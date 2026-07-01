VOLUME

Il volume approfondisce la nuova figura del Corporate Planner AI-ready, professionista chiamato a integrare l’intelligenza artificiale nei processi decisionali, di governance, pianificazione strategica, controllo del rischio e rendicontazione aziendale. In un contesto in cui l’AI non è più una semplice tecnologia, ma una vera infrastruttura cognitiva capace di trasformare il modo in cui l’impresa apprende, prevede e decide, il manuale offre un percorso completo per comprendere ruolo, responsabilità, strumenti e competenze del Corporate Planner AI-ready. L’opera adotta un approccio sistemico e interdisciplinare, integrando definizioni, modelli, norme e casi d’uso in un’unica architettura professionale. Il testo, di 282 pagine, affronta il tema partendo dai fondamenti epistemologici dell’intelligenza artificiale e della decisione aziendale, per poi sviluppare l’identità professionale del Corporate Planner, il data management strategico, la gestione dei progetti AI, la corporate finance predittiva, il risk management integrato, la governance dell’AI, la compliance normativa e il toolkit operativo per l’applicazione concreta in azienda. Particolare attenzione è dedicata ai temi oggi più rilevanti per imprese, professionisti e consulenti: AI Act, GDPR, CSRD, ESG, audit, certificazioni, standard ISO/IEC, accountability, sicurezza, resilienza e modelli di governance dell’intelligenza artificiale. Punti di forza Analizza il ruolo del Corporate Planner AI-ready nel quadro europeo dell’economia digitale e nel contesto normativo italiano. Offre un modello operativo per costruire roadmap AI, team AI-driven e maturity model aziendali. Approfondisce data governance, data lineage, sicurezza, interoperabilità e decisioni guidate dai dati. Integra corporate finance, AI predittiva, simulazioni, reporting e gestione del rischio. Esamina governance, etica, fairness, sicurezza e resilienza dei sistemi intelligenti. Fornisce strumenti pratici: KPI, piani di mitigazione, format di reporting al Consiglio di Amministrazione, casi applicativi, mock test e glossario giuridico. Supporta la preparazione alla certificazione e l’applicazione concreta dei modelli AI-ready nei processi aziendali. Frutto del lavoro congiunto di autori con competenze giuridiche, organizzative, finanziarie e tecnologiche, il manuale si propone come uno strumento di lavoro quotidiano per figure amministrative, controller, CFO, risk manager, compliance officer e consulenti coinvolti nella trasformazione AI dei processi decisionali pubblici e privati. Un volume indispensabile per chi vuole comprendere e governare il passaggio dall’amministrazione del dato alla previsione strategica AI-ready, trasformando la compliance e la pianificazione in leve di valore, responsabilità e vantaggio competitivo. Michele Iaselli, Docente di diritto digitale e tutela dei dati alla LUISS e di informatica giuridica all’Università di Cassino. Fondatore di Innova Jus e Direttore Scientifico del relativo Centro di Ricerca, è coordinatore del comitato scientifico di Federprivacy. Esperto dell’Ufficio Generale Innovazione Difesa e membro del Comitato di presidenza dell’ENIA. Stefano Gorla, Membro della commissione 533 UNINFO su AI e del comitato di presidenza di ENIA. Direttore del Dipartimento di Etica di ENIA. Auditor certificato Aicq/Sicev ISO 42001, ISO 27001, 9001, 22301, 20000-1, DPO Certificato Aicq/ Sicev e FAC certifica, Certificato NIST Specialist FAC certifica. Docente, formatore e autore di numerose pubblicazioni sui temi di cui si occupa. Valeria Lazzaroli, Presidente di Fondazione ENIA, esperta di AI, risk management e governance dell’innovazione. Specializzata in AI predittiva, governance algoritmica e valutazione del rischio, è Lead Auditor ISO/IEC 42001:2023 e relatrice in contesti istituzionali, accademici e industriali sui temi dell’etica dell’AI e della resilienza dei sistemi complessi.Luciano Tarantino, Presidente di ANP.IA e Vicepresidente di Fondazione ENIA, commercialista e revisore legale. Esperto di corporate finance, venture capital e risk governance, è Lead Auditor ISO/IEC 42001:2023 e si occupa di sostenibilità finanziaria, AI governance e modelli algoritmici applicati ai processi decisionali pubblici e privati.

Michele Iaselli, Stefano Gorla, Valeria Lazzaroli e Luciano Tarantino | Maggioli Editore 2026