È stato pubblicato il nuovo concorso per 180 magistrati tributari, procedura per esami indetta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria, ed è quindi il momento di iniziare la preparazione alle prove.
Per più info sul concorso, leggi il nostro articolo dedicato, che viene aggiornato costantemente.
Indice
1. Come mi preparo alla prova preselettiva del concorso Magistratura Tributaria?
Consisterà nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti.
Le materie saranno così distribuite:
- 15 quesiti di diritto civile;
- 15 quesiti di diritto processuale civile;
- 20 quesiti di diritto tributario;
- 10 quesiti di diritto processuale tributario;
- 15 quesiti di diritto commerciale.
Il punteggio sarà calcolato assegnando +1 punto per ogni risposta esatta, -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla e 0 punti per ogni risposta non data, per questo è fondamentale esercitarsi su tempi, gestione dell’errore e simulazioni complete. Per questa fase può essere utile il volume Maggioli “Concorso 180 Magistrati tributari – Prova preselettiva”, disponibile su Shop Maggioli, pensato per la preparazione teorica e pratica alla preselettiva, con quiz, simulatore online, aggiornamenti e banca dati ufficiale appena disponibile.
Concorso 180 Magistrati Tributari – Prova preselettiva
Il presente volume vuole offrire al lettore uno strumento indispensabile per prepararsi alla prova preselettiva prevista per il concorso di magistratura tributaria.La prova richiede la soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti sulle seguenti materie:• diritto civile• diritto processuale civile• diritto tributario• diritto processuale tributario• diritto commercialeIl manuale comprende i materiali completi per la preparazione teorica nelle materie oggetto di esame, aggiornate alle più recenti novità legislative, tra cui gli ultimi interventi che hanno interessato il sistema tributario, dalla Legge di Bilancio 2026 ai decreti attuativi della Riforma fiscale, e i quiz per l’esercitazione pratica necessaria al superamento dei test. Completa il Volume una Sezione online che comprende: • il simulatore di quiz per la prova preselettiva• gli aggiornamenti fino allo svolgimento della provaLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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2. Come si svolgeranno le prove scritte del concorso Magistratura Tributaria?
La prova scritta consisterà nello svolgimento di due elaborati. Il primo verterà sul diritto tributario, mentre il secondo riguarderà il diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario, materia che sarà individuata mediante sorteggio pubblico nell’imminenza della prova.
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro otto ore dalla dettatura della traccia.
2. La preparazione per le prove scritte
In vista delle prove successive alla preselettiva, conviene affiancare allo studio manualistico anche un percorso più mirato sul processo tributario, come il corso Maggioli dedicato, così da rafforzare una delle aree più rilevanti sia per la prova preselettiva sia per la prova orale. La prova scritta, inoltre, richiederà due elaborati, uno in diritto tributario e uno in diritto civile o commerciale con profili tributari: per questo la preparazione non dovrebbe limitarsi ai quiz, ma includere anche ripasso sistematico, aggiornamento normativo ed esercizio nell’esposizione ragionata degli istituti.
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3. Il corso di preparazione
Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni
Il corso è strutturato in 6 incontri che attraversano tutte le principali fasi del processo tributario.
Il metodo è totalmente incentrato su un approccio pratico e attento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali. Scopo degli incontri è fornire strumenti concreti per affrontare, anche alla luce della nuova Riforma fiscale, le casistiche principali (e più tecnicamente complesse) e perfezionare le tecniche difensive.
Destinato ad avvocati, commercialisti e in generale ai difensori tributari, il programma offre un percorso di aggiornamento e approfondimento specialistico per tutti i professionisti impegnati nel settore della giustizia tributaria.
Il corso è valido anche come percorso formativo per praticanti avvocati e partecipanti al concorso per Magistratura Tributaria e personale dell’Agenzia delle Entrate.
Ampio spazio sarà dedicato a domande e risposte, chiarimenti e approfondimenti prospettati dai partecipanti.
Perché scegliere questo corso?
• Percorso completo: dalla fase introduttiva all’appello e ai contenziosi speciali, con una visione organica dell’intero giudizio.
• Focus sui temi di maggiore interesse professionale e concorsuale: atti impugnabili, tecniche di ricorso, fase istruttoria, valutazione delle prove e vizi della sentenza.
• Approccio pratico e operativo: analisi di casi, tecniche di redazione degli atti e gestione delle principali criticità processuali.
• Attenzione alle ricadute operative delle ultime novità: profili telematici, prove digitali ed evoluzione della prassi processuale.
• Spazio dedicato a domande e risposte, chiarimenti e approfondimenti sui casi prospettati dai partecipanti.
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per l’ottenimento dei crediti formativi per avvocati. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore a programma.
Crediti formativi per avvocati
Per il rilascio dei crediti formativi sarà necessaria la frequenza minima dell’80% dell’orario previsto rispondendo ad almeno un quesito di attenzione all’ora posto durante lo svolgimento delle videoconferenze.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
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