È stato pubblicato il nuovo concorso per 180 magistrati tributari, procedura per esami indetta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria. Il bando rappresenta un nuovo passaggio nel rafforzamento della giustizia tributaria, anche alla luce della riforma avviata con la legge n. 130 del 2022.

La selezione mette a disposizione 180 posti di magistrato tributario e prevede un percorso articolato in più fasi: eventuale prova preselettiva, prova scritta e prova orale. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, tramite il Portale unico del reclutamento inPA, entro il 6 agosto 2026. Per iniziare la preparazione abbiamo preparato il corso “Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni”, e il volume “Concorso 180 Magistrati Tributari – Prova preselettiva”, disponibile su Shop Maggioli .

VOLUME Concorso 180 Magistrati Tributari – Prova preselettiva Il presente volume vuole offrire al lettore uno strumento indispensabile per prepararsi alla prova preselettiva prevista per il concorso di magistratura tributaria.La prova richiede la soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti sulle seguenti materie:• diritto civile• diritto processuale civile• diritto tributario• diritto processuale tributario• diritto commercialeIl manuale comprende i materiali completi per la preparazione teorica nelle materie oggetto di esame, aggiornate alle più recenti novità legislative, tra cui gli ultimi interventi che hanno interessato il sistema tributario, dalla Legge di Bilancio 2026 ai decreti attuativi della Riforma fiscale, e i quiz per l’esercitazione pratica necessaria al superamento dei test. Completa il Volume una Sezione online che comprende: • il simulatore di quiz per la prova preselettiva• gli aggiornamenti fino allo svolgimento della provaLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026 44.65 € Scopri di più

1. I posti messi a concorso

Il bando dispone l’avvio di un concorso per esami a 180 posti di magistrato tributario. Si tratta quindi di una procedura selettiva basata sulle prove d’esame, senza applicazione della riserva di posti prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

La figura del magistrato tributario è centrale nel nuovo assetto della giustizia tributaria, chiamata a garantire maggiore specializzazione e stabilità nell’esame delle controversie fiscali.

2. Chi può partecipare: i requisiti richiesti

Per partecipare al concorso è necessario essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, avere condotta incensurabile, essere fisicamente idonei all’impiego ed essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, ove previsti.

Sul fronte dei titoli di studio, il bando richiede il possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

laurea magistrale in Scienze dell’economia, classe LM-56;

laurea magistrale in Scienze economico-aziendali, classe LM-77;

titoli degli ordinamenti previgenti equiparati. È inoltre richiesto il pagamento del contributo di partecipazione pari a 50 euro, da versare tramite PagoPA entro il termine di presentazione della domanda. Il contributo non è rimborsabile.

3. Domanda solo online su inPA

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica. I candidati dovranno autenticarsi con SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilare il form di candidatura disponibile sul Portale inPA.

La procedura dovrà essere completata entro le ore 23.59 del 6 agosto 2026. Dopo l’invio, il candidato potrà scaricare la ricevuta di avvenuta iscrizione, che dovrà essere consegnata il giorno della prova preselettiva.

Non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. In caso di più invii, sarà presa in considerazione soltanto l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.

4. Come prepararsi?

Considerata la struttura della selezione, è utile impostare la preparazione su due binari: da un lato l’allenamento rapido e costante sui quiz della preselettiva, dall’altro il consolidamento teorico delle materie centrali, in particolare diritto tributario e processo tributario. La preselettiva prevede infatti 75 quesiti a risposta multipla in 60 minuti su diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale, con penalizzazione per le risposte errate; per questo è fondamentale esercitarsi su tempi, gestione dell’errore e simulazioni complete. Per questa fase può essere utile il volume Maggioli “Concorso 180 Magistrati tributari – Prova preselettiva”, disponibile su Shop Maggioli, pensato per la preparazione teorica e pratica alla preselettiva, con quiz, simulatore online, aggiornamenti e banca dati ufficiale appena disponibile. In vista delle prove successive, invece, conviene affiancare allo studio manualistico anche un percorso più mirato sul processo tributario, come il corso Maggioli dedicato, così da rafforzare una delle aree più rilevanti sia per la prova preselettiva sia per la prova orale. La prova scritta, inoltre, richiederà due elaborati, uno in diritto tributario e uno in diritto civile o commerciale con profili tributari: per questo la preparazione non dovrebbe limitarsi ai quiz, ma includere anche ripasso sistematico, aggiornamento normativo ed esercizio nell’esposizione ragionata degli istituti.

