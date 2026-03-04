Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Maxi concorso EPSO UE 2026: 1.490 posti per laureati, domanda entro il 10 marzo

Concorso EPSO UE 2026 per 1.490 amministratori AD5. Chi può partecipare, come fare domanda, prove online e stipendio. Scadenza 10 marzo.

Lorena Papini 04/03/26
Scarica PDF Stampa

Mancano pochi giorni alla scadenza del concorso generale EPSO 2026 rivolto a laureati e laureandi: la selezione punta a creare un elenco di riserva di 1.490 amministratori (grado AD5) da cui istituzioni, organi e agenzie dell’Unione europea potranno attingere per future assunzioni a tempo indeterminato. La preiscrizione va completata entro il 10 marzo 2026, ore 12:00 (ora di Bruxelles), con compilazione del form online e caricamento del documento di identità. Vediamo insieme tutte le caratteristiche e i consigli per la preparazione, a partire dal manuale Maggioli Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale. 1490 Funzionari Amministratori (Grado Ad 5), disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale – 1490 Funzionari Amministratori ( Grado Ad 5). Manuale per la preparazione ai test

Un manuale operativo per prepararti in modo mirato alle prove del Concorso EPSO per 1490 Funzionari Amministratori (AD5): ampia raccolta di quiz di logica con spiegazioni, teoria essenziale e approfondimenti su Diritto dell’Unione europea e competenze digitali. Include una ricca sezione online con simulatore e tutor digitale. Vantaggi chiave Preparazione completa alle prove a test: ragionamento verbale, numerico e astratto con esercizi guidati, allenamento e test, per trasformare la pratica in punteggio. Metodo chiaro e progressivo: ogni capitolo parte con indicazioni pratiche su come affrontare le tipologie di quiz e risolverle in modo efficace. Risposte commentate: non solo “soluzioni”, ma spiegazioni che chiariscono il procedimento per arrivare alla risposta corretta (ideale per correggere gli errori e migliorare rapidamente). Diritto dell’Unione europea: sezione strutturata sul sistema delle fonti e delle istituzioni UE, procedure, rapporti tra diritto UE e diritto nazionale e principali politiche. Competenze digitali (DigComp): quadro completo e test per verificare la preparazione su alfabetizzazione dati, comunicazione, creazione contenuti, sicurezza e problem solving. Contenuti online inclusi: inglese, informatica, simulatore di quiz e tutor digitale a supporto dello studio (utile anche per la prova scritta EUFTE). Se il bando è il tuo obiettivo, la differenza la fanno allenamento, metodo e correzione ragionata: inizia subito a costruire la tua preparazione con un manuale progettato per portarti dalla teoria alla prova, in modo guidato e misurabile.

 

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026

30.40 €

Scopri di più

Indice

1. Cos’è l’elenco di riserva e cosa succede dopo l’idoneità


A differenza dei concorsi nazionali con assunzione immediata, EPSO funziona spesso tramite graduatorie/elenchi di riserva: chi supera la selezione entra in un bacino di candidati idonei. Le istituzioni UE (Commissione, Parlamento, Consiglio, comitati e varie agenzie) potranno poi contattare gli idonei in base alle esigenze, per colloqui e successiva eventuale assunzione. In pratica: idoneità non significa contratto automatico, ma è il passaggio decisivo per essere “pescabili” dalle amministrazioni europee.

2. Chi può partecipare al concorso EPSO 2026: requisiti essenziali in sintesi


Il bando è pensato come porta d’ingresso per profili junior, infatti non richiede esperienza professionale specifica. In estrema sintesi, servono:

  • cittadinanza di uno Stato membro UE e pieno godimento dei diritti civili;
  • requisiti generali di condotta e regolarità (es. obblighi militari dove previsti);
  • titolo universitario di almeno 3 anni (laurea triennale o equivalente) conseguibile entro il 30 settembre 2026;
  • due lingue ufficiali UE: una a livello C1 e una seconda a livello B2 (la scelta incide sullo svolgimento delle prove).

Questa combinazione rende la selezione adatta anche a chi si laurea nel 2026, purché rispetti le tempistiche.

3. Domanda online concorso EPSO 2026:: le due date da ricordare (non solo una)


La candidatura si presenta solo online tramite il portale EPSO / EU Careers, previa creazione di un account. Le scadenze operative sono due:

  • 10 marzo 2026 (ore 12:00 Bruxelles): invio della candidatura con caricamento del documento di identità (fase di preiscrizione).
  • 7 ottobre 2026: invio dei documenti giustificativi relativi a titoli e dichiarazioni rese in domanda.

Il punto chiave è questo: se non completi la preiscrizione entro il 10 marzo, sei fuori, anche se i documenti completi si caricano più avanti.

