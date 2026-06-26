Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale, ha concluso il proprio iter parlamentare con l’approvazione definitiva del Senato.

Il provvedimento interviene su un terreno giuridicamente sensibile: il rapporto tra autonomia collettiva, tutela costituzionale della retribuzione, strumenti di monitoraggio pubblico dei trattamenti economici e nuove forme di organizzazione digitale del lavoro. Non introduce un salario minimo legale in senso stretto, ma rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e costruisce un sistema di presidio attorno ai contratti collettivi nazionali, alla trasparenza retributiva e alle tutele dei lavoratori impiegati tramite piattaforme. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato la seconda edizione del Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL.

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1. Salario giusto: il baricentro resta la contrattazione collettiva

Uno degli snodi principali del decreto riguarda la nozione di trattamento economico complessivo. Il testo precisa che esso comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro: mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti e ulteriori istituti aventi valore economico.

Restano invece escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. La scelta non è neutra: il legislatore individua il trattamento economico complessivo come parametro di riferimento, ma lo ancora alla fonte collettiva, evitando di sostituire integralmente l’intervento legislativo all’autonomia delle parti sociali.

Per i professionisti del lavoro, il punto centrale sarà comprendere come questa definizione inciderà sulla verifica della congruità retributiva, sul contenzioso individuale e sulle valutazioni giudiziali ex articolo 36 della Costituzione. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. Rinnovi dei CCNL: arriva il meccanismo di adeguamento

Il decreto interviene anche sul problema, ricorrente, del ritardo nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali. In caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi successivi alla scadenza naturale del CCNL, e in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, è previsto un adeguamento retributivo a titolo di anticipazione forfetaria.

Il parametro individuato è la variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati, l’IPCA-NEI, nella misura del 50 per cento. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità o variabilità dei ricavi, nonché per alcuni soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, la misura dell’adeguamento potrà essere determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali.

La norma mira a garantire continuità alla tutela economica, ma apre anche un tema interpretativo: fino a che punto l’intervento legislativo può incidere sui tempi e sugli effetti economici della contrattazione collettiva senza comprimere l’autonomia negoziale?

3. Caporalato digitale e piattaforme: la presunzione di subordinazione

La parte più innovativa, sul piano giuslavoristico, riguarda il lavoro tramite piattaforme digitali. Il decreto stabilisce che la qualificazione del rapporto debba tenere conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione all’effettivo tipo contrattuale, compresi quelli desumibili dall’utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o decisionali automatizzati.

Quando emergono fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche esercitati tramite sistemi automatizzati, il rapporto di lavoro si presume subordinato, salva prova contraria.

Si tratta di una previsione destinata ad avere ricadute significative nel contenzioso sul lavoro digitale. L’algoritmo, in questa prospettiva, non è più un elemento neutro dell’organizzazione aziendale, ma può diventare indice del potere datoriale.

4. Decisioni automatizzate: spiegazione e riesame umano

Il decreto rafforza anche le garanzie procedurali del lavoratore. È previsto il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura dell’account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale.

La disposizione intercetta uno dei nodi più attuali del diritto del lavoro digitale: la trasparenza algoritmica. Il lavoratore deve poter conoscere le ragioni della decisione automatizzata e ottenere una valutazione umana, soprattutto quando l’esito incide sulla possibilità stessa di lavorare o di essere retribuito.

5. Contrattazione di prossimità: più controlli sulle intese peggiorative

Altro profilo rilevante riguarda la contrattazione collettiva di prossimità. Per le intese aziendali applicate da datori di lavoro fino a quindici dipendenti, ove prevedano trattamenti peggiorativi, è richiesta la sottoscrizione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

È inoltre previsto che l’impresa informi i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta anche tramite posta elettronica o secondo le procedure aziendali.

La norma sembra voler rafforzare il controllo sulla genuinità delle intese derogatorie, soprattutto nei contesti produttivi di minori dimensioni, nei quali il rapporto di forza tra impresa e lavoratori può risultare più sbilanciato.

6. Un decreto ampio, tra tutele e criticità sistematiche

Il decreto contiene anche disposizioni su tirocini extracurriculari, disabilità, fondi pensione, somministrazione, distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità dei servizi sanitari. L’ampiezza del testo pone inevitabilmente un tema di tecnica legislativa e di omogeneità del decreto-legge, profilo emerso anche nel corso dell’iter parlamentare.

Per gli operatori del diritto, il provvedimento merita attenzione non solo per le singole misure, ma per l’impostazione complessiva: il legislatore sceglie di intervenire sul salario non attraverso una soglia legale generalizzata, ma mediante rafforzamento della contrattazione, monitoraggio pubblico dei trattamenti economici e nuove presunzioni nel lavoro digitale.

Il banco di prova sarà applicativo: dalle ispezioni al contenzioso, dalla contrattazione collettiva alle piattaforme, la portata effettiva delle nuove norme dipenderà dall’interpretazione che ne daranno amministrazioni, parti sociali e giudici.

Formazione per professionisti

Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

Il percorso offre ai professionisti del settore una visione chiara, concreta e aggiornata sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, sugli strumenti ispettivi dell’INL e sulle dinamiche di responsabilità negli appalti privati e pubblici. L’obiettivo è costruire una competenza solida, aggiornata e spendibile tanto nell’attività di consulenza quanto nelle strategie difensive in occasione di accessi ispettivi.

Il ciclo si conclude con un quadro ragionato delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2026 ad oggi.

Obiettivi del corso

• Comprendere come si costruisce una valutazione dei rischi efficace e tempestiva e quali responsabilità possono emergere in caso di omissioni o carenze documentali

• Conoscere l’approccio ispettivo e guidare i propri assistiti nella predisposizione di audit interni coerenti con il metodo INL

• Acquisire una visione chiara delle complesse dinamiche proprie della sicurezza negli appalti, su come valutare la filiera e qualificare correttamente i soggetti sotto il profilo prevenzionistico

• Affrontare la vigilanza in materia di contratti pubblici sotto il profilo degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• I partecipanti saranno preparati ad affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative che hanno influenzato il sistema prevenzionistico dal 2026 in avanti

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