Una recente decisione cautelare del Tribunale di Monaco di Baviera riporta al centro del dibattito giuridico un tema destinato a incidere profondamente anche sull’ordinamento italiano: la responsabilità per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale all’interno dei motori di ricerca. Il caso riguardava alcune sintesi automatiche, presentate come “overview” AI, che associavano due editori a pratiche fraudolente e condotte commerciali scorrette. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto all’inibitoria, valorizzando un passaggio decisivo: la sintesi generata dall’AI non è una mera visualizzazione di risultati, ma un contenuto autonomo, imputabile al gestore del servizio. In merito, abbiamo pubblicato il volume Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il corso Master in Compliance Management – Come realizzare un sistema di governance integrato – II edizione.
Indice
- 1. Dalla ricerca alla rielaborazione: il salto giuridico dell’AI
- 2. Reputazione d’impresa e contenuti AI-generated
- 3. Diffamazione digitale: il problema dell’imputabilità
- 4. DSA e AI Act: due piani che si incrociano
- 5. Concorrenza sleale e alterazione dell’affidamento del mercato
- 6. Una nuova frontiera per le azioni inibitorie
- Formazione per professionisti
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1. Dalla ricerca alla rielaborazione: il salto giuridico dell’AI
La distinzione centrale è quella tra indicizzazione e rielaborazione. Un motore di ricerca tradizionale ordina, seleziona e mostra link a contenuti di terzi. La sintesi generata dall’AI, invece, compone una risposta unitaria, formulata in linguaggio proprio, spesso percepita dall’utente come ricostruzione attendibile e già “validata” dal sistema.
È proprio questo passaggio a mutare il quadro della responsabilità. Quando la piattaforma non si limita a rinviare a fonti esterne, ma aggrega, seleziona e riformula le informazioni, essa può creare affermazioni nuove, ulteriori rispetto ai documenti originari. In tale prospettiva, l’automazione del processo non esclude la riferibilità del contenuto al soggetto che lo rende disponibile, lo organizza e lo presenta al pubblico. In merito, abbiamo pubblicato il volume Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale
Il volume offre un’analisi completa e aggiornata della responsabilità civile per i danni generati dai sistemi di intelligenza artificiale, ricostruendo l’intera filiera del rischio: progettazione, addestramento, messa in circolazione, uso professionale e decisione algoritmicamente mediata.Un’opera di riferimento per comprendere come i modelli tradizionali di responsabilità – colpa, custodia, attività pericolosa, responsabilità contrattuale e responsabilità da prodotto – si confrontano con le nuove esigenze di trasparenza, tracciabilità, sorveglianza umana e accountability organizzativa. L’intelligenza artificiale sta trasformando processi decisionali, attività professionali, servizi pubblici e modelli organizzativi. Con essa cambiano anche i criteri per individuare chi risponde dei danni, come si prova il difetto o il nesso causale e quali obblighi gravano su produttori, utilizzatori professionali, imprese, amministrazioni e operatori del diritto.Questo volume affronta il tema con taglio sistematico e operativo, coordinando le categorie civilistiche tradizionali con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale. L’opera analizza l’imputazione del rischio lungo l’intera filiera tecnologica e approfondisce il ruolo delle clausole generali – buona fede, correttezza, diligenza professionale, obblighi informativi e assetti organizzativi – come strumenti concreti di governo della responsabilità nell’era algoritmica.Ampio spazio è dedicato agli aggiornamenti normativi più recenti, tra cui il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), la Direttiva UE 2024/2853 in materia di prodotti difettosi e la legge italiana n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, letti in raccordo con i diversi settori applicativi. Vantaggi chiave Analisi aggiornata al nuovo quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale. Inquadramento operativo dei principali modelli di responsabilità civile applicabili ai sistemi di IA. Approfondimento su prova del difetto, nesso di causalità, presunzioni, disclosure e obblighi informativi. Ricostruzione della responsabilità lungo tutta la filiera tecnologica: progettazione, addestramento, distribuzione e