4. Prove previste per il concorso EPSO 2026:: cosa viene valutato


La selezione è progettata per misurare capacità di ragionamento e competenze utili al lavoro amministrativo europeo. Le prove, svolte a distanza con supervisione online, includono:

  • ragionamento verbale, numerico e astratto (logica e gestione di informazioni);
  • conoscenza dell’Unione europea (istituzioni, processi, politiche);
  • competenze digitali (alfabetizzazione, sicurezza, problem solving);
  • prova scritta EUFTE: produzione di un testo su temi UE, con attenzione a chiarezza, sintesi e aderenza a scopo/destinatario.

In pratica, non basta “studiare nozioni”: serve allenarsi su test, tempi e metodo, soprattutto per logica e scritto.
Il Manuale Maggioli Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale. 1490 Funzionari Amministratori (Grado Ad 5), disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è lo strumento adatto a prepararti, fornendo nozioni, test commentati e una ricca sezione online con simulatore e tutor digitale.

VOLUME

Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale – 1490 Funzionari Amministratori ( Grado Ad 5). Manuale per la preparazione ai test

Un manuale operativo per prepararti in modo mirato alle prove del Concorso EPSO per 1490 Funzionari Amministratori (AD5): ampia raccolta di quiz di logica con spiegazioni, teoria essenziale e approfondimenti su Diritto dell’Unione europea e competenze digitali. Include una ricca sezione online con simulatore e tutor digitale. Vantaggi chiave Preparazione completa alle prove a test: ragionamento verbale, numerico e astratto con esercizi guidati, allenamento e test, per trasformare la pratica in punteggio. Metodo chiaro e progressivo: ogni capitolo parte con indicazioni pratiche su come affrontare le tipologie di quiz e risolverle in modo efficace. Risposte commentate: non solo “soluzioni”, ma spiegazioni che chiariscono il procedimento per arrivare alla risposta corretta (ideale per correggere gli errori e migliorare rapidamente). Diritto dell’Unione europea: sezione strutturata sul sistema delle fonti e delle istituzioni UE, procedure, rapporti tra diritto UE e diritto nazionale e principali politiche. Competenze digitali (DigComp): quadro completo e test per verificare la preparazione su alfabetizzazione dati, comunicazione, creazione contenuti, sicurezza e problem solving. Contenuti online inclusi: inglese, informatica, simulatore di quiz e tutor digitale a supporto dello studio (utile anche per la prova scritta EUFTE). Se il bando è il tuo obiettivo, la differenza la fanno allenamento, metodo e correzione ragionata: inizia subito a costruire la tua preparazione con un manuale progettato per portarti dalla teoria alla prova, in modo guidato e misurabile.

 

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026

30.40 €

Scopri di più

5. Che lavoro fa un AD5: attività tipiche e sbocchi


Gli amministratori AD5 svolgono attività di supporto e gestione su dossier e programmi: analisi, istruttoria, redazione di documenti, monitoraggio dell’attuazione normativa e gestione di risorse. A seconda dell’ente di destinazione, le mansioni possono includere:

  • contributo alla formulazione di politiche e iniziative europee;
  • attività su attuazione e compliance di norme e programmi;
  • analisi giuridiche e redazione di testi/relazioni;
  • lavoro su budget e gestione finanziaria.

È un ruolo “di macchina pubblica”, con taglio tecnico-amministrativo e prospettive di mobilità interna nel tempo.

6. Quanto si guadagna: stipendio base e possibili indennità


Il grado AD5 è spesso il livello d’ingresso per laureati. Lo stipendio base iniziale è indicato come oltre 6.100 euro lordi al mese, cui possono aggiungersi componenti variabili, ad esempio:
indennità di espatrio (in caso di trasferimento all’estero);
assegni familiari (a determinate condizioni);
coefficiente correttore collegato al costo della vita della sede di lavoro (ad es. per sedi in Italia come Ispra o Parma è indicato un coefficiente specifico).
Il risultato, in molti casi, porta a una retribuzione netta mensile indicativa superiore ai 4.000 euro, con crescita progressiva nel tempo.

7. Come ricevere aggiornamenti costanti


Per condividere informazioni e FAQ, iscriviti gratuitamente al Gruppo TELEGRAM EPSO 2026. Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Esami e concorsi
Concorso RIPAM 327 Funzionari (MIMIT–MIT–MLPS): le date del concorso

Sono state pubblicate le date delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato al …

Redazione 02/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Esami e concorsi
Concorso RIPAM 2026: guida allo studio per 697 funzionari giuridico-amministrativi

Concorso RIPAM 2026 per 697 funzionari amministrativi: prove, materie, requisiti e strategia di stud…

Redazione 24/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Esami e concorsi
Diritto tributario
Concorso magistratura tributaria: le novità del DL PNRR

Due elaborati, sorteggio pubblico e prove informatizzate: ecco cosa cambia nel concorso per magistra…

Redazione 20/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Esami e concorsi
Concorso 400 notai 2024: graduatoria idonei e avvio degli orali

Annunciati sul sito web del Ministero della Giustizia la graduatoria degli idonei e le istruzioni pe…

Lorena Papini 20/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;