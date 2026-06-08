Con la sentenza n. 97 del 5 giugno 2026, la Corte costituzionale interviene sulla questione dell’accesso al Servizio sanitario nazionale da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti divenuti inabili e titolari di permesso per residenza elettiva. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali e segna un passaggio importante nella tutela delle persone vulnerabili. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Corte costituzionale – sentenza n. 97 del 5-06-2026 mpdf-12.pdf 83 KB 6a229a3b036f1.pdf 164 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Dal dato normativo al problema, il caso del permesso per residenza elettiva

La vicenda origina da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano, che dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN per gli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva derivante dalla conversione di un precedente permesso di lavoro a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile. Per il giudice rimettente, tali soggetti, pur già inseriti nel sistema e già titolari del diritto all’iscrizione, finirebbero per perdere la copertura sanitaria proprio in conseguenza della sopravvenuta disabilità, dovendo accedere solo all’iscrizione volontaria con contributo minimo annuo non inferiore a 2.000 euro. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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2. Errore prospettico, lettura formalistica della norma

La Corte costituzionale individua il punto critico nell’interpretazione “chiusa” dell’art. 34, comma 1, considerato dal rimettente come elenco tassativo di ipotesi. Secondo questa impostazione, il mutamento del titolo di soggiorno (da lavoro a residenza elettiva) determinerebbe automaticamente la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria. Ma proprio qui si annida, per la Corte, il vizio della ricostruzione: essa non tiene conto né dell’evoluzione dell’ordinamento né della funzione delle garanzie costituzionali.

3. Il cuore della decisione: l’interpretazione costituzionalmente orientata

La Corte adotta una soluzione di tipo interpretativo, affermando che è possibile, e doveroso, leggere la norma in modo conforme ai principi costituzionali. In particolare, viene affermato che il riferimento ai permessi per motivi di lavoro o familiari deve essere inteso in senso funzionale, ricomprendendo anche chi ne era precedentemente titolare e abbia successivamente ottenuto la conversione in permesso per residenza elettiva per effetto della sopravvenuta inabilità. Ne deriva che tali soggetti conservano il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.

4. Il paradosso evitato: la perdita dei diritti nella massima vulnerabilità

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia è la valorizzazione del profilo sostanziale della tutela. La Corte evidenzia come, seguendo l’interpretazione restrittiva, si determinerebbe un esito “paradossale”: la perdita del diritto all’assistenza sanitaria proprio nel momento in cui la persona diventa più fragile e bisognosa di cure, a causa della disabilità. Una simile conseguenza, evidenzia la Corte, sarebbe priva di qualsiasi giustificazione razionale e incompatibile con i principi di eguaglianza e tutela della salute.

5. Il fondamento costituzionale della decisione

La pronuncia si fonda su un impianto argomentativo solido, che richiama: l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;

l’art. 32 Cost., quale diritto fondamentale alla salute;

l’art. 117 Cost., in relazione agli obblighi internazionali e unionali in tema di tutela delle persone con disabilità. La Corte ribadisce inoltre un principio consolidato: la condizione della persona con disabilità si colloca al centro di un sistema di valori costituzionali fondato sulla dignità della persona e sulla necessità di protezione dei soggetti più vulnerabili.

6. Il ruolo dell’evoluzione normativa

Altro snodo decisivo è il richiamo alla dimensione storica della norma. Al momento dell’adozione dell’art. 34, nell’anno 1998, il permesso per residenza elettiva e la sua conversione non erano ancora previsti. La loro introduzione successiva impedisce di leggere il silenzio della legge come una volontà di esclusione. Su questa base, la Corte legittima un’interpretazione evolutiva, coerente con lo sviluppo dell’ordinamento e con i principi costituzionali.

7. Principio di diritto

Dalla decisione è possibile ricavare il seguente principio: gli stranieri regolarmente soggiornanti che, già titolari di permesso per motivi di lavoro o familiari, abbiano ottenuto la conversione in permesso per residenza elettiva in conseguenza del riconoscimento della pensione di inabilità civile, conservano il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale.

8. Implicazioni operative per il contenzioso

La sentenza avrà ricadute immediate sul piano applicativo. Per gli avvocati che assistono soggetti stranieri in condizioni di disabilità, la pronuncia: rafforza l’utilizzo dell’interpretazione costituzionalmente orientata quale strumento difensivo;

consente di contestare i dinieghi di iscrizione al SSN fondati sul solo titolo attuale di soggiorno;

riduce il rischio di disparità di trattamento tra categorie analoghe di stranieri regolarmente soggiornanti. Sul versante delle amministrazioni, impone una rilettura delle prassi applicative, evitando automatismi fondati su una rigida classificazione dei permessi di soggiorno.

9. Conclusione

La sentenza n. 97/2026 si segnala per la capacità di coniugare tecnica interpretativa e tutela sostanziale dei diritti fondamentali. Tramite una lettura sistematica ed evolutiva, la Corte evita una lacuna normativa che avrebbe inciso in modo irragionevole proprio sui soggetti più vulnerabili, riaffermando che il diritto alla salute non può subire regressioni a causa della disabilità, ma deve, al contrario, intensificarsi in sua presenza.

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