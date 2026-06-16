Negli appalti ad alta intensità di manodopera, la sostenibilità dell’offerta economica non può essere valutata in modo meramente formale. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 4088, intervenuta su una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne di alcuni aeroporti pugliesi.

La decisione assume particolare rilievo perché affronta il rapporto tra costo del lavoro, tabelle ministeriali, rinnovo del contratto collettivo e verifica di anomalia dell’offerta. Il Collegio non afferma un automatismo espulsivo in caso di scostamento dai valori tabellari, ma censura la verifica di congruità svolta dalla stazione appaltante, ritenendola incompleta rispetto alle condizioni effettive e prevedibili di esecuzione dell’appalto. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato la seconda edizione del Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL.

Consiglio di Stato -sezione V- sentenza n. 4088 del 21-05-2026 Sentenza-lavoro-appalti.pdf 351 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Tabelle ministeriali e minimi salariali: una distinzione decisiva

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la distinzione tra minimi salariali inderogabili e costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali.

Il Consiglio di Stato ribadisce che le tabelle ministeriali non costituiscono un parametro assoluto e insuperabile. Esse hanno funzione indicativa e rappresentano un criterio di riferimento per valutare la serietà dell’offerta. Ne consegue che il mero scostamento tra il costo dichiarato dall’operatore economico e il costo medio tabellare non determina, di per sé, la violazione dei minimi salariali.

Questa impostazione evita una lettura automatica e rigida della disciplina. L’impresa può giustificare costi inferiori rispetto alle tabelle, purché dimostri, con elementi concreti e documentati, che la propria organizzazione aziendale consente comunque il rispetto delle tutele retributive e contributive dei lavoratori. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi Il volume offre una guida operativa per orientarsi nella gestione dei rapporti di lavoro coinvolti nei processi di esternalizzazione, outsourcing e successione fra imprenditori, con particolare attenzione agli appalti di servizi, al trasferimento d’azienda e alle clausole sociali.Attraverso un’analisi aggiornata della normativa e della giurisprudenza, l’opera affronta i principali profili critici che interessano professionisti, operatori del diritto e imprese: dalla distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita alla responsabilità solidale, fino ai rimedi a tutela dei lavoratori nei cambi d’appalto. Il libro approfondisce in modo sistematico: i rapporti contrattuali nella successione fra imprenditori; le tutele dei lavoratori nei processi di esternalizzazione; il trasferimento d’azienda e il cambio d’appalto; gli indici di genuinità dell’appalto; la responsabilità solidale negli appalti; le conseguenze del trasferimento illegittimo e il tema della “doppia retribuzione”; le procedure sindacali e le vicende dell’azienda in crisi; le clausole sociali negli appalti pubblici, nella legislazione regionale e nei contratti collettivi; i rimedi giurisdizionali in caso di violazione delle clausole sociali; gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e interpretative più recenti, tra cui il nuovo art. 29 del D.Lgs. 276/2003, la patente a crediti nei cantieri, il nuovo Codice degli appalti pubblici e gli aggiornamenti in materia di corporate due diligence. Con un taglio interdisciplinare e pratico, il volume consente di individuare correttamente le responsabilità dei soggetti coinvolti, prevenire il contenzioso e gestire con maggiore sicurezza le ricadute lavoristiche degli appalti e delle operazioni di esternalizzazione.Uno strumento indispensabile per affrontare con metodo e consapevolezza una materia in continua evoluzione, nella quale ogni scelta contrattuale può avere rilevanti conseguenze organizzative, economiche e giudiziarie. Claudio Serra | Maggioli Editore 2026 22.80 € Scopri di più

2. La verifica di congruità guarda anche all’esecuzione

Il cuore della decisione riguarda il momento temporale della verifica. L’aggiudicataria aveva formulato l’offerta sulla base delle tabelle disponibili al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, prima della conclusione del subprocedimento di verifica dell’anomalia era intervenuto il rinnovo del CCNL di settore.

Secondo il Consiglio di Stato, tale circostanza non poteva essere ignorata. L’aumento del costo del personale derivante dal rinnovo del contratto collettivo non è un evento imprevedibile, ma una normale evenienza dell’attività imprenditoriale. Per questo motivo, la stazione appaltante avrebbe dovuto tenerne conto nel giudizio di congruità.

