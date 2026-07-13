Un’opera può essere di pubblico dominio in uno Stato europeo e restare protetta dal diritto d’autore in un altro. Ma cosa accade quando viene pubblicata online e il sito, pur adottando un blocco geografico, può essere raggiunto attraverso una VPN?
A rispondere è la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 9 luglio 2026, causa C-788/24, relativa alla pubblicazione digitale dei manoscritti di Anna Frank. La decisione chiarisce quando il geoblocking può impedire che la diffusione online sia qualificata come “comunicazione al pubblico” nello Stato in cui l’opera è ancora protetta.
Il principio centrale è significativo: una misura tecnologica non deve essere necessariamente inviolabile per essere considerata efficace. In materia consigliamo Il nuovo diritto d’autore – La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: il Diario accessibile online, ma non nei Paesi Bassi
- 2. Un blocco efficace può escludere la comunicazione al pubblico
- 3. La VPN non rende automaticamente inefficace il geoblocking
- 4. Se il blocco non funziona, risponde chi pubblica
- 5. Una sentenza destinata a incidere sulla pubblicazione online
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1. Il caso: il Diario accessibile online, ma non nei Paesi Bassi
Un’edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank era stata pubblicata gratuitamente su un sito registrato in Belgio, dove le opere erano già entrate nel pubblico dominio. Alcune versioni restavano però protette nei Paesi Bassi fino al 2037.
Per impedire l’accesso dagli Stati nei quali il diritto d’autore era ancora vigente, il sito utilizzava un sistema di blocco geografico. Agli utenti provenienti dai Paesi Bassi appariva un messaggio di accesso negato; chi si collegava da uno Stato in cui l’opera era libera doveva inoltre dichiarare di trovarsi effettivamente in quel territorio.
Il Fondo Anna Frank contestava comunque una violazione del diritto d’autore, sostenendo che gli utenti olandesi potessero raggiungere i contenuti utilizzando una VPN. In materia consigliamo Il nuovo diritto d’autore – La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Un blocco efficace può escludere la comunicazione al pubblico
Secondo la Corte, la pubblicazione dell’opera non costituisce una comunicazione al pubblico nello Stato in cui è ancora protetta quando l’accesso da quel territorio è impedito attraverso una misura tecnologica efficace.
Il geoblocking deve risultare adeguato allo scopo e “all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica”. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare concretamente se il sistema adottato sia idoneo a impedire, nel normale funzionamento, l’accesso agli utenti situati nello Stato interessato.
La decisione valorizza quindi la reale capacità del blocco di limitare territorialmente la diffusione, senza pretendere una sicurezza assoluta.
3. La VPN non rende automaticamente inefficace il geoblocking
Il passaggio più rilevante riguarda la possibilità di elusione. La Corte riconosce che anche le misure tecnologiche più avanzate possono essere aggirate, in particolare attraverso una VPN o un servizio analogo.
Questa possibilità, però, non è sufficiente da sola per dichiarare inefficace il blocco geografico. Ragionare diversamente renderebbe quasi impossibile pubblicare online un’opera divenuta di pubblico dominio soltanto in alcuni Stati membri. Finirebbe inoltre per attribuire al diritto d’autore una portata territoriale sproporzionata, limitando l’accesso all’opera anche nei Paesi in cui la protezione è scaduta.
Nel dispositivo, la Corte afferma espressamente che non vi è comunicazione al pubblico quando il geoblocking è efficace, anche se alcuni utenti possono eluderlo tramite VPN.
4. Se il blocco non funziona, risponde chi pubblica
La soluzione cambia quando la misura tecnologica non è effettivamente adeguata. In questo caso, la pubblicazione può integrare una comunicazione al pubblico anche nello Stato in cui l’opera è ancora protetta.
La responsabilità è imputabile al soggetto che ha pubblicato il contenuto senza predisporre misure efficaci. Non ricade invece, in linea generale, sul fornitore della VPN: quest’ultimo mette a disposizione uno strumento tecnico lecito, ma non seleziona né comunica direttamente l’opera e non svolge un ruolo imprescindibile nell’accesso allo specifico contenuto.
5. Una sentenza destinata a incidere sulla pubblicazione online
La decisione prova a conciliare il carattere territoriale del diritto d’autore con la natura globale di Internet. Da una parte tutela i titolari negli Stati in cui l’opera è ancora protetta; dall’altra evita che tale tutela impedisca la libera diffusione nei Paesi in cui l’opera è già entrata nel pubblico dominio.
Il principio operativo è chiaro: il gestore del sito deve adottare strumenti tecnologici seri, aggiornati e concretamente adeguati. Non gli viene però richiesto di garantire che nessun utente, in nessuna circostanza, riesca ad aggirarli.
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