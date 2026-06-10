Nel contenzioso previdenziale e assistenziale, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. rappresenta il passaggio preliminare necessario per la verifica dei requisiti sanitari posti a fondamento di prestazioni come l’indennità di accompagnamento o il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, offre un’interessante ricostruzione dei limiti del giudizio di opposizione all’ATP, soffermandosi in particolare sul contenuto che devono assumere le contestazioni rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio. Il punto centrale della decisione è netto: non basta dissentire dalle conclusioni del CTU; occorre indicare errori specifici, tecnicamente apprezzabili, capaci di mettere in discussione il percorso logico-scientifico seguito dall’ausiliare. Per approfondire in materia, abbiamo organizzato il corso “Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi”.

Tribunale di Napoli -sez. L- sentenza n. 1686 del 25-02-2026 Sentenza-Tribunale-di-Napoli-ATP.pdf 98 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. L’opposizione all’ATP non è un nuovo giudizio pieno

Il Tribunale ricorda anzitutto la particolare struttura del procedimento previsto dall’art. 445-bis c.p.c. Il legislatore ha distinto la fase dell’accertamento sanitario da quella, eventuale e successiva, relativa al pieno riconoscimento del diritto alla prestazione.

L’ATP obbligatorio ha infatti ad oggetto esclusivamente la verifica delle condizioni sanitarie. Solo una volta che tale accertamento sia divenuto definitivo, attraverso omologa o sentenza che definisca l’opposizione, potrà essere valutato il diritto alla prestazione nel suo complesso, comprensivo degli ulteriori requisiti amministrativi, reddituali o socio-economici.

Ne deriva che il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. ha un oggetto circoscritto: non serve a riaprire integralmente la domanda assistenziale, ma a contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Proprio per questo il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici della contestazione.

2. Contestare la CTU: non basta il dissenso diagnostico

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il contenuto dell’onere di contestazione. Secondo il Tribunale, la parte opponente non può limitarsi ad affermare che il CTU abbia sottovalutato il quadro patologico o non abbia colto la reale incidenza delle menomazioni sulla vita quotidiana.

La critica deve essere specifica e deve consentire al giudice di ipotizzare una possibile erroneità della consulenza. Ciò può avvenire, ad esempio, quando si deduca un contrasto con le tabelle medico-legali applicabili, un errore nel metodo valutativo, un’omissione di accertamenti indispensabili oppure una palese deviazione dalle acquisizioni della scienza medica.

In assenza di tali elementi, la contestazione si risolve in un mero dissenso diagnostico. E il dissenso diagnostico, da solo, non impone il rinnovo della CTU né la nomina di un nuovo consulente. Diversamente, ogni opposizione finirebbe per trasformarsi automaticamente in una seconda consulenza, vanificando la funzione deflattiva dell’ATP.

3. La documentazione sopravvenuta e il ruolo dell’integrazione peritale

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva prodotto nuova documentazione medica, chiedendo che fosse valutata ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dell’handicap grave.

Il giudice, pur nel quadro dei limiti propri dell’opposizione, ha disposto un’integrazione peritale, affidando al CTU già nominato il compito di esaminare anche la documentazione sopravvenuta. L’ausiliare, tuttavia, ha confermato le precedenti conclusioni, escludendo la sussistenza di una condizione sanitaria idonea a fondare i benefici richiesti.

Sono stati valorizzati, in particolare, la deambulazione rallentata ma autonoma, l’assenza di un grave decadimento cognitivo, la mancanza di deficit motori significativi e l’insufficienza della documentazione relativa alla prescrizione di una carrozzina a dimostrare una condizione clinica diversa da quella accertata in sede peritale.

4. Accompagnamento: la difficoltà non equivale all’incapacità

La sentenza richiama anche il consolidato principio in materia di indennità di accompagnamento. Ai fini del riconoscimento della prestazione non è sufficiente una generica o anche significativa difficoltà di deambulazione, né una difficoltà nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.

Occorre, invece, una condizione più grave: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto che tali requisiti non fossero presenti. La ricorrente, pur affetta da patologie e limitazioni, non versava in una condizione di totale perdita dell’autonomia rilevante ai fini dell’accompagnamento.

5. Una decisione sulla funzione selettiva dell’ATP

La pronuncia si segnala perché ribadisce la funzione selettiva e deflattiva dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio. L’opposizione non può diventare uno strumento per ottenere automaticamente una nuova valutazione medico-legale, ma deve fondarsi su censure puntuali e tecnicamente motivate.

Il ricorso è stato quindi rigettato. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, ritenendole sorrette da argomentazioni coerenti e convincenti. Nulla è stato disposto per le spese di lite, in ragione della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza sono state poste a carico dell’INPS.

La decisione conferma, in definitiva, che nel giudizio di opposizione ad ATP il cuore della controversia non è la mera insoddisfazione della parte rispetto all’esito della consulenza, ma la capacità di dimostrare, con contestazioni specifiche, l’esistenza di un vizio effettivo nel ragionamento tecnico del consulente.

Formazione per professionisti

Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi

Un corso specialistico di 2 incontri con docenti esperti rivolto a professionisti che intendono approfondire strumenti, limiti e opportunità dell’istruzione preventiva e dell’accertamento tecnico preventivo.

Il percorso è di taglio pratico e offre un’analisi delle principali questioni processuali, degli orientamenti e delle implicazioni dell’ATP quale leva processuale e strumento di composizione delle controversie.

Attestato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per l’ottenimento dei crediti formativi per avvocati. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore a programma.

Crediti formativi per avvocati

Per il rilascio dei crediti formativi sarà necessaria la frequenza minima dell’80% dell’orario previsto rispondendo ad almeno un quesito di attenzione all’ora posto durante lo svolgimento delle videoconferenze.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!