Un manuale operativo per prepararti in modo mirato alle prove del Concorso EPSO per 1490 Funzionari Amministratori (AD5): ampia raccolta di quiz di logica con spiegazioni, teoria essenziale e approfondimenti su Diritto dell’Unione europea e competenze digitali. Include una ricca sezione online con simulatore e tutor digitale. Vantaggi chiave Preparazione completa alle prove a test: ragionamento verbale, numerico e astratto con esercizi guidati, allenamento e test, per trasformare la pratica in punteggio. Metodo chiaro e progressivo: ogni capitolo parte con indicazioni pratiche su come affrontare le tipologie di quiz e risolverle in modo efficace. Risposte commentate: non solo “soluzioni”, ma spiegazioni che chiariscono il procedimento per arrivare alla risposta corretta (ideale per correggere gli errori e migliorare rapidamente). Diritto dell’Unione europea: sezione strutturata sul sistema delle fonti e delle istituzioni UE, procedure, rapporti tra diritto UE e diritto nazionale e principali politiche. Competenze digitali (DigComp): quadro completo e test per verificare la preparazione su alfabetizzazione dati, comunicazione, creazione contenuti, sicurezza e problem solving. Contenuti online inclusi: inglese, informatica, simulatore di quiz e tutor digitale a supporto dello studio (utile anche per la prova scritta EUFTE). Se il bando è il tuo obiettivo, la differenza la fanno allenamento, metodo e correzione ragionata: inizia subito a costruire la tua preparazione con un manuale progettato per portarti dalla teoria alla prova, in modo guidato e misurabile.

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026