VOLUME Concorso 180 Magistrati Tributari – Prova preselettiva Il presente volume vuole offrire al lettore uno strumento indispensabile per prepararsi alla prova preselettiva prevista per il concorso di magistratura tributaria.La prova richiede la soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti sulle seguenti materie:• diritto civile• diritto processuale civile• diritto tributario• diritto processuale tributario• diritto commercialeIl manuale comprende i materiali completi per la preparazione teorica nelle materie oggetto di esame, aggiornate alle più recenti novità legislative, tra cui gli ultimi interventi che hanno interessato il sistema tributario, dalla Legge di Bilancio 2026 ai decreti attuativi della Riforma fiscale, e i quiz per l’esercitazione pratica necessaria al superamento dei test. Completa il Volume una Sezione online che comprende: • il simulatore di quiz per la prova preselettiva• gli aggiornamenti fino allo svolgimento della provaLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026 44.65 € Scopri di più

Corso per la preparazione

Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni

Il corso è strutturato in 6 incontri che attraversano tutte le principali fasi del processo tributario.

Il metodo è totalmente incentrato su un approccio pratico e attento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali. Scopo degli incontri è fornire strumenti concreti per affrontare, anche alla luce della nuova Riforma fiscale, le casistiche principali (e più tecnicamente complesse) e perfezionare le tecniche difensive.

Destinato ad avvocati, commercialisti e in generale ai difensori tributari, il programma offre un percorso di aggiornamento e approfondimento specialistico per tutti i professionisti impegnati nel settore della giustizia tributaria.

Il corso è valido anche come percorso formativo per praticanti avvocati e partecipanti al concorso per Magistratura Tributaria e personale dell’Agenzia delle Entrate.

Ampio spazio sarà dedicato a domande e risposte, chiarimenti e approfondimenti prospettati dai partecipanti.

Perché scegliere questo corso?

• Percorso completo: dalla fase introduttiva all’appello e ai contenziosi speciali, con una visione organica dell’intero giudizio.

• Focus sui temi di maggiore interesse professionale e concorsuale: atti impugnabili, tecniche di ricorso, fase istruttoria, valutazione delle prove e vizi della sentenza.

• Approccio pratico e operativo: analisi di casi, tecniche di redazione degli atti e gestione delle principali criticità processuali.

• Attenzione alle ricadute operative delle ultime novità: profili telematici, prove digitali ed evoluzione della prassi processuale.

• Spazio dedicato a domande e risposte, chiarimenti e approfondimenti sui casi prospettati dai partecipanti.

Attestato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per l’ottenimento dei crediti formativi per avvocati. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore a programma.

Crediti formativi per avvocati

Per il rilascio dei crediti formativi sarà necessaria la frequenza minima dell’80% dell’orario previsto rispondendo ad almeno un quesito di attenzione all’ora posto durante lo svolgimento delle videoconferenze.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

5. Preselettiva: 75 quesiti in 60 minuti

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale Concorsi ed esami del 13 ottobre 2026 e sul sito del MEF sarà data comunicazione della pubblicazione dei quesiti validati dalla commissione e del diario della prova preselettiva. La prova preselettiva potrà svolgersi anche in sedi decentrate e con l’ausilio di strumenti informatizzati. Consisterà nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti.

Le materie saranno così distribuite: 15 quesiti di diritto civile;

15 quesiti di diritto processuale civile;

20 quesiti di diritto tributario;

10 quesiti di diritto processuale tributario;

15 quesiti di diritto commerciale. Il punteggio sarà calcolato assegnando +1 punto per ogni risposta esatta, -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla e 0 punti per ogni risposta non data. Il risultato della preselettiva non concorrerà al punteggio finale.

