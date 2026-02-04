“Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità – Prime applicazioni dopo la riforma Cartabia e il decreto correttivo”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è una guida ampia e fortemente orientata alla pratica, pensata per accompagnare l’operatore dentro il “nuovo” giudizio di legittimità dopo gli interventi della riforma Cartabia e del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il volume affronta in modo sistematico sia i profili di ruolo e funzione della Corte di Cassazione sia le tecniche difensive oggi davvero decisive nella redazione dei ricorsi.

1. Cosa troverai nel volume “Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità”

La struttura è chiara e progressiva: una prima parte dedicata alle trasformazioni della nomofilachia e agli strumenti che incidono sul rapporto tra giudici e Cassazione (spicca il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con focus su ammissibilità, sospensione e vincolatività del principio di diritto). Accanto a ciò, trovano spazio temi “classici” ma rinnovati: ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.; ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, co. 8, Cost.; regolamenti di giurisdizione e di competenza; e la revocazione per contrarietà alla CEDU, riletta alla luce delle nuove norme processuali.

La seconda parte entra nel vivo del ricorso ordinario: impostazione dei motivi (giurisdizione, competenza, violazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ricorso per saltum, oltre a capitoli mirati su lavoro e tributario. Chiude il quadro l’analisi del procedimento davanti alla Corte, incluso il procedimento per decisione accelerata, con particolare attenzione alle prime applicazioni giurisprudenziali.

2. Punti di forza del volume

Il pregio principale è l’equilibrio tra rigore e operatività. Non si limita a “spiegare la riforma”: la mette a terra, evidenziando come cambiano scelte redazionali, strategie e rischi. L’attenzione costante ad ammissibilità e corretta qualificazione dei vizi è un valore concreto, perché oggi la sorte di un ricorso passa spesso da dettagli tecnici: autosufficienza, inquadramento del motivo, scelta del canale corretto tra n. 3, n. 4 e n. 5, e gestione delle “zone grigie”.

Altro punto di forza è l’autorevolezza corale: consiglieri di Cassazione, professori e avvocati cassazionisti offrono un punto di vista plurale, utile a chi deve prevedere come la Corte leggerà un ricorso e come la prassi si sta consolidando. Infine, l’aggiornamento al correttivo 2024 e l’attenzione alle prime applicazioni rendono il volume particolarmente “allineato” alla realtà.

3. Perché leggere questo libro?

Perché la riforma ha cambiato non solo le regole, ma il modo di pensare il giudizio di legittimità. Il volume aiuta a capire “cosa è diventata” la Cassazione: più selettiva, più orientata a modelli procedimentali accelerati, e con strumenti nuovi (come il rinvio pregiudiziale) che incidono sulle strategie già nei gradi di merito. Leggerlo significa ridurre il rischio di inammissibilità e improcedibilità, orientarsi tra novità normative e giurisprudenza pregressa, e soprattutto aggiornare il proprio metodo di lavoro: dalla costruzione dei motivi alla gestione del controricorso e del ricorso incidentale, fino alle peculiarità di lavoro e tributario.

In altre parole, non è un libro “da scaffale”, ma un manuale da scrivania: utile prima di impostare un ricorso e ancora di più quando occorre raddrizzare una bozza e renderla compatibile con la prassi attuale.

4. A chi è consigliata la lettura

La lettura del volume “Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità – Prime applicazioni dopo la riforma Cartabia e il decreto correttivo”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è consigliata innanzitutto ad avvocati e cassazionisti, che troveranno un supporto concreto per impostazione dei motivi e scelta delle tecniche difensive più efficaci nel nuovo contesto. È altrettanto utile a magistrati, soprattutto per la parte su rinvio pregiudiziale, regolamenti e per l’inquadramento delle funzioni nomofilattiche. Studiosi e ricercatori di diritto processuale civile apprezzeranno l’impianto sistematico e la ricostruzione degli istituti nella loro evoluzione. Infine, è indicato per tutti i professionisti che, anche non quotidianamente, si confrontano con la fase di legittimità e vogliono uno strumento aggiornato, chiaro e operativo per lavorare con sicurezza davanti alla Suprema Corte.

VOLUME Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità Prime applicazioni dopo la riforma Cartabia e il decreto correttivoLa guida più completa e aggiornata al giudizio di Cassazione dopo la riforma Cartabia.La riforma Cartabia e il decreto correttivo hanno trasformato in profondità il giudizio di legittimità, incidendo su funzioni, strumenti e tecniche difensive davanti alla Corte di Cassazione.Questo volume di 634 pagine, curato da Alessandro Fabbi e Bruno Tassone, offre un’analisi sistematica e operativa delle nuove regole, con particolare attenzione alle prime applicazioni giurisprudenziali.Un’opera corale, realizzata da consiglieri di Cassazione, professori universitari e avvocati cassazionisti, pensata per chi opera quotidianamente nel contenzioso di ultima istanza. A chi è rivolto Avvocati e cassazionisti Magistrati Studiosi e ricercatori di diritto processuale civile Professionisti che si confrontano con il giudizio di legittimità Cosa trovi nel volume Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione (art. 363-bis c.p.c.) I motivi di ricorso e la loro corretta impostazione I regolamenti di giurisdizione e di competenza Il ricorso straordinario in Cassazione Il ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, co. 8, Cost. La revocazione per contrarietà alla CEDU Il nuovo procedimento davanti alla Corte di Cassazione Il procedimento per la decisione accelerata Focus dedicati ai ricorsi in materia tributaria e lavoristica Quali problemi risolve Comprendere come è cambiato davvero il giudizio di Cassazione dopo la riforma Applicare correttamente le nuove norme processuali alla pratica quotidiana Ridurre il rischio di inammissibilità e improcedibilità del ricorso Orientarsi tra novità legislative e giurisprudenza consolidata Perché è un volume unico Analizza sia gli istituti tradizionali sia le innovazioni più recenti Approccio pratico-operativo, senza rinunciare al rigore scientifico Costante confronto tra normativa, giurisprudenza pregressa e prime applicazioni Aggiornato al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia) Dati essenziali Pagine: 634 Curatori: Alessandro Fabbi – Bruno Tassone Editore: Maggioli Editore Il riferimento indispensabile per affrontare il giudizio di Cassazione dopo la riforma Cartabia.Acquistalo ora e lavora con uno strumento davvero allineato alla prassi attuale della Suprema Corte. Alessandro Fabbi e Bruno Tassone | Maggioli Editore 2026 57.95 € Scopri di più

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!