Il principio è di notevole impatto pratico: la verifica dell’offerta non può essere cristallizzata al solo momento della sua presentazione, quando sopravvengano elementi già conoscibili nella fase di controllo e destinati a incidere sull’esecuzione del contratto.

3. Il costo del lavoro nel nuovo Codice dei contratti

La sentenza valorizza la tutela rafforzata del lavoro nel d.lgs. 36/2023. L’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera non è un adempimento neutro o puramente dichiarativo, ma serve a responsabilizzare l’operatore economico nella costruzione dell’offerta.

Negli appalti labour intensive, la competizione sul prezzo incontra un limite nella necessità di assicurare condizioni economiche sostenibili e rispettose delle garanzie dei lavoratori. La verifica di anomalia, pertanto, non può ridursi a un controllo astratto sulla capienza complessiva dell’offerta, ma deve verificare la coerenza delle singole voci che incidono sul costo del personale.

4. Decontribuzione, lavoro notturno e festivo: le voci da verificare

Il Consiglio di Stato individua anche ulteriori profili che la stazione appaltante dovrà riesaminare nella rinnovata verifica di congruità. Tra questi rientrano la rimodulazione dell’offerta dopo i chiarimenti INPS sulla decontribuzione Sud, gli oneri relativi al lavoro supplementare, nonché le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo.

Si tratta di aspetti essenziali negli appalti di servizi continuativi, nei quali l’organizzazione del lavoro, le turnazioni, le sostituzioni e l’impiego di personale in fasce orarie particolari possono incidere in modo significativo sulla sostenibilità economica dell’offerta.

5. Il giudice annulla, ma non si sostituisce alla stazione appaltante

Altro profilo rilevante è il limite del sindacato giurisdizionale. Il Consiglio di Stato non dichiara direttamente incongrua l’offerta, né dispone l’aggiudicazione in favore della seconda classificata. Annulla invece l’aggiudicazione ai soli fini della ripetizione del subprocedimento di verifica della congruità.

La valutazione sulla sostenibilità dell’offerta resta affidata alla stazione appaltante, che dovrà riesercitare il proprio potere tenendo conto dei rilievi indicati dal giudice. La decisione conferma così un equilibrio tra controllo giurisdizionale e discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

6. Una decisione di rilievo per gli appalti labour intensive

La sentenza offre indicazioni operative importanti per stazioni appaltanti e operatori economici. Nei servizi ad alta incidenza di manodopera, la verifica dell’offerta deve essere concreta, aggiornata e coerente con le condizioni effettive di esecuzione.

Il costo del lavoro non è una variabile comprimibile attraverso generiche rimodulazioni interne dell’offerta. Ogni scostamento deve essere giustificato, ogni beneficio contributivo deve essere effettivamente fruibile e ogni componente organizzativa del servizio deve risultare compatibile con le tutele previste dal contratto collettivo applicabile.

In questa prospettiva, la pronuncia rafforza il ruolo della verifica di congruità come strumento di tutela della corretta esecuzione dell’appalto e, insieme, dei diritti dei lavoratori impiegati nella commessa.

Formazione per professionisti

Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

Il percorso offre ai professionisti del settore una visione chiara, concreta e aggiornata sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, sugli strumenti ispettivi dell’INL e sulle dinamiche di responsabilità negli appalti privati e pubblici. L’obiettivo è costruire una competenza solida, aggiornata e spendibile tanto nell’attività di consulenza quanto nelle strategie difensive in occasione di accessi ispettivi.

Il ciclo si conclude con un quadro ragionato delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2026 ad oggi.

Obiettivi del corso

• Comprendere come si costruisce una valutazione dei rischi efficace e tempestiva e quali responsabilità possono emergere in caso di omissioni o carenze documentali

• Conoscere l’approccio ispettivo e guidare i propri assistiti nella predisposizione di audit interni coerenti con il metodo INL

• Acquisire una visione chiara delle complesse dinamiche proprie della sicurezza negli appalti, su come valutare la filiera e qualificare correttamente i soggetti sotto il profilo prevenzionistico

• Affrontare la vigilanza in materia di contratti pubblici sotto il profilo degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• I partecipanti saranno preparati ad affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative che hanno influenzato il sistema prevenzionistico dal 2026 in avanti

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!