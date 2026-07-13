Il gestore di un blog non è tenuto a controllare preventivamente ogni commento pubblicato dagli utenti, ma può essere chiamato a rispondere quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non interviene per rimuoverli tempestivamente.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026, che ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti del titolare di un blog sul quale erano comparsi commenti lesivi della reputazione professionale di un giornalista.

La decisione traccia una linea netta tra l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza preventiva e la responsabilità derivante da un comportamento omissivo successivo alla conoscenza dell’offesa. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 22999 del 10-07-2026 22999_2026_ORDINANZA.pdf 234 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Le accuse di avere diffuso una fake news

La vicenda nasce dalla pubblicazione, da parte di un giornalista, di un articolo relativo a una protesta organizzata da alcuni richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza.

Un blogger aveva successivamente messo in dubbio l’attendibilità della notizia, prospettando l’ipotesi che si trattasse di una fake news o, comunque, di un’informazione non adeguatamente verificata.

A seguito del post erano comparsi numerosi commenti critici e denigratori nei confronti del giornalista, accusato di avere diffuso notizie false o fuorvianti. Le reazioni avevano avuto conseguenze anche sul piano professionale, con la presentazione di esposti all’Ordine dei giornalisti, poi archiviati.

Il giornalista aveva quindi agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni alla reputazione personale e professionale. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

VOLUME Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale Bullismo e cyberbullismo sono tra le principali problematiche con le quali bambini e adolescenti si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiani. Il presente volume analizza questi due fenomeni attraverso un approccio interdisciplinare, alla luce della nuova Legge n. 70/2024, che ha apportato significative modifiche alla Legge n. 71/2017 (Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo). Con la presente opera si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, ivi compresa la tutela dei dati personali dei minori, il quadro costituzionale a sostegno della legge n. 71/2017 e le procedure cautelari-amministrative in essa previste. Sono analizzati i possibili reati, sia contro la persona che contro il patrimonio, che le varie condotte di bullismo e di cyberbullismo possono integrare e i profili nei quali possono attuarsi (hate speech, flaming, sexting, sextortion, revenge porn, cyberstalking, happy slapping, harassment, doxing, denigration). Il testo, corredato da riferimenti normativi nonché da utili prospetti con le linee giurisprudenziali più recenti, è diretto agli operatori del diritto, ma anche agli operatori scolastici e attivi nel sociale, oltre che naturalmente a tutti quei genitori che abbiano la volontà o la necessità di approfondire in maniera tecnica le loro conoscenze, ponendosi come valido strumento operativo e di ausilio nei diversi ambiti professionali coinvolti.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.Mariella SpataAvvocato specializzato in diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia e in diritto europeo Paolo Emilio De Simone, Mariella Spata | Maggioli Editore 2024 26.60 € Scopri di più

2. Nessun obbligo di controllo preventivo

La Cassazione esclude che sul gestore di un blog gravi un obbligo generalizzato di esaminare preventivamente tutti i messaggi pubblicati dagli utenti.

Il blogger, infatti, non può essere automaticamente equiparato a un editore tradizionale o a un soggetto che svolge un’attività preventiva di selezione e filtro dei contenuti.

La libertà di espressione tutelata dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo comprende anche la possibilità di aprire uno spazio digitale ai contributi e ai commenti di terzi.

Tale libertà, tuttavia, non è priva di limiti. Deve essere bilanciata con la tutela della reputazione, considerata un diritto inviolabile della persona e una componente essenziale del diritto alla vita privata.

3. La responsabilità nasce dopo la conoscenza

Il punto decisivo non è quindi l’assenza di un controllo preventivo, ma il comportamento tenuto dal gestore dopo avere acquisito conoscenza dei commenti offensivi.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il blogger aveva letto i commenti, ne aveva compreso la portata denigratoria e, in alcuni casi, li aveva anche condivisi. Nonostante ciò, aveva provveduto alla rimozione soltanto dopo l’avvio del giudizio.

Secondo la Cassazione, la mancata rimozione tempestiva può equivalere a una consapevole partecipazione alla diffusione del contenuto lesivo. Il gestore, lasciando online il commento, consente infatti che l’offesa continui a raggiungere una pluralità di utenti.

La responsabilità deriva quindi da un controllo omesso ex post e non dalla violazione di un inesistente obbligo di sorveglianza preventiva.

4. Diritto di critica e attribuzione di fatti falsi

La Corte ricorda inoltre che il diritto di critica può assumere toni anche duri, polemici o non imparziali. La critica, però, deve fondarsi su una base fattuale veritiera.

Non può essere considerata legittima una valutazione negativa che tragga origine dall’attribuzione di fatti falsi. Nel caso concreto, i commenti non si limitavano a esprimere un giudizio sull’attività del giornalista, ma gli attribuivano la diffusione consapevole di una notizia falsa, con conseguenze dirette sulla sua credibilità professionale.

Per questo motivo, la Cassazione ha escluso che la condanna rappresentasse una compressione ingiustificata della libertà di espressione.

5. Confermato il risarcimento di 23 mila euro

La Suprema Corte ha confermato anche la quantificazione del danno, liquidato in 23 mila euro sulla base delle Tabelle di Milano.

I giudici hanno tenuto conto della pluralità dei commenti offensivi, della riconoscibilità della persona colpita, della professione esercitata dal danneggiato e della particolare gravità dell’accusa di avere diffuso fake news.

È stata considerata anche la diffusione non particolarmente ampia dei commenti, circoscritta ai visitatori della pagina web.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

L’ordinanza conferma così un principio di particolare rilievo per blog, forum e spazi digitali: il gestore non deve controllare tutto in anticipo, ma, una volta informato della presenza di contenuti chiaramente diffamatori, deve intervenire senza ritardo.

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