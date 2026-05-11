L’ordinanza n. 13266/2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, oltre a ribadire la validità della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, svolge una funzione di razionalizzazione complessiva del diritto processuale tributario digitale, incidendo su categorie concettuali che per anni hanno alimentato contenzioso seriale e difese meramente formalistiche. La decisione prende atto di una trasformazione irreversibile: la cartella di pagamento non è più (solamente) un atto cartaceo notificato con strumenti tradizionali, bensì un atto amministrativo che vive pienamente dentro l’ecosistema digitale dell’amministrazione e del processo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. Tributaria- ordinanza n. 13266 dell’8-05-2026 13266.pdf 268 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. PEC quale mezzo “completo” di notificazione

La Corte chiarisce che la PEC non è un surrogato imperfetto della notifica tradizionale, bensì un mezzo giuridicamente autonomo, normativamente tipizzato e strutturalmente idoneo a garantire provenienza dell’atto,

integrità della trasmissione,

certezza del recapito,

tracciabilità temporale. Da ciò consegue che non è giuridicamente corretto pretendere l’applicazione, alla PEC, di logiche proprie della notificazione cartacea (firma autografa, attestazioni di conformità, “originali”). Il documento allegato in formato .pdf è considerato dalla Corte naturalmente idoneo a rappresentare l’atto amministrativo, senza necessità della firma digitale “forte” (.p7m), in quanto: la riconducibilità all’ente impositore è garantita dal canale PEC, l’atto di riscossione non richiede sottoscrizione quale requisito strutturale di validità. Qui la Corte compie un passaggio cruciale: la validità dell’atto non coincide con il massimo grado di sicurezza digitale teoricamente possibile, ma con il grado di sicurezza normativamente sufficiente. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Falso mito della “modificabilità” del file PDF

Tra le difese più ricorrenti negli ultimi anni vi è quella fondata sulla presunta modificabilità tecnica del file .pdf. La Cassazione opera una distinzione decisiva: la modificabilità astratta di un documento informatico non equivale alla sua inattendibilità giuridica. In altre parole: tutti i documenti digitali sono, in astratto, modificabili;

i documenti digitali sono, in astratto, modificabili; ciò che conta non è la possibilità teorica di alterazione, ma l’allegazione concreta di una alterazione. La Corte sposta in tal modo l’asse del giudizio: non è l’Amministrazione a dover dimostrare che il documento “non poteva essere

modificato”,è il destinatario che deve contestare puntualmente la difformità tra copia e originale. In assenza di contestazioni specifiche, il PDF resta pienamente efficace come rappresentazione dell’atto notificato.

3. Firma del funzionario e imputazione dell’atto, l’errore prospettico delle difese

Ulteriore highlight afferisce alla firma dell’avviso bonario e, più in generale, degli atti dell’amministrazione finanziaria. La Corte ribadisce che nel diritto amministrativo tributario non rileva chi firma, bensì da quale Ufficio proviene l’atto. La delega di firma: è uno strumento di organizzazione interna,

non attribuisce poteri esterni,

non incide sull’imputabilità dell’atto all’Amministrazione. Ne discende che: vizi della delega,

dubbi sulla qualifica del funzionario,

contestazioni sulla data o sull’estensione formale della delega non integrano né inesistenza né nullità automatica dell’atto, salvo il caso (limite) in cui venga meno del tutto la riferibilità dell’atto all’Ufficio competente. Questo passaggio è essenziale perché demistifica l’uso strumentale delle categorie civilistiche (inesistenza, carenza di potere) in ambiti, come quello tributario, governati da logiche pubblicistiche.

4. Inesistenza: categoria residuale, non arma retorica

L’ordinanza compie un lavoro di vera “bonifica concettuale” della nozione di inesistenza. La Corte chiarisce che l’inesistenza risulata configurabile solo quando manchi il nucleo minimo strutturale dell’atto: nessuna provenienza riconoscibile,

nessuna imputabilità all’ente,

nessuna idoneità a entrare nella sfera giuridica del destinatario. Tutto ciò che riguarda: modalità della notifica,

formato del documento,

sottoscrizione,

difformità formali, rientra al più nella nullità, e quindi è soggetto: alla sanatoria, al principio del raggiungimento dello scopo. Qui la Corte riafferma con forza l’art. 156, comma 3, c.p.c. come norma-cardine anche nel processo tributario digitale: se l’atto è conosciuto e impugnato, il sistema non tollera difese fondate su vizi meramente formali.

5. Liquidazione automatizzata e termini, fine di un equivoco duraturo

La Cassazione chiarisce che i termini dell’attività ex art. 36-bis e 54-bis non sono perentori e non producono decadenza. Essi scandiscono l’organizzazione interna dell’Ufficio e non rivestono rilievo esterno verso il contribuente. La tutela dell’affidamento è assicurata non dalla velocità della liquidazione, bensì dal termine decadenziale per la notifica della cartella, quale primo atto recettizio. Ogni differente ricostruzione, afferma implicitamente la Corte, produrrebbe un sistema paralizzante e incompatibile con la funzione della riscossione.

6. Principi di diritto

Sulla base dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13266/2026, si possono ricavare i seguenti principi di diritto fondamentali: Validità della notifica della cartella di pagamento via PEC. La notifica della cartella di pagamento effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato .pdf è pienamente valida. Non è necessario l’utilizzo del formato .p7m (firma digitale), poiché il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo a garantire la riferibilità dell’atto all’organo emittente. Inoltre, la cartella di pagamento non richiede sottoscrizione autografa o digitale per essere valida; è sufficiente la sua inequivoca riferibilità all’amministrazione titolare del potere. Altresì, l’eventuale vizio di notifica è sanato per raggiungimento dello scopo (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) qualora il contribuente impugni tempestivamente l’atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza.

La notifica della cartella di pagamento effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato è pienamente valida. Non è necessario l’utilizzo del formato (firma digitale), poiché il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo a garantire la riferibilità dell’atto all’organo emittente. Inoltre, la cartella di pagamento non richiede sottoscrizione autografa o digitale per essere valida; è sufficiente la sua inequivoca riferibilità all’amministrazione titolare del potere. Altresì, l’eventuale vizio di notifica è sanato per (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) qualora il contribuente impugni tempestivamente l’atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza. Legittimazione alla firma degli atti prodromici (Avviso Bonario). In tema di atti della liquidazione automatizzata (artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972), non è richiesta la qualifica dirigenziale del sottoscrittore. È sufficiente che l’atto provenga dall’ufficio competente e sia ad esso riferibile. La delega di firma (diversa dalla delega di funzioni) costituisce un mero decentramento burocratico interno e non richiede particolari formalità o indicazioni nominative, potendo essere conferita anche tramite ordini di servizio basati sulla qualifica del funzionario.

In tema di atti della liquidazione automatizzata (artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972), non è richiesta la qualifica dirigenziale del sottoscrittore. È sufficiente che l’atto provenga dall’ufficio competente e sia ad esso riferibile. La (diversa dalla delega di funzioni) costituisce un mero decentramento burocratico interno e non richiede particolari formalità o indicazioni nominative, potendo essere conferita anche tramite ordini di servizio basati sulla qualifica del funzionario. Natura dei termini della liquidazione automatizzata. I termini previsti per l’attività di liquidazione automatizzata hanno natura meramente procedimentale e interna . Il loro superamento non comporta alcuna decadenza dal potere impositivo, né incide sulla legittimità della pretesa tributaria nei confronti del contribuente. L’unico termine perentorio a tutela del contribuente è quello stabilito per la notificazione della cartella di pagamento , che rappresenta il primo atto esterno di conoscenza della pretesa.

I termini previsti per l’attività di liquidazione automatizzata hanno natura . Il loro superamento non comporta alcuna decadenza dal potere impositivo, né incide sulla legittimità della pretesa tributaria nei confronti del contribuente. L’unico termine perentorio a tutela del contribuente è quello stabilito per la , che rappresenta il primo atto esterno di conoscenza della pretesa. Requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione sulla motivazione. Ove il contribuente censuri la sentenza per omesso esame della doglianza relativa alla carenza di motivazione di una cartella (ad esempio, sul calcolo degli interessi), il ricorso è inammissibile per difetto di specificità se non viene trascritto testualmente il contenuto dell’atto impugnato all’interno del ricorso stesso. Ciò è necessario per consentire alla Corte la verifica della doglianza esclusivamente sulla base dell’esame del ricorso.

7. Valore operativo della pronuncia

L’ordinanza in disamina non rappresenta solo una decisione “difensiva” dell’Amministrazione, è una pronuncia di sistema che può essere utilizzata per: respingere eccezioni seriali sulla PEC;

distinguere con rigore nullità e inesistenza;

rafforzare motivazioni su sanatoria e raggiungimento dello scopo;

ridimensionare l’abuso delle categorie civilistiche nel processo tributario.

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