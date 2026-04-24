La Camera dei deputati ha approvato oggi la conversione in legge del decreto-legge n. 23/2026, il cosiddetto “decreto sicurezza”, già licenziato dal Senato. Il provvedimento, ampio e stratificato, interviene su numerosi ambiti: sicurezza pubblica, reati predatori, violenza giovanile, strumenti di prevenzione amministrativa, immigrazione e poteri operativi delle forze dell’ordine.

L’approvazione è arrivata in un clima politico teso, con forti critiche da parte delle opposizioni, che hanno contestato l’impostazione generale del decreto, ritenuta eccessivamente repressiva e poco equilibrata sul piano delle garanzie.

Il testo definitivo è ora atteso in Gazzetta Ufficiale, verosimilmente all’inizio della prossima settimana, momento a partire dal quale sarà possibile un’analisi sistematica e consolidata delle nuove disposizioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo approvato dalla Camera in PDF leg.19.pdl_.camera.2886.19PDL0191230.pdf 990 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Armi improprie e prevenzione: stretta su coltelli e strumenti offensivi

Uno dei pilastri del decreto riguarda il rafforzamento della disciplina sul porto di armi e strumenti atti ad offendere. Viene ampliata la platea degli oggetti rilevanti penalmente, includendo specificamente coltelli pieghevoli, strumenti a lama corta e dispositivi facilmente occultabili o utilizzabili con una sola mano.

Accanto all’inasprimento sanzionatorio, si introducono misure accessorie di natura amministrativa, come la sospensione della patente e il divieto di conseguire licenze. Particolare attenzione è dedicata ai minori, con il divieto di vendita e obblighi stringenti di verifica dell’età anche nelle piattaforme online. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Violenza giovanile e responsabilità genitoriale

Il decreto interviene in modo incisivo anche sul fronte della violenza minorile. Viene rafforzato lo strumento dell’ammonimento del questore, ampliandone l’ambito applicativo a una gamma più ampia di reati.

Elemento di rilievo è l’introduzione di una responsabilità economica in capo ai genitori nei casi di reiterazione delle condotte, con sanzioni amministrative dirette.

Sul versante digitale, si segnala la possibilità per l’autorità giudiziaria di ordinare la rimozione di contenuti online o la disabilitazione di profili, introducendo un ulteriore strumento di intervento preventivo.

3. Reati predatori e criminalità organizzata urbana

Significative modifiche riguardano i reati contro il patrimonio. Viene introdotta una nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi organizzati, con pene particolarmente elevate.

Parallelamente, si estende la nozione di furto aggravato includendo condotte sempre più diffuse nella prassi, come i furti con destrezza su strumenti elettronici, carte di pagamento e dispositivi digitali.

L’intervento appare chiaramente orientato al contrasto della criminalità urbana diffusa e delle bande organizzate attive nei contesti metropolitani.

4. DASPO urbano e nuove “zone rosse”

Sul piano della prevenzione amministrativa, il decreto rafforza sensibilmente i poteri di prefetti e questori. Viene ampliata la possibilità di individuare aree urbane caratterizzate da elevata criticità – le cosiddette “zone rosse” – nelle quali possono essere disposti ordini di allontanamento e divieti di accesso.

Le misure possono colpire soggetti già segnalati o denunciati negli ultimi anni e prevedono anche limitazioni orarie e territoriali. La violazione dei divieti comporta conseguenze penali, segnando un ulteriore irrigidimento del sistema.

5. Manifestazioni e ordine pubblico: nuove leve operative

Un altro asse rilevante riguarda la gestione dell’ordine pubblico, in particolare durante le manifestazioni. Si introducono strumenti come l’accompagnamento preventivo fino a 12 ore in presenza di rischi concreti e si inaspriscono le sanzioni per condotte che turbano lo svolgimento delle manifestazioni.

Viene inoltre ampliata la rilevanza delle condotte organizzative, includendo anche la promozione di eventi tramite piattaforme digitali senza preavviso alle autorità.

6. Sicurezza urbana, droga e altri interventi settoriali

Il decreto prevede ulteriori interventi: rafforzamento delle misure contro lo spaccio, con restrizioni sulla qualificazione della “lieve entità”;

maggiori risorse ai comuni per la sicurezza urbana e la polizia locale;

inasprimento delle sanzioni per parcheggiatori abusivi;

nuove fattispecie in materia di sicurezza stradale, come il reato di fuga pericolosa all’alt;

misure su immigrazione, rimpatri ed espulsioni.

7. Un provvedimento destinato a far discutere

Nel complesso, il decreto si configura come un intervento organico orientato al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione. Tuttavia, il dibattito politico resta acceso: le opposizioni denunciano un eccesso di interventi securitari e una compressione delle garanzie, mentre la maggioranza rivendica la necessità di risposte rapide a fenomeni di crescente allarme sociale.

Un’analisi più approfondita – anche sul piano applicativo e interpretativo – sarà possibile nei prossimi giorni, una volta pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

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