uso. Focus su settori ad alto impatto: mobilità autonoma, sanità digitale, professioni legali, giustizia, governance societaria, credito, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro. Strumento utile per affrontare casi, contenziosi e attività di consulenza legati all’impiego di tecnologie algoritmiche. Contenuti principali Soggettività, imputazione e responsabilità dell’IA. AI Act, gestione del rischio e tutela dei diritti fondamentali. Responsabilità del produttore, responsabilità da cose in custodia, attività pericolosa e responsabilità contrattuale. Decisione algoritmicamente mediata nei poteri pubblici e nella funzione giurisdizionale. Rischio di autonomia nella mobilità algoritmica e responsabilità nell’ecosistema medico-digitale. IA nelle professioni forense e notarile, nella governance societaria e nella valutazione del credito. Pratiche manipolative, persone vulnerabili, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro. Acquista il volume e aggiorna subito le tue competenze su uno dei temi più complessi e urgenti del diritto contemporaneo: la responsabilità civile nell’era dell’intelligenza artificiale. Virgilio D’Antonio, Avvocato, Professore ordinario di Diritto privato comparato, è attualmente Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Già Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione presso il medesimo ateneo, ove insegna Istituzioni di Diritto privato e Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione. È titolare della cattedra di Diritto commerciale presso la Link Campus University. Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto comparato, responsabilità civile, nuove tecnologie, proprietà intellettuale e concorrenza.Bruno Meoli, Avvocato, Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso l’Università degli Studi di Salerno. Direttore del Laboratorio della Responsabilità Civile “Gaetano Vardaro”. Autore di articoli e monografie in materia di diritto comparato, responsabilità civile, contratti e crisi di impresa.
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2. Reputazione d’impresa e contenuti AI-generated
Il profilo più significativo riguarda la tutela della reputazione imprenditoriale. Nel caso tedesco, i ricorrenti erano editori, dunque soggetti economici e non persone fisiche. Il Tribunale ha tuttavia riconosciuto che anche l’impresa può essere lesa nella propria identità reputazionale quando venga nominativamente associata a condotte disoneste, truffaldine o comunque idonee a comprometterne l’affidabilità commerciale.
In Italia, il ragionamento può essere ricondotto alla tutela civilistica dell’onore, della reputazione professionale e dell’identità dell’impresa, nonché alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. In presenza di affermazioni false o suggestive, l’operatore leso potrebbe agire per ottenere la rimozione del contenuto, l’inibitoria della sua reiterazione e, ove ne ricorrano i presupposti, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
3. Diffamazione digitale: il problema dell’imputabilità
Il tema diventa ancora più delicato se letto alla luce della disciplina nazionale sulla diffamazione. Una sintesi AI che accosti il nome di un’impresa, di uno studio professionale o di un editore a parole come “truffa”, “frode” o “pratiche scorrette” può avere un effetto reputazionale immediato, anche se formulata in modo apparentemente neutro o riepilogativo.
Il nodo non è soltanto la falsità della singola frase, ma l’effetto complessivo prodotto dall’associazione algoritmica. In un giudizio italiano, assumerebbero rilievo la riconoscibilità del soggetto leso, la portata comunicativa del testo, il contesto di pubblicazione, la diffusività del mezzo e la percezione dell’utente medio. La generazione automatica non dovrebbe essere considerata, di per sé, una zona franca rispetto ai criteri ordinari di imputazione della responsabilità.
4. DSA e AI Act: due piani che si incrociano
Il Digital Services Act resta centrale per qualificare obblighi, procedure di notice and action, trasparenza e accountability dei servizi digitali. Tuttavia, il caso delle sintesi AI mostra che non sempre è sufficiente ragionare nei termini classici dell’intermediario che ospita o indicizza contenuti altrui. Quando il servizio produce un testo nuovo, il problema si sposta dalla sola moderazione del contenuto illecito alla responsabilità per una comunicazione generata e presentata come parte integrante del servizio.
