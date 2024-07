Il lavoro minorile -Scheda di Diritto

Il lavoro minorile si riferisce all’impiego di bambini e adolescenti in attività lavorative che possono compromettere il loro sviluppo fisico, mentale, sociale o educativo. In Italia, il lavoro minorile è regolamentato principalmente dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262.

1. Età minima per il lavoro

Lavoro Legale: L’età minima per lavorare in Italia è fissata a 16 anni, a condizione che il minore abbia completato il ciclo di istruzione obbligatoria.

Eccezioni: Esistono alcune eccezioni per attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie, purché siano autorizzate dall’Ispettorato del Lavoro e non siano pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore.

2. Condizioni di lavoro per i minori

Orario di Lavoro: I minori non possono lavorare più di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana.

Lavoro Notturno: È vietato il lavoro notturno per i minori (dalle 22:00 alle 6:00 per i minori di 16 anni, dalle 23:00 alle 7:00 per i minori di età superiore a 16 anni).

Riposo e Pause: I minori hanno diritto a un riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi, e a una pausa di almeno 30 minuti se la giornata lavorativa supera le 4 ore e mezza.

3. Protezione della salute e sicurezza

Attività Pericolose: È vietato impiegare minori in lavori che espongono a rischi specifici per la loro salute, sicurezza o moralità. L’elenco delle attività vietate è stabilito dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Sorveglianza Sanitaria: I minori devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche per garantire la loro idoneità al lavoro.



Potrebbero interessarti anche: Lavoro minorile: in Italia si stimano 336 mila casi

Tutela del lavoro minorile: evoluzione legislativa e attività di vigilanza

Baby Influencer: ai confini dello sfruttamento minorile?

4. Sanzioni per il lavoro minorile illegale

Pene per i Datori di Lavoro: L’impiego di minori in violazione delle norme comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche sanzioni penali. Le sanzioni possono includere ammende e la reclusione per il datore di lavoro.

Responsabilità Civile: I datori di lavoro sono responsabili dei danni causati ai minori impiegati illegalmente e possono essere obbligati a risarcirli.

5. Organizzazioni di tutela

Ispettorato Nazionale del Lavoro: Vigila sull’applicazione delle norme relative al lavoro minorile.

Associazioni di Categoria e Sindacati: Offrono supporto e tutela ai minori lavoratori, promuovendo iniziative per la loro protezione e la sensibilizzazione sul tema del lavoro minorile.

6. Normativa internazionale

Convenzioni ILO: L’Italia ha ratificato diverse convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) che stabiliscono standard minimi per la protezione dei minori nel lavoro, tra cui la Convenzione n. 138 sull’età minima e la Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile.

7. Fonti normative

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

Convenzioni ILO n. 138 e n. 182