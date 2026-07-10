Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Character Technologies, la società statunitense che gestisce Character.AI, il servizio di intelligenza artificiale generativa che permette agli utenti di conversare con personaggi virtuali, già esistenti oppure creati direttamente dagli iscritti.

Il provvedimento, adottato il 3 luglio 2026, chiude un’istruttoria avviata d’ufficio nel novembre 2024. L’Autorità aveva accertato che il servizio era disponibile anche in Italia, tramite app e piattaforma web, in lingua italiana e con un’informativa privacy rivolta anche agli utenti dello Spazio economico europeo.

Al centro della decisione ci sono soprattutto la tutela dei minorenni, l’effettiva verifica dell’età, la trasparenza nell’uso dei dati personali e le informazioni relative all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. In tema abbiamo pubblicato il Master in Cybersecurity e compliance integrata – NIS2, GDPR, DORA, AI Act e CRA: le interazioni e gli obblighi per imprese e pubbliche amministrazioni.

Scarica il provvedimento del Garante Garante-AI-minori.pdf 405 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Informative privacy poco chiare e dati usati per addestrare l’AI

Secondo il Garante, le informative privacy adottate dalla società non fornivano agli utenti informazioni sufficientemente chiare, complete e comprensibili. Le criticità riguardavano, tra gli altri aspetti, le finalità del trattamento, le basi giuridiche, i tempi di conservazione dei dati e i trasferimenti verso Paesi esterni all’Unione europea.

La prima versione dell’informativa, inoltre, era disponibile soltanto in inglese, nonostante Character.AI fosse offerto anche in italiano. In quella successiva, il Garante ha rilevato traduzioni imprecise, formule ambigue e una non corretta associazione tra categorie di dati, finalità e basi giuridiche.

Un altro profilo riguarda i dati utilizzati per il pre-addestramento dei modelli linguistici proprietari. Character non avrebbe informato adeguatamente gli interessati italiani, compresi soggetti non iscritti alla piattaforma, della possibilità che dati reperiti online venissero utilizzati per sviluppare i modelli di intelligenza artificiale.

2. Verifica dell’età aggirabile e profili pubblici per i minori

La parte più rilevante del provvedimento riguarda i minorenni. Character aveva introdotto un sistema di age gate basato sull’inserimento della data di nascita. Tuttavia, durante le verifiche tecniche svolte dal Garante, era stato possibile creare un account dichiarando un’età di 15 anni, nonostante per gli utenti europei fosse previsto uno sbarramento a 16 anni.

Il Garante ha inoltre accertato che il profilo del sedicente utente minorenne risultava pubblico per impostazione predefinita. Una configurazione ritenuta incompatibile con i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per default, soprattutto quando il trattamento riguarda soggetti vulnerabili.

L’Autorità ha chiarito che il GDPR non impone un unico sistema tecnico di verifica dell’età. Tuttavia, l’assenza di uno standard armonizzato non esonera le piattaforme dall’obbligo di adottare misure realmente adeguate ed efficaci rispetto ai rischi del servizio.

3. Valutazione d’impatto tardiva e rappresentante UE nominato in ritardo

Il Garante ha contestato anche la tardiva redazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, la cosiddetta DPIA. La società avrebbe dovuto effettuarla prima dell’avvio del trattamento, considerando l’uso di una tecnologia innovativa, il trattamento su larga scala e il coinvolgimento di utenti minorenni.

La prima DPIA risale invece al novembre 2024 ed è stata successivamente aggiornata. Secondo l’Autorità, il documento iniziale non valutava in modo adeguato né i rischi per i minori né quelli connessi al pre-addestramento dei modelli.

È stata accertata anche la nomina tardiva del rappresentante della società nell’Unione europea, avvenuta il 31 maggio 2025, nonostante il servizio fosse già rivolto agli utenti europei e disponibile in Italia dall’aprile 2024.

4. Multa da 158mila euro e adeguamento entro 120 giorni

Il Garante ha disposto una sanzione amministrativa di 158mila euro e ha ordinato alla società di adeguarsi entro 120 giorni.

Character dovrà correggere l’informativa privacy, chiarire tempi di conservazione e trasferimenti extra UE, verificare la liceità dei dati utilizzati per il pre-addestramento e, in assenza di una valida finalità, procedere alla loro cancellazione.

Dovrà inoltre garantire il corretto funzionamento dello sbarramento anagrafico, impedire nuovi tentativi di registrazione da parte dei minori già bloccati e impostare i profili dei minorenni in modalità privata per default. Le iniziative adottate dovranno essere comunicate al Garante entro lo stesso termine di 120 giorni.

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