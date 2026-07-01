L’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia da adottare, ma una componente strutturale dei processi decisionali, organizzativi e strategici delle imprese. È su questa trasformazione che si concentra “Corporate Planner AI Ready. Manuale per il nuovo professionista della governance AI e della previsione strategica”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, volume di Michele Iaselli, Stefano Gorla, Valeria Lazzaroli e Luciano Tarantino, pubblicato a giugno 2026.
Il libro nasce attorno a una figura professionale emergente: il Corporate Planner AI-ready, chiamato a connettere pianificazione aziendale, gestione del rischio, data governance, compliance normativa, sostenibilità e strumenti predittivi basati sull’intelligenza artificiale. Non si tratta, quindi, di un semplice manuale tecnico sull’AI, ma di un testo pensato per chi deve comprenderne gli impatti concreti sull’organizzazione, sulle responsabilità aziendali e sui processi decisionali.
Indice
1. Cosa troverai nel volume “Corporate Planner AI Ready”
Il volume propone un percorso ampio e progressivo, che parte dai fondamenti epistemologici dell’intelligenza artificiale e della decisione aziendale per arrivare agli strumenti operativi utilizzabili in impresa. L’impostazione è interdisciplinare: accanto agli aspetti giuridici e normativi trovano spazio elementi di strategia, project management, corporate finance, risk management, governance e analisi dei dati.
La prima parte è dedicata all’identità del Corporate Planner AI-ready: ruolo, responsabilità, competenze e differenze rispetto ad altre figure come DPO, Chief AI Officer, Compliance Officer e Risk Manager. Il libro chiarisce così il posizionamento di questo nuovo profilo nel quadro europeo dell’economia digitale e nel contesto normativo italiano.
Le sezioni successive affrontano la costruzione di roadmap AI, team AI-driven e maturity model aziendali, con attenzione alla gestione dei progetti, al deployment delle tecnologie e alla resilienza delle architetture predittive. Ampio spazio è dedicato anche al data management strategico, con focus su data governance, data lineage, interoperabilità, sicurezza e circolazione dei dati.
Il volume entra poi nel campo della corporate finance predittiva, delle simulazioni, della modellazione dei flussi di cassa e del reporting AI-informed per stakeholder e board. La parte dedicata a governance, etica, sicurezza e compliance affronta temi centrali come AI Act, GDPR, CSRD, ESG, standard ISO/IEC, audit, accountability, fairness e supervisione umana.
Chiude il manuale una sezione operativa con toolkit, KPI, piani di mitigazione, format di reporting al Consiglio di Amministrazione, casi applicativi, mock test, piano di studio, riferimenti normativi, bibliografia e glossario giuridico applicato.
2. Punti di forza del volume
Il principale punto di forza del libro è la capacità di trattare l’intelligenza artificiale non come tema isolato, ma come leva di trasformazione della governance aziendale. Il Corporate Planner AI-ready viene presentato come una figura ponte tra tecnologia, diritto, organizzazione e strategia.
Molto efficace è anche la scelta di integrare norme, modelli organizzativi e strumenti pratici. Il lettore non trova soltanto un inquadramento teorico, ma anche una mappa per costruire roadmap AI, valutare la maturità aziendale, impostare controlli, definire KPI e predisporre report destinati agli organi di vertice.
Un altro elemento distintivo è l’attenzione alla compliance integrata. AI Act, GDPR, CSRD, ESG, Data Act, Data Governance Act, cybersecurity, standard ISO/IEC e responsabilità algoritmica vengono letti come parti di un unico ecosistema regolatorio e gestionale. Questo rende il volume particolarmente utile per chi deve tradurre obblighi normativi complessi in processi aziendali concreti.
3. Perché leggere questo libro?
Il libro è utile perché intercetta una delle esigenze più urgenti delle organizzazioni: passare dall’adozione frammentaria dell’intelligenza artificiale a un modello consapevole, governato e verificabile. Le imprese non hanno bisogno soltanto di strumenti AI, ma di professionisti capaci di valutarne impatti, rischi, benefici, responsabilità e sostenibilità nel tempo.
Leggere questo manuale significa comprendere come la pianificazione strategica stia cambiando. La previsione non è più soltanto attività economico-finanziaria, ma diventa capacità di leggere dati, scenari, rischi, vincoli normativi e dinamiche organizzative. In questo senso, il Corporate Planner AI-ready è una figura destinata ad assumere un ruolo sempre più rilevante nei processi decisionali pubblici e privati.
Il volume è consigliabile anche perché offre un linguaggio comune tra funzioni diverse: amministrazione, controllo, compliance, IT, risk management, finanza e direzione strategica. In un ambito spesso frammentato, questa visione integrata rappresenta un valore concreto.
4. A chi è consigliata la lettura
“Corporate Planner AI Ready. Manuale per il nuovo professionista della governance AI e della previsione strategica”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è consigliato a CFO, controller, risk manager, compliance officer, consulenti, amministratori, manager, professionisti legali, DPO e figure coinvolte nei processi di trasformazione digitale e governance aziendale.
