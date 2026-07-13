L’ordinanza n. 22997, depositata il 10 luglio 2026 dalla I° Sezione Civile della Corte di Cassazione, affronta il delicato confine tra il legittimo esercizio del diritto di critica e di satira politica e la tutela dell’onore e della reputazione professionale nell’ambito del giornalismo. La Corte ribadisce che nemmeno il registro satirico o il contesto di un aspro dibattito editoriale possono giustificare la manipolazione o la parziale omissione della verità storica dei fatti ove finalizzate al dileggio e alla distruzione della dignità personale del soggetto mirato. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 22997 dep.10-07-2026 22997_2026_ORDINANZA-1.pdf 314 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Contesto della vicenda e svolgimento del giudizio

La controversia origina da un intervento pubblico del direttore di una nota testata giornalistica, pronunciato durante un evento tenutosi nel 2019 sul palco di un teatro alla presenza di alcune centinaia di spettatori. Il monologo veniva registrato con mezzi audio-video e in seguito diffuso su una piattaforma digitale, dove otteneva una risonanza mediatica superando 1.200.000 visualizzazioni e raccogliendo oltre 10.000 commenti di approvazione. Durante il suo intervento il direttore dedicava un’estesa porzione del monologo a un attacco frontale verso il vicedirettore di un altro autorevole quotidiano nazionale. L’accusa mossa sul palco era quella di aver pubblicato, nel novembre 2018, un articolo asseritamente falso (“balle giornalistiche”) riguardante l’imminente avvio di una procedura per disavanzo eccessivo da parte della Commissione Europea verso l’Italia. Il ricorrente sosteneva perentoriamente che il 21 novembre non fosse accaduto nulla e che nessuna procedura d’infrazione fosse mai stata effettivamente aperta, accusando l’interlocutore di agire come un “grande predicatore di apocalissi prossime venture” e di “rosicare” perché il proprio Paese non era stato severamente punito dalle istituzioni continentali. A completamento dell’intento denigratorio, l’autore del monologo accostava la figura del vicedirettore a un noto personaggio cinematografico (un investigatore assicurativo ipnotizzato che compiva egli stesso i furti su cui doveva indagare), ironizzando sul fatto che il giornalista facesse parte della task force della Commissione Europea contro le fake news. Tramite questo parallelismo, suggeriva apertamente che i veri fabbricatori di notizie false fossero gli investigatori medesimi. La Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, condannava il direttore al pagamento di 38.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla rimozione e all’oscuramento del video online. Il direttore proponeva ricorso per cassazione articolato su sei motivi. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. L’approfondimento logico-giuridico: critica e manipolazione della verità

Il focus esaminato dalla Corte di legittimità riguarda la sussistenza della verità del fatto posto a fondamento della critica. La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato come l’autore del monologo avesse operato una “calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti”. Sotto il profilo strettamente tecnico-normativo europeo, pur essendo vero che una formale procedura d’infrazione non si era conclusa negativamente grazie alle successive negoziazioni politiche intraprese dal Governo italiano, il direttore aveva deliberatamente taciuto un elemento cronologico fondamentale: il 21 novembre 2018 la Commissione Europea aveva effettivamente pubblicato la relazione ex art. 126, paragrafo 3, TFUE, atto che costituisce il primo formale e imprescindibile segmento della procedura stessa. La Cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, rileva che l’aver affermato in modo tranciante al pubblico che “il 21 novembre non è successo niente” costituiva una rappresentazione parziale e distorta della realtà, finalizzata unicamente a indurre la platea (sia fisica che virtuale) a credere che il vicedirettore avesse diffuso delle mere “panzane”. I giudici di legittimità chiariscono che il diritto di critica e la satira presuppongono sempre la fedeltà del nucleo fattuale; sottacere dolosamente o colposamente elementi collaterali di tale portata decisiva esclude la configurabilità di qualsiasi buona fede putativa, travolgendo l’operatività della scriminante.

3. Autonomia della verifica professionale e dinamiche redazionali

Ulteriore profilo di interesse affrontato nell’ordinanza afferisce al quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente tentava di scardinare la propria responsabilità invocando i doveri professionali in capo alla persona offesa. Secondo la tesi difensiva, il vicedirettore non avrebbe osservato i canoni di diligenza professionale nell’accertamento delle fonti informative all’epoca della pubblicazione dell’articolo sulla procedura UE. La Suprema Corte respinge questa impostazione, statuendo un principio metodologico: in materia di diffamazione, l’asserito mancato rispetto dei canoni deontologici o professionali da parte del soggetto leso (anche laddove quest’ultimo sia a sua volta un giornalista professionista) non costituisce una scriminante automatica per l’autore delle dichiarazioni offensive. Dal momento che il giudice di merito ha autonomamente individuato nel monologo del direttore la fonte esclusiva dell’illecito civile, le modalità redazionali della vittima restano confinate sullo sfondo e non possono scindere il nesso causale né attenuare la gravità dell’aggressione verbale diretta alla persona.

