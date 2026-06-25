Con la sentenza n. 85 del 2026, la Corte costituzionale interviene su una questione di particolare rilievo pratico per la riscossione dei tributi erariali: la legittimità costituzionale dell’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.

Il giudizio nasce da un’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva sollevato dubbi sulla compatibilità costituzionale della prescrizione decennale applicata alla riscossione dei tributi erariali, ritenendo preferibile un termine quinquennale, analogo a quello applicabile all’IMU, alle sanzioni tributarie e ai crediti previdenziali.

La Consulta, tuttavia, respinge l’impostazione del giudice rimettente. Il risultato è netto: per i tributi erariali resta ferma la prescrizione ordinaria decennale, mentre non può essere invocato, come termine di confronto, il regime più breve previsto per crediti di diversa natura. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il corso “Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni” e il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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1. Il cuore della questione: dieci anni o cinque?

La questione sottoposta alla Corte riguardava l’art. 2946 c.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, si applica alla riscossione dei tributi erariali.

Secondo il giudice rimettente, la prescrizione decennale determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri crediti pubblici, in particolare rispetto all’IMU, soggetta al termine quinquennale. Inoltre, il termine di dieci anni sarebbe divenuto irragionevole alla luce dell’evoluzione tecnologica, che consente oggi all’amministrazione di notificare gli atti interruttivi con strumenti telematici, in tempi estremamente ridotti.

La Corte costituzionale non accoglie questa prospettazione. La durata della prescrizione, infatti, non può essere misurata sul tempo materiale necessario a inviare un atto interruttivo. Il punto decisivo è un altro: occorre bilanciare l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla riscossione con l’affidamento del contribuente che può maturare per effetto dell’inerzia del fisco. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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2. Perché i tributi erariali non sono come l’IMU

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda il confronto tra tributi erariali e tributi locali.

La Corte chiarisce che l’IMU e i tributi erariali non appartengono, ai fini della prescrizione, allo stesso paradigma giuridico. Per i tributi locali, il termine quinquennale trova fondamento nella natura periodica dell’obbligazione. Si tratta, cioè, di prestazioni collegate a un rapporto che si protrae nel tempo.

Diversamente, i tributi erariali non possono essere ricondotti automaticamente alla categoria delle obbligazioni periodiche. Ogni periodo d’imposta implica una nuova valutazione dei presupposti impositivi e dà luogo a un’autonoma obbligazione tributaria. Proprio questa diversità impedisce di utilizzare l’IMU come valido termine di paragone.

Ne deriva che non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza. La disparità di trattamento è costituzionalmente rilevante solo quando situazioni sostanzialmente identiche vengono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Qui, invece, le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

3. La digitalizzazione non accorcia la prescrizione

Particolarmente interessante è anche il rigetto dell’argomento fondato sulla digitalizzazione dell’attività amministrativa.

Il giudice rimettente aveva osservato che l’uso della posta elettronica certificata e degli strumenti informatici renderebbe ormai ingiustificato un termine prescrizionale così lungo. La Corte, però, distingue il piano operativo da quello sostanziale.

Il fatto che un atto interruttivo possa essere notificato rapidamente non significa che il termine di prescrizione debba essere ridotto. La prescrizione non serve solo a misurare l’efficienza dell’amministrazione, ma svolge una funzione più ampia di equilibrio tra esercizio del diritto e certezza dei rapporti giuridici.

In questa materia, ricorda la Consulta, il legislatore gode di ampia discrezionalità. Il sindacato costituzionale può intervenire solo quando la scelta legislativa risulti manifestamente irragionevole o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto. Ipotesi che, secondo la Corte, non ricorre nel caso della prescrizione decennale dei tributi erariali.

4. Nessuna “regola generale” del termine quinquennale

La Consulta respinge anche l’idea che nell’ordinamento esista una tendenza generale e vincolante verso il termine quinquennale.

Il giudice rimettente aveva richiamato diversi istituti: il termine per l’accertamento delle imposte dirette, la riscossione dell’IMU, la perenzione dei ricorsi amministrativi e il discarico automatico dei ruoli. Secondo la Corte, però, si tratta di fattispecie eterogenee, appartenenti a settori diversi e sorrette da rationes non sovrapponibili.

Il semplice fatto che più norme prevedano termini di cinque anni non consente di costruire un principio generale idoneo a rendere incostituzionale il termine decennale. La coerenza dell’ordinamento non impone l’uniformità dei termini, soprattutto quando gli istituti confrontati hanno natura e finalità differenti.

5. Prescrizione e ragionevole durata: piani distinti

Infine, la Corte esclude che possa venire in rilievo l’art. 111 Cost., invocato sotto il profilo della ragionevole durata.

La prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, mentre il principio della ragionevole durata riguarda il processo e le disposizioni processuali. Non è quindi possibile trasferire automaticamente tale parametro alla disciplina sostanziale della riscossione tributaria.

6. Conclusioni

La sentenza n. 85 del 2026 conferma un assetto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la riscossione dei tributi erariali resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

La Corte costituzionale valorizza la diversità strutturale tra tributi erariali e tributi locali, esclude che la digitalizzazione dell’attività amministrativa imponga una riduzione dei termini e ribadisce l’ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina della prescrizione.

Per contribuenti, professionisti e amministrazione finanziaria, la decisione ha un effetto pratico rilevante: il termine di dieci anni per la riscossione dei crediti erariali rimane pienamente operativo, salvo diverso intervento legislativo.

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