La Direttiva n. 1502/26 della Procura della Repubblica di Salerno, firmata il 3 giugno 2026 dal Procuratore Raffaele Cantone e dal Procuratore Aggiunto Rocca Alfano, fornisce indicazioni operative sull’applicazione del Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54). Il provvedimento prende posizione su due nuovi istituti: il Modello 45 bis, dedicato alle annotazioni preliminari in presenza di cause di giustificazione, e il nuovo fermo di prevenzione delineato dall’art. 11‑bis del D.L. 59/1978. La direttiva chiarisce presupposti, iter, garanzie e obblighi della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero, con l’obiettivo di uniformare le prime applicazioni e prevenire criticità operative. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato Il nuovo decreto sicurezza 2026, disponibile su Shop Maggioli e Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.