4. Limiti invalicabili della scriminante satirica e aggressione gratuita

Le Sezioni Civili confermano la netta distinzione operata dai giudici di merito tra la legittima critica rivolta alla linea editoriale o alle scelte comunicative di un quotidiano concorrente, attività che può essere esercitata anche con toni aspri, sarcastici e derisori, e l’aggressione mirata alla dignità del singolo professionista. Il registro satirico, per sua natura iperbolico e deformante, non può essere utilizzato come un “passepartout” per veicolare attacchi personali volti alla totale distruzione della credibilità della persona. Quando il monologo trascende in un puro dileggio, qualificando la controparte come un sistematico “fabbricatore di fake news” sulla base di un presupposto storico alterato, la satira perde la sua funzione di alta denuncia sociale e si risolve in un’operazione “gratuita e distruttiva” della reputazione, non meritevole di tutela costituzionale ai sensi dell’art. 21 Costituzione.

5. Danno non patrimoniale e prova per presunzioni nel diritto della rete

Il ricorrente censurava infine la quantificazione del danno, ritenendolo liquidato in re ipsa in assenza di prove concrete sulle effettive conseguenze dannose patite. La Suprema Corte rigetta la doglianza, evidenziando come la Corte d’Appello abbia fatto un corretto e saggio uso del meccanismo delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., ancorando la liquidazione equitativa di 38.000 euro a tre precisi indicatori obiettivi: La notorietà e la caratura professionale dei soggetti coinvolti: l’offeso è il vicedirettore della prima testata giornalistica in Italia per diffusione, elemento che rende la lesione della credibilità particolarmente devastante nell’ambiente di riferimento.

l’offeso è il vicedirettore della prima testata giornalistica in Italia per diffusione, elemento che rende la lesione della credibilità particolarmente devastante nell’ambiente di riferimento. La capillarità e l’effetto moltiplicatore del web: l’intervento non si è esaurito sul palco del teatro, ma ha trovato una stabile e persistente diffusione online, amplificando il pregiudizio nel tempo attraverso l’interazione algoritmica della piattaforma.

l’intervento non si è esaurito sul palco del teatro, ma ha trovato una stabile e persistente diffusione online, amplificando il pregiudizio nel tempo attraverso l’interazione algoritmica della piattaforma. Il danno alla reputazione professionale (“credibilità d’impresa”): l’accusa di inventare notizie è l’offesa più grave per un giornalista, idonea a ingenerare nel lettore un permanente sentimento di diffidenza rispetto a qualsiasi inchiesta futura della firma colpita. I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che le Tabelle di Milano costituiscono un valido parametro di orientamento equitativo per uniformare i risarcimenti, ma non hanno valore normativo vincolante, lasciando al giudice di merito la piena facoltà di modularne l’applicazione in base alle specificità del caso concreto.

6. Principio di diritto

In tema di responsabilità civile per diffamazione, l’esimente del diritto di critica e di satira non opera qualora l’espressione denigratoria si fondi su una parziale o artefatta rappresentazione della realtà storica, ottenuta sottacendo dolosamente o colposamente fatti collaterali decisivi idonei a modificare il senso dell’avvenimento narrato. La critica rivolta alle modalità informative o alla linea editoriale di una testata non può trasmodare in un’aggressione gratuita e distruttiva della dignità e dell’onore del singolo giornalista, la cui lesione della reputazione professionale può essere legittimamente accertata in via presuntiva tenendo conto della risonanza mediatica e della diffusione sul web del contenuto offensivo.

7. Esito del ricorso

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni (38.000 euro) e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (4.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi), disponendo l’oscuramento delle generalità in ipotesi di riproduzione della sentenza a tutela della riservatezza.

8. Ricadute pratiche

La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza in ambito di responsabilità da “diffamazione digitale”, consolidando il trend per cui la permanenza di un video sulle piattaforme web (accompagnata da una scia di commenti ostili) funge da fattore di moltiplicazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. La stessa lancia un monito ai professionisti dell’informazione e ai commentatori politici: l’oratoria teatrale e l’ironia non costituiscono zone franche, mentre l’obbligo di verità sul nucleo essenziale del fatto storico rimane il presupposto invalicabile per l’esercizio di ogni libertà di espressione.

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