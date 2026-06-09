Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, la corretta gestione della filiera contrattuale non è un adempimento meramente formale. La mancanza di contratti, proroghe, subappalti o documenti idonei a ricostruire il titolo di impiego dei lavoratori può determinare conseguenze rilevanti: tra queste, la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo al committente.

La sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, 13 maggio 2026, n. 5650, offre un’interessante lettura operativa dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, con particolare riguardo alla prova dell’appalto genuino e del subappalto. Il caso riguarda lavoratori addetti ad attività di accoglienza e portineria, formalmente dipendenti da società appaltatrici o subappaltatrici, ma impiegati stabilmente presso il committente.

Il Tribunale accoglie il ricorso dei lavoratori e dichiara la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice. Il punto decisivo non è soltanto la verifica degli indici tradizionali dell’appalto genuino, ma soprattutto la carenza di una prova documentale completa della catena contrattuale. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Roma -sezione L- sentenza n. 5650 del 13-05-2026 20260513_Trib-Roma.pdf 353 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il contratto non si presume: la prova dell’appalto è il primo presidio

La pronuncia muove da un principio essenziale: quando il lavoratore opera nell’organizzazione del committente, ma risulta formalmente dipendente da un altro soggetto, spetta al committente e al datore formale dimostrare che tale dissociazione sia giustificata da un titolo lecito.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, se non vi è prova del contratto di appalto, non può esservi prova della riconducibilità delle attività concretamente svolte alle previsioni contrattuali. In altri termini, non basta affermare che il lavoratore era impiegato nell’ambito di un appalto: occorre produrre il contratto, individuarne l’oggetto, delimitare le attività affidate, documentare i luoghi di esecuzione e dimostrare la coerenza tra contratto e prestazione effettiva.

Per le imprese, questo significa che la compliance negli appalti non può essere ricostruita ex post con allegazioni generiche. Il contratto deve essere conservato, aggiornato e coordinato con l’effettiva organizzazione del servizio. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Filiera contrattuale: il nodo del subappalto non documentato

Uno dei profili più rilevanti della sentenza riguarda la presenza di soggetti diversi nella filiera. La resistente aveva prodotto alcuni contratti di appalto, ma il Tribunale li ha ritenuti insufficienti perché, in vari periodi, i lavoratori risultavano dipendenti da società diverse rispetto all’appaltatore indicato nei contratti.

In mancanza dei contratti di subappalto, non era possibile ricostruire il titolo in base al quale quei lavoratori erano stati impiegati presso il committente. Questo passaggio è particolarmente importante per gli appalti strutturati su accordi quadro, consorzi, mandatari, fornitori e subfornitori.

La regola operativa che si ricava dalla decisione è chiara: il committente deve poter dimostrare l’intera continuità documentale della filiera. Il contratto a monte non è sufficiente se il personale impiegato dipende formalmente da un soggetto ulteriore. In tal caso, occorre documentare anche il subappalto o il diverso rapporto negoziale che collega l’appaltatore principale al datore formale dei lavoratori.

3. Forma scritta e art. 1352 c.c.: perché le clausole contano

La sentenza valorizza anche l’art. 1352 c.c. Nei contratti prodotti era prevista la forma scritta per i contratti di subappalto. Secondo il Tribunale, tale previsione fa presumere che la forma sia stata voluta per la validità dell’atto.

Da ciò deriva una conseguenza pratica significativa: se il contratto quadro richiede che il subappalto sia formalizzato per iscritto, la sua mancanza non può essere facilmente superata con dichiarazioni generiche o con una ricostruzione orale del rapporto. La forma scritta diventa un presidio di certezza e responsabilizzazione delle parti.

Per i committenti, ciò impone una verifica preventiva delle clausole contrattuali. Ogni previsione sulla forma, sull’autorizzazione al subappalto, sulla comunicazione dei fornitori e sulla trasmissione dei documenti deve essere effettivamente rispettata.

4. Proroghe retroattive e vuoti contrattuali: un rischio da evitare

Altro profilo operativo riguarda le proroghe. Il Tribunale segnala la presenza di proroghe sottoscritte con efficacia retroattiva, ritenute non idonee a coprire correttamente il periodo di utilizzazione dei lavoratori.

Negli appalti continuativi, specie nei servizi di reception, vigilanza, pulizia, logistica o facility management, il rischio principale è la creazione di vuoti documentali tra un contratto e l’altro. Tali vuoti possono compromettere la prova della genuinità dell’appalto e rafforzare la tesi della mera interposizione di manodopera.

La gestione operativa deve quindi prevedere scadenziari, rinnovi tempestivi, proroghe anteriori alla scadenza e tracciamento delle variazioni soggettive della filiera.

5. Le conseguenze: rapporto con il committente e differenze retributive

Accertata la mancata prova di un appalto o subappalto genuino, il Tribunale dichiara la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con il committente, con applicazione del CCNL Credito e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora, detratto quanto già corrisposto dal datore formale.

La decisione conferma quindi che il rischio non è solo risarcitorio, ma strutturale: il committente può diventare datore di lavoro sostanziale e formale dei lavoratori impiegati nell’appalto.

6. Checklist operativa per imprese e consulenti

La sentenza suggerisce alcune verifiche essenziali: conservare tutti i contratti e le proroghe; evitare periodi scoperti; verificare la corrispondenza tra appaltatore e datore formale dei lavoratori; formalizzare i subappalti; rispettare le clausole sulla forma scritta; documentare l’autonomia organizzativa dell’appaltatore; distinguere i poteri direttivi del committente da quelli dell’appaltatore.

Negli appalti labour intensive, la genuinità non si dimostra solo con l’esistenza astratta di un contratto, ma con una filiera coerente, documentata e verificabile.

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