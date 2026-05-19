VOLUME

Il volume offre una guida operativa per orientarsi nella gestione dei rapporti di lavoro coinvolti nei processi di esternalizzazione, outsourcing e successione fra imprenditori, con particolare attenzione agli appalti di servizi, al trasferimento d’azienda e alle clausole sociali.Attraverso un’analisi aggiornata della normativa e della giurisprudenza, l’opera affronta i principali profili critici che interessano professionisti, operatori del diritto e imprese: dalla distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita alla responsabilità solidale, fino ai rimedi a tutela dei lavoratori nei cambi d’appalto. Il libro approfondisce in modo sistematico: i rapporti contrattuali nella successione fra imprenditori; le tutele dei lavoratori nei processi di esternalizzazione; il trasferimento d’azienda e il cambio d’appalto; gli indici di genuinità dell’appalto; la responsabilità solidale negli appalti; le conseguenze del trasferimento illegittimo e il tema della “doppia retribuzione”; le procedure sindacali e le vicende dell’azienda in crisi; le clausole sociali negli appalti pubblici, nella legislazione regionale e nei contratti collettivi; i rimedi giurisdizionali in caso di violazione delle clausole sociali; gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e interpretative più recenti, tra cui il nuovo art. 29 del D.Lgs. 276/2003, la patente a crediti nei cantieri, il nuovo Codice degli appalti pubblici e gli aggiornamenti in materia di corporate due diligence. Con un taglio interdisciplinare e pratico, il volume consente di individuare correttamente le responsabilità dei soggetti coinvolti, prevenire il contenzioso e gestire con maggiore sicurezza le ricadute lavoristiche degli appalti e delle operazioni di esternalizzazione.Uno strumento indispensabile per affrontare con metodo e consapevolezza una materia in continua evoluzione, nella quale ogni scelta contrattuale può avere rilevanti conseguenze organizzative, economiche e giudiziarie.

Claudio Serra | Maggioli Editore 2026