VOLUME

Il volume offre un’analisi completa e aggiornata della responsabilità civile per i danni generati dai sistemi di intelligenza artificiale, ricostruendo l’intera filiera del rischio: progettazione, addestramento, messa in circolazione, uso professionale e decisione algoritmicamente mediata.Un’opera di riferimento per comprendere come i modelli tradizionali di responsabilità – colpa, custodia, attività pericolosa, responsabilità contrattuale e responsabilità da prodotto – si confrontano con le nuove esigenze di trasparenza, tracciabilità, sorveglianza umana e accountability organizzativa. L’intelligenza artificiale sta trasformando processi decisionali, attività professionali, servizi pubblici e modelli organizzativi. Con essa cambiano anche i criteri per individuare chi risponde dei danni, come si prova il difetto o il nesso causale e quali obblighi gravano su produttori, utilizzatori professionali, imprese, amministrazioni e operatori del diritto.Questo volume affronta il tema con taglio sistematico e operativo, coordinando le categorie civilistiche tradizionali con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale. L’opera analizza l’imputazione del rischio lungo l’intera filiera tecnologica e approfondisce il ruolo delle clausole generali – buona fede, correttezza, diligenza professionale, obblighi informativi e assetti organizzativi – come strumenti concreti di governo della responsabilità nell’era algoritmica.Ampio spazio è dedicato agli aggiornamenti normativi più recenti, tra cui il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), la Direttiva UE 2024/2853 in materia di prodotti difettosi e la legge italiana n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, letti in raccordo con i diversi settori applicativi. Vantaggi chiave Analisi aggiornata al nuovo quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale. Inquadramento operativo dei principali modelli di responsabilità civile applicabili ai sistemi di IA. Approfondimento su prova del difetto, nesso di causalità, presunzioni, disclosure e obblighi informativi. Ricostruzione della responsabilità lungo tutta la filiera tecnologica: progettazione, addestramento, distribuzione e uso. Focus su settori ad alto impatto: mobilità autonoma, sanità digitale, professioni legali, giustizia, governance societaria, credito, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro. Strumento utile per affrontare casi, contenziosi e attività di consulenza legati all’impiego di tecnologie algoritmiche. Contenuti principali Soggettività, imputazione e responsabilità dell’IA. AI Act, gestione del rischio e tutela dei diritti fondamentali. Responsabilità del produttore, responsabilità da cose in custodia, attività pericolosa e responsabilità contrattuale. Decisione algoritmicamente mediata nei poteri pubblici e nella funzione giurisdizionale. Rischio di autonomia nella mobilità algoritmica e responsabilità nell’ecosistema medico-digitale. IA nelle professioni forense e notarile, nella governance societaria e nella valutazione del credito. Pratiche manipolative, persone vulnerabili, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro. Acquista il volume e aggiorna subito le tue competenze su uno dei temi più complessi e urgenti del diritto contemporaneo: la responsabilità civile nell’era dell’intelligenza artificiale. Virgilio D’Antonio, Avvocato, Professore ordinario di Diritto privato comparato, è attualmente Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Già Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione presso il medesimo ateneo, ove insegna Istituzioni di Diritto privato e Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione. È titolare della cattedra di Diritto commerciale presso la Link Campus University. Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto comparato, responsabilità civile, nuove tecnologie, proprietà intellettuale e concorrenza.Bruno Meoli, Avvocato, Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso l’Università degli Studi di Salerno. Direttore del Laboratorio della Responsabilità Civile “Gaetano Vardaro”. Autore di articoli e monografie in materia di diritto comparato, responsabilità civile, contratti e crisi di impresa.

Virgilio D’Antonio e Bruno Meoli | Maggioli Editore 2026