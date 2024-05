Che cos’è il credito al consumo e quali sono le funzioni?

1. La situazione in Italia



Come si legge sull’enciclopedia libera Wikipedia, in Italia, gli unici soggetti autorizzati a concedere il credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri.

L’istituto è stato disciplinato dal Codice del Consumo (d.lgs n. 206/2005), in particolare dagli articoli 40-43, sino all’introduzione del Decreto Legislativo n.141/ 2010 che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha abrogato i suddetti articoli, inserendo le disposizioni relative al credito al consumo nel testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993).

La disciplina vigente è quella della quale contenuta negli articoli 121 – 126 del T.U.B.

Gli strumenti finanziari utilizzati per accedere al credito al consumo sono:

la Carta di credito, il pagamento posticipati o rateizzato, il prestito personale, che avviene con pagamento iniziale in un’unica soluzione e il rimborso seguirà il piano di ammortamento e la cessione del quinto dello stipendio.

Nel credito al consumo non rientrano i mutui ipotecari per l’acquisto di immobili, perché si tratta di un investimento e il debito risulta coperto dal valore dell’immobile stesso.

Gli strumenti per accedere al credito al consumo possono essere suddivisi in finanziamenti finalizzati, come la rateizzazione dell’acquisto di un’automobile o il pagamento degli acquisti con carta di credito, e in finanziamenti non finalizzati, tra i quali i prestiti personali e il consolidamento del debito delle famiglie.

Le garanzie che vengono chieste al consumatore per accedere al credito al consumo sono limitate, è sufficiente che il richiedente abbia un reddito, meglio se da lavoro a tempo indeterminato o nella pubblica amministrazione, un conto corrente e non sia iscritto nella lista dei cattivi pagatori.

Il tasso di interesse applicato a questo tipo di prestiti è molto più elevato rispetto a quello applicato ai mutui, perché il rischio di insolvenza del debito è più elevato e non ci sono garanzie a fronte del prestito se non il reddito del contraente.

Gli importi non sono elevati e la decisione di contrarre un debito di questo tipo non viene ponderata dai consumatori, permettono alle istituzioni che concedono il credito di farsi pagare uno spread più elevato.

Quando il prestito ha come unica finalità l’incentivo dell’acquisto invogliando il consumatore a sostenere una spesa che in caso contrario non potrebbe sostenere, è possibile che venga applicato un tasso molto ridotto (prestiti a tasso zero).

In questi casi è possibile pensare il prestito come una forma di sconto, ed è il venditore che si accolla l’onere del finanziamento verso l’istituto che concede il credito.