6. Chi accede alla prova scritta

Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, oltre a coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.

Sono invece esonerati dalla preselettiva e ammessi direttamente allo scritto alcune categorie indicate dal bando, tra cui giudici tributari presenti nel ruolo unico, magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, procuratori e avvocati dello Stato, nonché candidati con invalidità pari o superiore all’80 per cento.

7. Prova scritta: due elaborati in otto ore

La prova scritta consisterà nello svolgimento di due elaborati. Il primo verterà sul diritto tributario, mentre il secondo riguarderà il diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario, materia che sarà individuata mediante sorteggio pubblico nell’imminenza della prova.

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro otto ore dalla dettatura della traccia. I candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che saranno definite nel decreto relativo al diario delle prove scritte.

Per accedere all’orale sarà necessario ottenere almeno 18/30 in ciascun elaborato. Se il primo elaborato avrà una valutazione inferiore a 18/30, non si procederà alla correzione del secondo.

8. Prova orale: tutte le materie

La prova orale verterà su un ampio programma: diritto tributario e processuale tributario, diritto civile e processuale civile, diritto penale tributario, diritto costituzionale e amministrativo, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica. È previsto anche un colloquio in lingua straniera, scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Per conseguire l’idoneità, i candidati dovranno ottenere almeno 6/10 in ciascuna materia orale, la sufficienza nel colloquio linguistico e una votazione complessiva, tra scritto e orale, non inferiore a 90 punti.

9. FAQ

Quanti sono i posti messi a concorso? Il bando prevede un concorso per esami a 180 posti di magistrato tributario.

Chi può partecipare al concorso? Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali indicati dal bando, tra cui cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, idoneità fisica all’impiego e regolarità rispetto agli obblighi di leva, ove previsti.

Quali titoli di studio sono richiesti? È richiesto uno dei seguenti titoli: laurea in Giurisprudenza conseguita al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni, laurea magistrale in Scienze dell’economia classe LM-56, laurea magistrale in Scienze economico-aziendali classe LM-77, oppure titoli degli ordinamenti previgenti equiparati.

Come si presenta la domanda? La domanda deve essere presentata esclusivamente online, tramite il Portale unico del reclutamento inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Non sono ammesse modalità diverse di invio.

Entro quando bisogna fare domanda? La domanda deve essere inviata entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. La procedura online deve essere completata entro le ore 23.59 del 6 agosto 2026.

È previsto un contributo di partecipazione? Sì. Il candidato deve versare, tramite PagoPA, un contributo di 50 euro entro il termine di presentazione della domanda. Il contributo non è rimborsabile.

Ci sarà la prova preselettiva? Sì, il bando prevede una prova preselettiva, che potrà svolgersi anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, con l’ausilio di strumenti informatizzati. Sono invece esonerati dalla preselettiva e ammessi direttamente allo scritto alcune categorie indicate dal bando, tra cui giudici tributari presenti nel ruolo unico, magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, procuratori e avvocati dello Stato, nonché candidati con invalidità pari o superiore all’80 per cento.

Come sarà strutturata la preselettiva? La prova preselettiva consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti. Le domande riguarderanno diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Ogni quesito avrà 4 risposte, di cui una sola esatta.

Sarà pubblicata una banca dati? Sì. Il bando prevede che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale Concorsi ed esami del 13 ottobre 2026 e sul sito del MEF sarà data comunicazione della pubblicazione dei quesiti validati dalla commissione e del diario della prova preselettiva.

Come si svolgeranno le prove scritta e orale? La prova scritta consisterà in due elaborati: il primo su diritto tributario, il secondo su diritto civile o commerciale con profili tributari, individuato mediante sorteggio pubblico. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro otto ore. La prova orale verterà su materie giuridiche, contabilità aziendale e bilancio, informatica giuridica e lingua straniera.

10. Dove posso trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti sul concorso per 146 Magistrati Tributari?

Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e saranno riportati costantemente su questo articolo dedicato. Per rimanere aggiornato in tempo reale sul concorso per magistrati tributari, collegati al canale Telegram dedicato. Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!