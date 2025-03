Il bilancio spiegato ai giuristi – VI edizione – La recensione della settimana

Comprendere il bilancio aziendale è una competenza sempre più richiesta anche per i giuristi, soprattutto per coloro che operano nel settore commerciale, societario e fallimentare. Il corso “Il bilancio spiegato ai giuristi – VI edizione” si propone di fornire ai professionisti del diritto le competenze necessarie per leggere e interpretare correttamente i documenti contabili, permettendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza sugli aspetti economico-finanziari delle aziende con cui si interfacciano. Giunto alla sesta edizione, il corso si conferma un appuntamento formativo di alto valore, con un approccio pratico e strutturato per rendere accessibili concetti contabili complessi anche a chi non ha una formazione economica.