L’AI Act opera su un piano diverso, ma complementare. Esso non sostituisce le regole civilistiche sulla responsabilità né le norme nazionali in materia di diffamazione o concorrenza sleale, ma introduce obblighi di trasparenza, documentazione, gestione del rischio e controllo dei sistemi di IA, soprattutto per i modelli a finalità generale e per quelli con rischio sistemico. Per il professionista legale, la sfida sarà coordinare questi livelli: disciplina europea dei servizi digitali, governance dell’intelligenza artificiale e rimedi civilistici nazionali.
5. Concorrenza sleale e alterazione dell’affidamento del mercato
Non va trascurato il possibile rilievo concorrenziale. Una sintesi AI che associ indebitamente un’impresa a pratiche commerciali scorrette può alterare la percezione del mercato, incidere sulla fiducia dei clienti e deviare scelte economiche. In presenza di rapporti concorrenziali, il tema può essere valutato anche alla luce dell’art. 2598 c.c., specie ove il contenuto generi discredito commerciale o produca effetti distorsivi sull’immagine dell’operatore.
La peculiarità dell’AI è che l’effetto lesivo può derivare non da una campagna denigratoria tradizionale, ma da una risposta automatica generata in tempo reale, apparentemente neutra e collocata in posizione privilegiata nei risultati di ricerca.
6. Una nuova frontiera per le azioni inibitorie
La decisione di Monaco non è definitiva, ma indica una linea argomentativa di grande interesse: l’AI generativa integrata nei motori di ricerca può trasformare il provider da semplice intermediario a soggetto che formula contenuti propri. Per gli avvocati, ciò impone una diversa strategia probatoria: documentare query, screenshot, data, formulazione esatta della risposta, fonti richiamate e nesso tra sintesi generata e lesione reputazionale.
Il contenzioso sulla reputazione digitale entra così in una fase nuova. Non si tratta più soltanto di rimuovere pagine, post o recensioni, ma di contestare output sintetici prodotti da sistemi intelligenti che, proprio perché percepiti come risposte autorevoli, possono incidere in modo particolarmente penetrante sull’identità commerciale e professionale dei soggetti coinvolti.
Formazione per professionisti
Master in Compliance Management
Il Master in Compliance Management è un percorso di formazione specialistica della durata di 27 ore, pensato per offrire una visione chiara, aggiornata e completa delle principali aree della compliance aziendale. Il focus è sugli strumenti, gli obblighi e le responsabilità che imprese e professionisti devono conoscere e applicare per garantire la conformità e l’efficacia dei modelli organizzativi.
Grazie all’esperienza dei docenti e all’analisi di casi concreti, il Master si distingue per un taglio pratico e operativo che consentirà ai partecipanti di acquisire competenze e strumenti utili per gestire la compliance integrata in diversi contesti aziendali.
Il programma copre i principali ambiti della compliance: dalla governance aziendale alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), dalla protezione dei dati personali e privacy alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, dalla sostenibilità ESG e i nuovi obblighi europei e italiani alla regolamentazione sull’intelligenza artificiale (AI Act, Legge 132/2025 e successive attuazioni), fino alla cybersecurity (NIS 2) e alla gestione integrata del rischio.
Obiettivi formativi
Al termine del Master, i partecipanti saranno in grado di:
• Analizzare e impostare un sistema di compliance integrata efficace
• Conoscere i ruoli e le responsabilità previsti in materia di privacy e protezione dati
• Redigere o aggiornare un Modello Organizzativo 231/2001
• Identificare gli impatti etici, legali e organizzativi dell’AI Act e Legge 132/2025 per un uso conforme dell’AI
• Applicare e integrare i nuovi obblighi ESG (CSRD, CSDDD, ESRS) nei processi aziendali
• Gestire segnalazioni whistleblowing nel rispetto di tutele e privacy
• Valutare le implicazioni operative di regolamenti e direttive UE in materia di cybersicurezza (NIS 2)
• Applicare metodi di valutazione del rischio in chiave integrata e risk-based
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