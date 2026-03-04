Mancano pochi giorni alla scadenza del concorso generale EPSO 2026 rivolto a laureati e laureandi: la selezione punta a creare un elenco di riserva di 1.490 amministratori (grado AD5) da cui istituzioni, organi e agenzie dell’Unione europea potranno attingere per future assunzioni a tempo indeterminato. La preiscrizione va completata entro il 10 marzo 2026, ore 12:00 (ora di Bruxelles), con compilazione del form online e caricamento del documento di identità. Vediamo insieme tutte le caratteristiche e i consigli per la preparazione, a partire dal manuale Maggioli Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale. 1490 Funzionari Amministratori (Grado Ad 5), disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale – 1490 Funzionari Amministratori ( Grado Ad 5). Manuale per la preparazione ai test
Un manuale operativo per prepararti in modo mirato alle prove del Concorso EPSO per 1490 Funzionari Amministratori (AD5): ampia raccolta di quiz di logica con spiegazioni, teoria essenziale e approfondimenti su Diritto dell’Unione europea e competenze digitali. Include una ricca sezione online con simulatore e tutor digitale. Vantaggi chiave Preparazione completa alle prove a test: ragionamento verbale, numerico e astratto con esercizi guidati, allenamento e test, per trasformare la pratica in punteggio. Metodo chiaro e progressivo: ogni capitolo parte con indicazioni pratiche su come affrontare le tipologie di quiz e risolverle in modo efficace. Risposte commentate: non solo “soluzioni”, ma spiegazioni che chiariscono il procedimento per arrivare alla risposta corretta (ideale per correggere gli errori e migliorare rapidamente). Diritto dell’Unione europea: sezione strutturata sul sistema delle fonti e delle istituzioni UE, procedure, rapporti tra diritto UE e diritto nazionale e principali politiche. Competenze digitali (DigComp): quadro completo e test per verificare la preparazione su alfabetizzazione dati, comunicazione, creazione contenuti, sicurezza e problem solving. Contenuti online inclusi: inglese, informatica, simulatore di quiz e tutor digitale a supporto dello studio (utile anche per la prova scritta EUFTE). Se il bando è il tuo obiettivo, la differenza la fanno allenamento, metodo e correzione ragionata: inizia subito a costruire la tua preparazione con un manuale progettato per portarti dalla teoria alla prova, in modo guidato e misurabile.
Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026
30.40 €
Indice
- 1. Cos’è l’elenco di riserva e cosa succede dopo l’idoneità
- 2. Chi può partecipare al concorso EPSO 2026: requisiti essenziali in sintesi
- 3. Domanda online concorso EPSO 2026:: le due date da ricordare (non solo una)
- 4. Prove previste per il concorso EPSO 2026:: cosa viene valutato
- 5. Che lavoro fa un AD5: attività tipiche e sbocchi
- 6. Quanto si guadagna: stipendio base e possibili indennità
- 7. Come ricevere aggiornamenti costanti
1. Cos’è l’elenco di riserva e cosa succede dopo l’idoneità
A differenza dei concorsi nazionali con assunzione immediata, EPSO funziona spesso tramite graduatorie/elenchi di riserva: chi supera la selezione entra in un bacino di candidati idonei. Le istituzioni UE (Commissione, Parlamento, Consiglio, comitati e varie agenzie) potranno poi contattare gli idonei in base alle esigenze, per colloqui e successiva eventuale assunzione. In pratica: idoneità non significa contratto automatico, ma è il passaggio decisivo per essere “pescabili” dalle amministrazioni europee.
2. Chi può partecipare al concorso EPSO 2026: requisiti essenziali in sintesi
Il bando è pensato come porta d’ingresso per profili junior, infatti non richiede esperienza professionale specifica. In estrema sintesi, servono:
- cittadinanza di uno Stato membro UE e pieno godimento dei diritti civili;
- requisiti generali di condotta e regolarità (es. obblighi militari dove previsti);
- titolo universitario di almeno 3 anni (laurea triennale o equivalente) conseguibile entro il 30 settembre 2026;
- due lingue ufficiali UE: una a livello C1 e una seconda a livello B2 (la scelta incide sullo svolgimento delle prove).
Questa combinazione rende la selezione adatta anche a chi si laurea nel 2026, purché rispetti le tempistiche.
3. Domanda online concorso EPSO 2026:: le due date da ricordare (non solo una)
La candidatura si presenta solo online tramite il portale EPSO / EU Careers, previa creazione di un account. Le scadenze operative sono due:
- 10 marzo 2026 (ore 12:00 Bruxelles): invio della candidatura con caricamento del documento di identità (fase di preiscrizione).
- 7 ottobre 2026: invio dei documenti giustificativi relativi a titoli e dichiarazioni rese in domanda.
Il punto chiave è questo: se non completi la preiscrizione entro il 10 marzo, sei fuori, anche se i documenti completi si caricano più avanti.
4. Prove previste per il concorso EPSO 2026:: cosa viene valutato
La selezione è progettata per misurare capacità di ragionamento e competenze utili al lavoro amministrativo europeo. Le prove, svolte a distanza con supervisione online, includono:
- ragionamento verbale, numerico e astratto (logica e gestione di informazioni);
- conoscenza dell’Unione europea (istituzioni, processi, politiche);
- competenze digitali (alfabetizzazione, sicurezza, problem solving);
- prova scritta EUFTE: produzione di un testo su temi UE, con attenzione a chiarezza, sintesi e aderenza a scopo/destinatario.
In pratica, non basta “studiare nozioni”: serve allenarsi su test, tempi e metodo, soprattutto per logica e scritto.
Il Manuale Maggioli Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale. 1490 Funzionari Amministratori (Grado Ad 5), disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è lo strumento adatto a prepararti, fornendo nozioni, test commentati e una ricca sezione online con simulatore e tutor digitale.
5. Che lavoro fa un AD5: attività tipiche e sbocchi
Gli amministratori AD5 svolgono attività di supporto e gestione su dossier e programmi: analisi, istruttoria, redazione di documenti, monitoraggio dell’attuazione normativa e gestione di risorse. A seconda dell’ente di destinazione, le mansioni possono includere:
- contributo alla formulazione di politiche e iniziative europee;
- attività su attuazione e compliance di norme e programmi;
- analisi giuridiche e redazione di testi/relazioni;
- lavoro su budget e gestione finanziaria.
È un ruolo “di macchina pubblica”, con taglio tecnico-amministrativo e prospettive di mobilità interna nel tempo.
6. Quanto si guadagna: stipendio base e possibili indennità
Il grado AD5 è spesso il livello d’ingresso per laureati. Lo stipendio base iniziale è indicato come oltre 6.100 euro lordi al mese, cui possono aggiungersi componenti variabili, ad esempio:
–indennità di espatrio (in caso di trasferimento all’estero);
–assegni familiari (a determinate condizioni);
–coefficiente correttore collegato al costo della vita della sede di lavoro (ad es. per sedi in Italia come Ispra o Parma è indicato un coefficiente specifico).
Il risultato, in molti casi, porta a una retribuzione netta mensile indicativa superiore ai 4.000 euro, con crescita progressiva nel tempo.
7. Come ricevere aggiornamenti costanti