È particolarmente indicato per chi lavora in organizzazioni chiamate a introdurre sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali, finanziari, gestionali o di rendicontazione. Può essere utile anche a chi si occupa di audit, ESG, cybersecurity, data governance e modelli organizzativi.
Per ampiezza, struttura e taglio operativo, il volume si presta sia come manuale di aggiornamento professionale sia come strumento di lavoro quotidiano. Una lettura consigliata a chi vuole comprendere non solo come usare l’AI, ma soprattutto come governarla in modo responsabile, strategico e conforme alle nuove regole.
Corporate Planner AI Ready
Il volume approfondisce la nuova figura del Corporate Planner AI-ready, professionista chiamato a integrare l’intelligenza artificiale nei processi decisionali, di governance, pianificazione strategica, controllo del rischio e rendicontazione aziendale. In un contesto in cui l’AI non è più una semplice tecnologia, ma una vera infrastruttura cognitiva capace di trasformare il modo in cui l’impresa apprende, prevede e decide, il manuale offre un percorso completo per comprendere ruolo, responsabilità, strumenti e competenze del Corporate Planner AI-ready. L’opera adotta un approccio sistemico e interdisciplinare, integrando definizioni, modelli, norme e casi d’uso in un’unica architettura professionale. Il testo, di 282 pagine, affronta il tema partendo dai fondamenti epistemologici dell’intelligenza artificiale e della decisione aziendale, per poi sviluppare l’identità professionale del Corporate Planner, il data management strategico, la gestione dei progetti AI, la corporate finance predittiva, il risk management integrato, la governance dell’AI, la compliance normativa e il toolkit operativo per l’applicazione concreta in azienda. Particolare attenzione è dedicata ai temi oggi più rilevanti per imprese, professionisti e consulenti: AI Act, GDPR, CSRD, ESG, audit, certificazioni, standard ISO/IEC, accountability, sicurezza, resilienza e modelli di governance dell’intelligenza artificiale. Punti di forza Analizza il ruolo del Corporate Planner AI-ready nel quadro europeo dell’economia digitale e nel contesto normativo italiano. Offre un modello operativo per costruire roadmap AI, team AI-driven e maturity model aziendali. Approfondisce data governance, data lineage, sicurezza, interoperabilità e decisioni guidate dai dati. Integra corporate finance, AI predittiva, simulazioni, reporting e gestione del rischio. Esamina governance, etica, fairness, sicurezza e resilienza dei sistemi intelligenti. Fornisce strumenti pratici: KPI, piani di mitigazione, format di reporting al Consiglio di Amministrazione, casi applicativi, mock test e glossario giuridico. Supporta la preparazione alla certificazione e l’applicazione concreta dei modelli AI-ready nei processi aziendali. Frutto del lavoro congiunto di autori con competenze giuridiche, organizzative, finanziarie e tecnologiche, il manuale si propone come uno strumento di lavoro quotidiano per figure amministrative, controller, CFO, risk manager, compliance officer e consulenti coinvolti nella trasformazione AI dei processi decisionali pubblici e privati. Un volume indispensabile per chi vuole comprendere e governare il passaggio dall’amministrazione del dato alla previsione strategica AI-ready, trasformando la compliance e la pianificazione in leve di valore, responsabilità e vantaggio competitivo. Michele Iaselli, Docente di diritto digitale e tutela dei dati alla LUISS e di informatica giuridica all’Università di Cassino. Fondatore di Innova Jus e Direttore Scientifico del relativo Centro di Ricerca, è coordinatore del comitato scientifico di Federprivacy. Esperto dell’Ufficio Generale Innovazione Difesa e membro del Comitato di presidenza dell’ENIA. Stefano Gorla, Membro della commissione 533 UNINFO su AI e del comitato di presidenza di ENIA. Direttore del Dipartimento di Etica di ENIA. Auditor certificato Aicq/Sicev ISO 42001, ISO 27001, 9001, 22301, 20000-1, DPO Certificato Aicq/ Sicev e FAC certifica, Certificato NIST Specialist FAC certifica. Docente, formatore e autore di numerose pubblicazioni sui temi di cui si occupa. Valeria Lazzaroli, Presidente di Fondazione ENIA, esperta di AI, risk management e governance dell’innovazione. Specializzata in AI predittiva, governance algoritmica e valutazione del rischio, è Lead Auditor ISO/IEC 42001:2023 e relatrice in contesti istituzionali, accademici e industriali sui temi dell’etica dell’AI e della resilienza dei sistemi complessi.Luciano Tarantino, Presidente di ANP.IA e Vicepresidente di Fondazione ENIA, commercialista e revisore legale. Esperto di corporate finance, venture capital e risk governance, è Lead Auditor ISO/IEC 42001:2023 e si occupa di sostenibilità finanziaria, AI governance e modelli algoritmici applicati ai processi decisionali pubblici e privati.
Michele Iaselli, Stefano Gorla, Valeria Lazzaroli e Luciano Tarantino | Maggioli Editore 2026
37.05 €
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