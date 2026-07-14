La (nuova) classificazione reddituale nel (nuovo) testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi entrato in vigore il 4 luglio 2026. Chiose a margine delle fattispecie di interesse penalistico. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Le coordinate generali del sistema: il diritto tributario nel quadro dell’economia e del finanziamento statale

Con decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117[1] è stato approvato il testo unico, il nuovo testo unico, delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. In particolare, ed è ciò di cui ci occuperemo in questa sede, è stata approntata, con l’articolo 6 del decreto legislativo 117 cit., una nuova classificazione reddituale integrativa e parzialmente sostitutiva di quella vigente fino al 4 luglio dell’anno in corso[2].

Nell’ambito di tale ristrutturazione novellistica spiccano le tematiche di inerenza penalistica, alle quali in questa sede faremo debito riferimento. Per altro si rivela quanto mai opportuno e proprio, offrire un quadro riepilogativo dei concetti economici fondamentali in materia di sistema dell’economia e delle finanze, valevoli universalmente nel quadro della più approfondita scienza economico-finanziaria.

Come noto il problema economico fondamentale è costituito dalla scarsità. Mentre gli individui hanno desideri pressoché illimitate, le risorse disponibili per soddisfare tali desideri sono limitate e la loro produttività è finita. Si pone quindi il problema di come allocare le risorse scarse.

È altresì noto che l’economia viene tradizionalmente divisa in micro e macroeconomia. La prima studia il comportamento razionale di singoli individui, posti di fronte a problemi di scarsità nell’ambito delle istituzioni e delle organizzazioni in cui vivono, e cerca di rispondere alle domande fondamentali: cosa produrre, come produrlo e per chi produrlo.

La branca della macroeconomia studia i sistemi economici nel loro complesso e si concentra su problemi quali la determinazione del reddito nazionale, del tasso di interesse, del tasso di disoccupazione o di inflazione. È il confronto tra i costi e i benefici di una certa attività, che consente agli individui di effettuare scelte razionali.

La frontiera delle possibilità produttive mostra le possibili combinazioni di beni che un paese può produrre in modo efficiente in un dato periodo di tempo. Se un paese si trova sulla curva, può produrre quantità maggiori di un bene solo sacrificando la produzione dell’altro bene; il costo/opportunità di tale maggiore produzione è illustrato dalla pendenza della curva. Se un paese si trova in un punto all’interno della curva, potrà raggiungerla solo grazie a un utilizzo completo o efficiente delle proprie risorse. Nel lungo periodo i maggiori investimenti e il progresso tecnologico permettono uno spostamento verso l’esterno della frontiera.

Il flusso circolare del reddito costituisce un diagramma che descrive le relazioni principali tra famiglie e imprese di una stessa economia[3]. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le consolidate definizioni penalistiche in materia reddituale

Volendo già approdare alle tematiche di interesse penale connotanti il presente lavoro, va innanzitutto rammentato che il corpo delle violazioni finanziarie, costituenti un aspetto fondamentale della nostra legislazione complementare in materia penale, è normalmente intestato ad un coacervo di disposizioni legislative che storicamente ne costituiscono il compendio quali violazioni finanziarie della legislazione speciale di diritto penale[4]. Proprio l’ultimo riferimento normativo indicato in nota – decreto legislativo n.74/2000 – rileva ai fini delle categorie concettuali e definitorie, di cui è parola in questa sede.

In particolare, va sempre tenuto presente che le definizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo n.74, hanno esclusiva valenza ai fini del decreto in questione, non essendo valide ed efficaci ai fini dell’intera disciplina delle violazioni finanziarie. Dunque definizioni concettuali quali fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, elementi attivi o passivi, dichiarazioni, finalità di evasione di imposta ovvero finalità di consentire a terzi l’evasione, finalità di sottrarsi al pagamento, imposta evasa, operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, mezzi fraudolenti, crediti inesistenti ovvero crediti non spettanti, avranno valenza ed efficacia con riguardo alle fattispecie penalistiche di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 74, inteso quale principale fonte cognitiva in materia di violazioni finanziarie; perciò in ordine alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele o omessa ex articoli 4 e 5 decreto legislativo 74 cit. e così ancora per i delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, con particolare riguardo all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, all’occultamento o distruzione di documenti contabili, all’omesso versamento di ritenute certificate, all’omesso versamento di IVA, all’indebita compensazione e alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte[5].

3. La classificazione dei redditi in Italia dal 4 luglio 2026

A far data dal 4 luglio corrente anno, nel nostro paese i singoli redditi sono classificati nelle seguenti, nuove, categorie:

1. redditi fondiari;

2. redditi di capitale;

3. redditi di lavoro dipendente;

4. redditi di lavoro autonomo;

5. redditi di impresa;

6. redditi diversi.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danno consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti[6].

Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati[7].

I redditi di s.n.c. e delle s.a.s., da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

4. La non ammissibilità in deduzione per il compimento di atti o attività delittuose

Nelle categorie reddituali indicate nel punto che precede devono intendersi ricomprese, se ed in quanto in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331[8] c.c.p. per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’agenzia delle entrate affinché proceda al conseguente accertamento.

Nella determinazione dei redditi così come sopra specificata non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, o comunque qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424[9] c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425[10] dello stesso codice, fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157[11] c.p.

Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530[12] c.p.p. ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425[13] dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione su richiamata, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ex articolo 529[14] c.p.p., compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista, come indicato in precedenza, e dei relativi interessi.

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