Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repêchage e obbligo di formazione

2. L’obbligo di repêchage e l’obbligo di formazione



Ancora una volta la giurisprudenza è tornata ad interrogarsi su quali siano i limiti dell’obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro.

È ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui, nel contesto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repêchage non possa far sorgere anche un obbligo formativo del lavoratore in esubero in quanto ciò imporrebbe al datore di lavoro “un ulteriore obbligo economico” (si veda, ex multis, T. Roma, sentenza n. 24/7/2017).

Secondo l’orientamento prevalente, cui si conforma la citata sentenza del Tribunale di Roma, l’obbligo di repêchage deve essere limitato alle ipotesi di disponibilità di posti di lavoro che non richiedono ulteriore ed apposita formazione professionale.

Infatti, l’ordinamento non prevede un generale obbligo da parte del datore di lavoro di procedere alla formazione del lavoratore in esubero e, in ogni caso, la nuova formulazione dell’art. 2103, comma 3, c.c., troverebbe applicazione solo nei confronti dello ius variandi nell’esclusivo interesse datoriale e non anche in quei casi, come in quello di licenziamento per g.m.o., in cui la modifica contrattuale del contenuto delle mansioni è subita dal datore di lavoro.

Diversamente, sul datore di lavoro graverebbero costi economici per la formazione incompatibili con le esigenze imprenditoriali, tanto più incidenti in fase di riorganizzazione e soppressione delle posizioni di lavoro.

Sul punto, proprio la sentenza del Tribunale di Roma ha ritenuto che “l’aggravamento dell’onere gravante sul datore di lavoro in ordine all’impossibilità di repêchage anche rispetto a mansioni inferiori, determinato dall’entrata in vigore dell’art. 2103 c.c. non può tuttavia ritenersi assoluto: il datore di lavoro sarà tenuto ad allegare e dimostrare la mancata disponibilità di posizioni corrispondenti allo stesso livello e categoria di inquadramento del lavoratore, purché si tratti però di mansioni libere, che non necessitino cioè di idonea formazione, in quanto l’obbligo formativo è stato configurato nel nuovo testo dell’art. 2103 c.c. come conseguenza della scelta unilaterale del datore di lavoro. In un contesto relativo alla sussistenza di ragioni organizzative e produttive idonee a giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di attribuire al lavoratore mansioni che necessitino di adeguata formazione significherebbe infatti imporre al datore di lavoro un ulteriore costo economico.

Tale interpretazione è avvalorata dalla previsione del sesto comma del nuovo art. 2103 c.c.: tale norma, che consente la stipula di patti di demansionamento con diminuzione della retribuzione, sarebbe infatti difficilmente giustificabile se in caso di soppressione del posto il datore di lavoro fosse tenuto ad attribuire al lavoratore mansioni inferiori con la conservazione del trattamento retributivo goduto in precedenza”.



Potrebbero interessarti anche: