Nel procedimento disciplinare forense, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense deve essere notificata alla PEC dell’avvocato incolpato per far decorrere il termine breve di impugnazione. Non basta, quindi, la notifica alla PEC del difensore domiciliatario, anche se l’incolpato ha eletto domicilio presso di lui.

È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza n. 22199/2026, pubblicata il 28 giugno 2026, in materia di disciplinare avvocati.

La decisione è rilevante perché interviene su un punto processuale di forte impatto pratico: l’individuazione del destinatario della notifica della sentenza CNF ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni per il ricorso alle Sezioni Unite. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- sentenza n. 22199 del 28-06-2026 22199_06_2026_civ_oscuramento_noindex.pdf 219 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso: sanzione disciplinare e ricorso in Cassazione

La vicenda nasce da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, già condannato in sede penale con sentenza di patteggiamento. Il Consiglio Nazionale Forense aveva riformato parzialmente la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, confermando la responsabilità dell’incolpato per un solo capo di incolpazione e rideterminando la sanzione nella sospensione dall’esercizio della professione forense per un anno e dieci mesi.

L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza CNF. La questione preliminare riguardava la tempestività dell’impugnazione: la sentenza del CNF era stata notificata via PEC il 2 aprile 2025 al solo difensore dell’incolpato, presso il quale quest’ultimo aveva eletto domicilio.

Da qui il nodo: quella notifica era sufficiente a far decorrere il termine breve di 30 giorni? Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La regola: la notifica va fatta all’interessato

Le Sezioni Unite rispondono negativamente. Secondo la Corte, nel procedimento disciplinare forense il destinatario rilevante della notifica è l’“interessato”, cioè l’avvocato incolpato. La disciplina speciale dell’art. 36 della legge n. 247/2012 deroga al regime ordinario degli artt. 170 e 285 c.p.c., che valorizza invece la notifica al procuratore costituito.

Il principio di diritto enunciato è netto: ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la sentenza CNF deve essere notificata all’indirizzo PEC dell’incolpato, perché quest’ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale.

La Corte valorizza il dato letterale dell’art. 36: la norma parla di “interessati”, non di difensore, procuratore o domiciliatario. Questa scelta lessicale, secondo la Cassazione, indica la volontà del legislatore di far arrivare direttamente la decisione al soggetto sul cui status professionale essa incide.

3. Domicilio digitale, ma personale

La decisione tiene conto anche dell’evoluzione normativa sul domicilio digitale. La PEC dell’avvocato, risultante dai pubblici elenchi, è il recapito personale e professionale che l’ordinamento collega direttamente al singolo iscritto.

Proprio per questo, la notifica alla PEC del difensore non può essere equiparata alla notifica alla PEC dell’incolpato. L’elezione di domicilio fisico presso il difensore non trasferisce su quest’ultimo la qualità di destinatario della notificazione, né consente di sostituire il recapito digitale dell’interessato con quello di un soggetto diverso.

La conseguenza è decisiva: la notifica al solo difensore domiciliatario non fa decorrere il termine breve. Nel caso concreto, quindi, il ricorso è stato considerato tempestivo perché proposto entro il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.

4. Prescrizione dell’azione disciplinare: ricorso accolto

Superato il vaglio di ammissibilità, la Cassazione esamina il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione dell’azione disciplinare.

La condotta contestata all’avvocato si era protratta da novembre 2015 a febbraio 2018. Per la legge professionale forense, l’azione disciplinare si prescrive in sei anni, con possibilità di interruzione, ma senza che il termine complessivo possa superare il limite massimo di sette anni e sei mesi.

Secondo le Sezioni Unite, anche considerando eventuali effetti interruttivi, il termine massimo era spirato nell’agosto 2025. L’azione disciplinare doveva quindi ritenersi prescritta.

5. Effetti della decisione

La Cassazione accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

La pronuncia lascia però un’indicazione di sistema molto importante: nei procedimenti disciplinari forensi, la decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza CNF richiede la notifica alla PEC dell’avvocato incolpato. Una notifica al solo difensore domiciliatario non è sufficiente a produrre l’effetto decadenziale.

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