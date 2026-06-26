Dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica, è in corso di esame, presso l’altro ramo del Parlamento, un disegno di legge recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, vale a dire il progetto normativo AC n. 2984.

Orbene, considerato che l’art. 18 di codesto disegno di legge prevede delle novità in materia penale, scopo del presente scritto è quello di esaminare in cosa esse consistono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Bracconaggio e violazioni venatorie: il nuovo quadro delle sanzioni penali

L’art. 18, co. 1, disegno di legge AC n. 2984, intitolato “Modifiche all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (d’ora in poi legge n. 157 del 1992), in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio”, interviene per l’appunto su codesto articolo, rubricato, a sua volta, “Sanzioni penali”, nella susseguente maniera: “All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18; b) l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2; c) l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo; d) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); e) l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; f) l’arresto fino a un anno o l’ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l’uccellagione; g) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; h) l’ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento; i) l’ammenda fino a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; l) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; m) l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e h), le pene sono raddoppiate»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), la regione di residenza può disporre la sospensione del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi»”.

Dunque, incominciando dalle modifiche apportate a questo comma primo, per effetto della riformulazione di codesto comma, ove tale progetto di legge dovesse essere approvato così com’è in via definitiva, si segnalerebbero le seguenti innovazioni normative (di cui la gran parte consistono nell’adeguare, per quel che riguarda la pena pecuniaria, le normative modificate, che facevano ancora riferimento alla lira, aggiornandole con la moneta corrente, ossia, com’è noto, l’euro): 1) sarebbe preveduto l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18 sempre di questa legge del 1992[1]; 2) si stabilirebbe l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 di tale legge n. 157[2]; 3) si disporrebbe l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo; 4) si contemplerebbe l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (la norma, in questione, include tale caso sub lettera d) mentre, nella previsione attualmente in vigore, essa è ricondotta sub lettera c-bis); 5) si stabilirebbe l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; 6) si prevedrebbe l’arresto fino a un anno o l’ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l’uccellagione; 7) si statuirerebbe l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; 8) si rimodulerebbe la pena pecuniaria, stabilendosi l’ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento; 9) si modificherebbe sempre la pena pecuniaria, disponendosi l’ammenda fino a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, confermandosi nel resto quanto già preveduto in precedenza, ossia che, da un lato, la stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r), legge n. 157 del 1992[3], dall’altro, nel caso di tale infrazione, si applica altresì la misura della confisca dei richiami; 10) si disporrebbe l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; 11) si stabilirebbe che l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge mentre, pur rimanendo invariate la previsione che prevede un raddoppio della pena se la il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) , c) e h) [quest’ultima lettera, in precedenza, indicata sub lettera g)] (e, pertanto, i mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 succitato, gli esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo e gli esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Tesserino venatorio sospeso: quando può scattare la nuova misura

Ciò posto, alla lettera b) del comma primo sempre di questo articolo 18 del disegno di legge qui in esame, è infine previsto un nuovo comma, vale a dire il comma 1-bis, che così disporrebbe: “Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), la regione di residenza può disporre la sospensione del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi”.

Di conseguenza, per effetto di tale innesto normativo, si prevedrebbe, oltre le sanzioni penali summenzionate, una ulteriore sanzione, ad avviso di chi scrive, a carattere preventivo, nei confronti di colui, avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), di cui all’art. 30 della legge n. 157 del 1992 e, quindi, nei confronti di colui abbia abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o chi abbia esercitato la caccia con mezzi vietati o, ancora, colui che abbia esercitato la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r), n. 157, sempreché, però, tali fatti siano stati accertati con una sentenza passata in giudicato (non basta dunque una sentenza di condanna ancora suscettibile di essere impugnata).

Ebbene, la sanzione di cui si tratta consiste nel fatto che la regione di residenza potrà disporre (e, quindi, non dovrà per forza di cose disporre quanto enunceremo da qui a breve) la sospensione del tesserino di cui all’art. 12, co. 12, legge n. 157 del 1992 (cioè, quel tesserino, rilasciato dalla regione di residenza, necessario ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria).

Ad ogni modo, la durata di sospensione non potrà essere superiore a 3 mesi e, nel silenzio della norma, per colui che scrive, tale sospensione non potrà essere soggetta a proroga, una volta spirato siffatto lasso temporale.

3. Una stretta ancora da approvare: gli effetti della riforma

Queste sono in sostanza le novità che connotano il disegno di legge qui in commento sotto il versante penale.

Non resta dunque che attendere di appurare se tali novità verranno approvate, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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