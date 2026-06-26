Il nuovo concorso INPS mette a disposizione 1.695 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei funzionari, famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi”. Si tratta di una procedura per titoli ed esami, rivolta a candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso alla Pubblica amministrazione e di uno dei titoli di studio indicati dal bando.

I posti sono distribuiti tra direzioni regionali, direzioni di coordinamento metropolitano e Direzione servizi al territorio/Direzione generale. Al momento della domanda, il candidato dovrà indicare una sola struttura tra quelle disponibili. Per la preparazione, abbiamo preparato il volume Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Prova preselettiva Teoria e Quiz per la preparazione, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Manuale Teoria e Quiz per la preparazione della prova scritta, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Domanda solo online: cosa fare su InPA

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento InPA. Per accedere alla procedura servono credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Il termine per l’invio della domanda è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale InPA e sul sito istituzionale INPS, ovvero il 27 LUGLIO 2026 h 23.59. Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta, che comprova la corretta presentazione della candidatura.

Fino alla scadenza è possibile modificare o integrare la domanda già inviata. In caso di più invii, sarà considerata valida solo l’ultima candidatura trasmessa.

2. PEC obbligatoria e scelta della sede

Per partecipare è necessario avere un indirizzo PEC intestato al candidato o un domicilio digitale. Eventuali variazioni successive dell’indirizzo devono essere comunicate all’INPS tramite PEC.

Un passaggio importante riguarda la scelta della sede: nella domanda bisogna indicare una sola struttura tra quelle riportate nella tabella del bando. La graduatoria, infatti, sarà formata per ciascuna struttura.

3. Requisiti: chi può partecipare

Tra i requisiti generali sono richiesti cittadinanza italiana o altro titolo previsto dalla normativa, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni e assenza di cause ostative all’assunzione presso una Pubblica amministrazione.

Quanto al titolo di studio, il bando richiede il diploma di laurea del vecchio ordinamento o titoli equiparati in diverse discipline. Tra queste rientrano, ad esempio, economia, giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, comunicazione, lettere, lingue, pedagogia, psicologia e ingegneria gestionale.

I requisiti devono essere posseduti sia alla scadenza del termine per presentare la domanda sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

4. Preselezione possibile se le domande superano quota 4.000

Il bando prevede un’eventuale prova preselettiva se le domande di partecipazione saranno superiori a 4.000. In questo caso, la preselezione consisterà in 60 quesiti a risposta multipla su logica, comprensione e ragionamento verbale, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale.

Alla prova scritta accederanno i candidati con il punteggio più alto, in numero pari a due volte i posti messi a concorso, oltre agli eventuali ex aequo all’ultimo posto utile. Il punteggio della preselezione non concorre alla graduatoria finale. Per la preparazione, abbiamo preparato il volume Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Prova preselettiva Teoria e Quiz per la preparazione, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

VOLUME Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Prova preselettiva Teoria e Quiz per la preparazione Progettata specificamente per superare la prova preselettiva del Concorso INPS per 1.695 Funzionari (Famiglia professionale: Progettazione, erogazione e controllo dei servizi), l’opera si concentra esclusivamente sulle discipline attitudinali e sulle competenze trasversali necessarie per affrontare il test automatizzato previsto dalla Deliberazione n. 100 del 10 giugno 2026, offrendo una trattazione mirata di:- Logica- Comprensione e ragionamento verbale- Cultura generale- Competenze informatiche (online)- Lingua inglese (online).La selezione avverrà tramite sistemi informatici e prevede: 60 quesiti a risposta multipla volti a testare rapidità, intuito e precisione.L’accesso alla successiva prova scritta è riservato solo ai candidati che si classificheranno nei primi posti, per un numero pari a 2 volte i posti messi a concorso (oltre agli ex aequo). Autori Vari | Maggioli Editore 2026 30.40 € Scopri di più

5. Prova scritta: brani tecnico-giuridici e casi situazionali

La prova scritta è il cuore del concorso. Si articola in due sezioni.

La prima prevede l’analisi di tre brani a carattere tecnico-giuridico, con parole o frasi mancanti da completare scegliendo tra opzioni predefinite, oltre a quesiti sul contenuto dei testi. Le materie possono riguardare diritto del lavoro e della previdenza, legislazione sociale, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione, lingua inglese e informatica.

La seconda sezione riguarda scenari o casi situazionali a contenuto operativo. L’obiettivo è valutare capacità decisionali, giudizio, individuazione delle priorità, problem solving, organizzazione del lavoro e competenze relazionali.

Per superare la prova occorre ottenere almeno 21/30 in entrambe le sezioni. Il mancato raggiungimento della soglia minima in una delle due comporta il mancato superamento della prova. Per la preparazione, consigliamo il volume Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Manuale Teoria e Quiz per la preparazione della prova scritta, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Manuale Teoria e Quiz per la preparazione della prova scritta Il manuale offre una preparazione completa e mirata per affrontare la prova scritta del Concorso INPS 2026 per 1.695 Funzionari PECS, profilo Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi.Strutturato secondo il programma ufficiale e le modalità d’esame previste dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 10 giugno 2026, integra teoria, quiz, test situazionali e strumenti digitali per organizzare lo studio in modo efficace. Vantaggi chiave Preparazione completa sulle discipline richieste: diritto del lavoro, legislazione sociale, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, quesiti situazionali. Approccio mirato alla prova scritta, con attenzione sia alle conoscenze tecnico-specialistiche sia alle competenze trasversali richieste dalla selezione. Focus sulla Sezione A della prova, dedicata all’analisi testuale e all’applicazione pratica delle materie d’esame. Focus sulla Sezione B, dedicata ai test situazionali per valutare capacità decisionale, giudizio, priorità, problem solving e organizzazione del lavoro. Contenuti online inclusi: informatica, lingua inglese, simulatore di quiz e Tutor Digitale. Tutor Digitale per supportare il ripasso, creare mappe e schemi, impostare un piano di studio personalizzato e simulare la prova scritta. Volume pensato per trasformare il programma del concorso in un percorso di studio ordinato, progressivo e orientato al risultato. Acquista subito il manuale e inizia una preparazione strutturata, completa e aggiornata per affrontare con maggiore sicurezza ogni sezione della prova scritta del Concorso INPS 2026. Autori Vari | Maggioli Editore 2026 35.15 € Scopri di più

6. Titoli valutabili e graduatoria finale

Dopo la prova scritta è prevista la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti. Sono valutati il voto del titolo di studio, eventuali ulteriori titoli universitari e titoli accademici come master e dottorato, secondo i criteri indicati dal bando.

La graduatoria finale sarà elaborata per ciascuna struttura e terrà conto della somma tra punteggio della prova scritta e punteggio dei titoli. I vincitori saranno assunti come funzionari PECS con contratto a tempo pieno e indeterminato. È previsto un periodo di prova di quattro mesi di effettivo servizio.

7. FAQ

Come si presenta la domanda? Solo online tramite il Portale InPA, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, fino al 27 LUGLIO 2026 h 23.59.

Serve la PEC? Sì, il candidato deve avere una PEC intestata o un domicilio digitale.

Si può scegliere più di una sede? No, nella domanda va indicata una sola struttura tra quelle previste dal bando.

La preselezione ci sarà sicuramente? No, sarà svolta solo se le domande saranno più di 4.000.

Qual è il punteggio minimo della prova scritta? Bisogna ottenere almeno 21/30 in entrambe le sezioni.

I titoli contano in graduatoria? Sì, dopo la prova scritta possono essere attribuiti fino a 10 punti per i titoli dichiarati in domanda.

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