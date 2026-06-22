Con l’ordinanza n. 20775 del 19 giugno 2026 la Sezione tributaria della Cassazione affronta la tematica dell’omessa pronuncia nel giudizio di rinvio, chiarendo il rilievo decisivo dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 394 c.p.c. e il ruolo della cartella ex art. 36-bis quale primo atto impositivo. In materia abbiamo pubblicato il Master in Compliance Management, e il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.
Indice
- 1. Contesto della controversia, cartella IRAP e lunga vicenda processuale
- 2. Giudizio di rinvio e omissione del motivo decisivo
- 3. Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.
- 4. Motivi assorbiti e loro riproposizione nel giudizio di rinvio
- 5. Cartella ex art. 36-bis, da atto di riscossione a atto impositivo
- 6. Autonoma organizzazione e presupposto IRAP
- 7. Una questione decisiva ignorata
- 8. Decisione della Cassazione
- 9. Principi di diritto
- 10. Ricadute pratiche
- 11. Conclusione
- Formazione per professionisti
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1. Contesto della controversia, cartella IRAP e lunga vicenda processuale
La vicenda origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, relativa all’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, tra i vari motivi, la nullità della notifica nonché la carenza del presupposto impositivo per assenza di autonoma organizzazione. In primo grado il ricorso veniva accolto esclusivamente per il vizio di notifica, con assorbimento dei restanti motivi. Seguiva il rigetto dell’appello dell’agente della riscossione e il successivo intervento della Cassazione che, con precedente ordinanza, cassava la decisione limitatamente al profilo della notifica, rinviando al giudice regionale. Nel giudizio di rinvio il contribuente riproponeva i motivi assorbiti, insistendo in particolare sull’insussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.
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2. Giudizio di rinvio e omissione del motivo decisivo
Malgrado la rituale riproposizione delle doglianze, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’amministrazione, confermava la cartella di pagamento, tuttavia senza affrontare il motivo relativo all’assenza di autonoma organizzazione. Per la Cassazione tale omissione integra un vizio di grande rilievo processuale. Malgrado la rituale riproposizione delle doglianze, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’amministrazione, confermava la cartella di pagamento, tuttavia senza affrontare il motivo relativo all’assenza di autonoma organizzazione. Per la Cassazione tale omissione integra un vizio di grande rilievo processuale.
3. Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.
L’hub della decisione risiede nella qualificazione del vizio. La Corte ribadisce che:
- l’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non esamina un motivo devoluto;
- il vizio si configura anche in assenza di una statuizione implicita riconoscibile;
- si tratta di un error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
Nello specifico:
- la motivazione non conteneva alcun riferimento, neppure indiretto, alla questione IRAP;
- mancava qualsiasi percorso argomentativo idoneo a dimostrare che il giudice avesse valutato la censura.
4. Motivi assorbiti e loro riproposizione nel giudizio di rinvio
Particolare rilievo assume il richiamo all’art. 394 c.p.c. La Cassazione chiarisce che:
- i motivi assorbiti devono essere riproposti nel giudizio di rinvio;
- una volta riproposti, il giudice ha l’obbligo di esaminarli;
- la loro omissione determina nullità della sentenza.
Nel caso concreto, il contribuente aveva correttamente riattivato il contraddittorio su tutti i profili di merito rimasti inesaminati.
5. Cartella ex art. 36-bis, da atto di riscossione a atto impositivo
La pronuncia ribadisce un principio consolidato ma strategico: la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato:
- non è mera richiesta esecutiva;
- costituisce il primo e unico atto impositivo;
- può essere impugnata anche nel merito.
Ne deriva che il contribuente è legittimato a contestare non solo vizi formali, bensì pure il fondamento sostanziale dell’imposta.
6. Autonoma organizzazione e presupposto IRAP
La Corte evidenzia la decisività della questione omessa. Il contribuente aveva dedotto che la propria attività:
- si svolgeva prevalentemente come lavoratore dipendente (docente);
- non impiegava dipendenti o collaboratori stabili;
- utilizzava beni strumentali minimi;
- non presentava una struttura organizzativa autonoma.
Tali elementi, secondo la giurisprudenza consolidata, possono escludere il presupposto dell’IRAP, e richiedono una verifica concreta da parte del giudice. La Cassazione richiama il principio secondo cui l’autonoma organizzazione non sussiste in presenza di mezzi minimi e assenza di lavoro altrui significativo.
7. Una questione decisiva ignorata
La Corte insiste su un punto chiave: il motivo relativo all’autonoma organizzazione era centrale e potenzialmente assorbente dell’intera pretesa fiscale. La sua mancata valutazione ha quindi inciso sull’esito del processo come pure sulla correttezza della decisione.
8. Decisione della Cassazione
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, quindi rinviato al giudice tributario in differente composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare espressamente il requisito dell’autonoma organizzazione e rideterminare la controversia nel merito.
9. Principi di diritto
Dalla decisione emergono alcuni principi fondamentali:
- il giudice di rinvio deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente riproposti;
- l’omessa pronuncia integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;
- la cartella ex art. 36-bis ha natura anche impositiva;
- il contribuente può contestare il merito della pretesa tributaria;
- l’autonoma organizzazione richiede un accertamento concreto delle modalità dell’attività.
10. Ricadute pratiche
La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti:
1. Strategia nel giudizio di rinvio
È essenziale riproporre tutti i motivi assorbiti, ma altrettanto vigilare sul fatto che vengano effettivamente esaminati.
2. Impugnazione della cartella
Anche in sede di controllo automatizzato, il contribuente può difendersi sul merito dell’imposta.
3. IRAP e professionisti
La verifica dell’autonoma organizzazione resta centrale e deve essere puntuale, non presuntiva.
11. Conclusione
L’ordinanza n. 20775/2026 si inserisce in un orientamento volto a garantire la completezza del giudizio e la piena tutela del contraddittorio. La Corte richiama il principio secondo cui non basta decidere, ma occorre decidere su tutto ciò che rileva. In ambito tributario ciò assume rilievo quando la questione omessa può incidere radicalmente sulla legittimità della pretesa fiscale, come nell’ipotesi dell’IRAP e del requisito dell’autonoma organizzazione.
Formazione per professionisti
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Grazie all’esperienza dei docenti e all’analisi di casi concreti, il Master si distingue per un taglio pratico e operativo che consentirà ai partecipanti di acquisire competenze e strumenti utili per gestire la compliance integrata in diversi contesti aziendali.
Il programma copre i principali ambiti della compliance: dalla governance aziendale alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), dalla protezione dei dati personali e privacy alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, dalla sostenibilità ESG e i nuovi obblighi europei e italiani alla regolamentazione sull’intelligenza artificiale (AI Act, Legge 132/2025 e successive attuazioni), fino alla cybersecurity (NIS 2) e alla gestione integrata del rischio.
Obiettivi formativi
Al termine del Master, i partecipanti saranno in grado di:
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• Gestire segnalazioni whistleblowing nel rispetto di tutele e privacy
• Valutare le implicazioni operative di regolamenti e direttive UE in materia di cybersicurezza (NIS 2)
• Applicare metodi di valutazione del rischio in chiave integrata e risk-based
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