Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Commenti diffamatori sul blog: quando il gestore deve rispondere

La Cassazione chiarisce quando il gestore di un blog risponde dei commenti diffamatori pubblicati da terzi e perché la mancata rimozione tempestiva può comportare il risarcimento del danno.

Lorena Papini 13/07/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Il gestore di un blog non è tenuto a controllare preventivamente ogni commento pubblicato dagli utenti, ma può essere chiamato a rispondere quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non interviene per rimuoverli tempestivamente.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026, che ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti del titolare di un blog sul quale erano comparsi commenti lesivi della reputazione professionale di un giornalista.
La decisione traccia una linea netta tra l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza preventiva e la responsabilità derivante da un comportamento omissivo successivo alla conoscenza dell’offesa. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 22999 del 10-07-2026

22999_2026_ORDINANZA.pdf 234 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Le accuse di avere diffuso una fake news


La vicenda nasce dalla pubblicazione, da parte di un giornalista, di un articolo relativo a una protesta organizzata da alcuni richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza.
Un blogger aveva successivamente messo in dubbio l’attendibilità della notizia, prospettando l’ipotesi che si trattasse di una fake news o, comunque, di un’informazione non adeguatamente verificata.
A seguito del post erano comparsi numerosi commenti critici e denigratori nei confronti del giornalista, accusato di avere diffuso notizie false o fuorvianti. Le reazioni avevano avuto conseguenze anche sul piano professionale, con la presentazione di esposti all’Ordine dei giornalisti, poi archiviati.
Il giornalista aveva quindi agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni alla reputazione personale e professionale. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

VOLUME

Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale

Bullismo e cyberbullismo sono tra le principali problematiche con le quali bambini e adolescenti si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiani. Il presente volume analizza questi due fenomeni attraverso un approccio interdisciplinare, alla luce della nuova Legge n. 70/2024, che ha apportato significative modifiche alla Legge n. 71/2017 (Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo). Con la presente opera si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, ivi compresa la tutela dei dati personali dei minori, il quadro costituzionale a sostegno della legge n. 71/2017 e le procedure cautelari-amministrative in essa previste. Sono analizzati i possibili reati, sia contro la persona che contro il patrimonio, che le varie condotte di bullismo e di cyberbullismo possono integrare e i profili nei quali possono attuarsi (hate speech, flaming, sexting, sextortion, revenge porn, cyberstalking, happy slapping, harassment, doxing, denigration). Il testo, corredato da riferimenti normativi nonché da utili prospetti con le linee giurisprudenziali più recenti, è diretto agli operatori del diritto, ma anche agli operatori scolastici e attivi nel sociale, oltre che naturalmente a tutti quei genitori che abbiano la volontà o la necessità di approfondire in maniera tecnica le loro conoscenze, ponendosi come valido strumento operativo e di ausilio nei diversi ambiti professionali coinvolti.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.Mariella SpataAvvocato specializzato in diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia e in diritto europeo

 

Paolo Emilio De Simone, Mariella Spata | Maggioli Editore 2024

26.60 €

Scopri di più

2. Nessun obbligo di controllo preventivo


La Cassazione esclude che sul gestore di un blog gravi un obbligo generalizzato di esaminare preventivamente tutti i messaggi pubblicati dagli utenti.
Il blogger, infatti, non può essere automaticamente equiparato a un editore tradizionale o a un soggetto che svolge un’attività preventiva di selezione e filtro dei contenuti.
La libertà di espressione tutelata dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo comprende anche la possibilità di aprire uno spazio digitale ai contributi e ai commenti di terzi.
Tale libertà, tuttavia, non è priva di limiti. Deve essere bilanciata con la tutela della reputazione, considerata un diritto inviolabile della persona e una componente essenziale del diritto alla vita privata.

3. La responsabilità nasce dopo la conoscenza


Il punto decisivo non è quindi l’assenza di un controllo preventivo, ma il comportamento tenuto dal gestore dopo avere acquisito conoscenza dei commenti offensivi.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il blogger aveva letto i commenti, ne aveva compreso la portata denigratoria e, in alcuni casi, li aveva anche condivisi. Nonostante ciò, aveva provveduto alla rimozione soltanto dopo l’avvio del giudizio.
Secondo la Cassazione, la mancata rimozione tempestiva può equivalere a una consapevole partecipazione alla diffusione del contenuto lesivo. Il gestore, lasciando online il commento, consente infatti che l’offesa continui a raggiungere una pluralità di utenti.
La responsabilità deriva quindi da un controllo omesso ex post e non dalla violazione di un inesistente obbligo di sorveglianza preventiva.

4. Diritto di critica e attribuzione di fatti falsi


La Corte ricorda inoltre che il diritto di critica può assumere toni anche duri, polemici o non imparziali. La critica, però, deve fondarsi su una base fattuale veritiera.
Non può essere considerata legittima una valutazione negativa che tragga origine dall’attribuzione di fatti falsi. Nel caso concreto, i commenti non si limitavano a esprimere un giudizio sull’attività del giornalista, ma gli attribuivano la diffusione consapevole di una notizia falsa, con conseguenze dirette sulla sua credibilità professionale.
Per questo motivo, la Cassazione ha escluso che la condanna rappresentasse una compressione ingiustificata della libertà di espressione.

5. Confermato il risarcimento di 23 mila euro


La Suprema Corte ha confermato anche la quantificazione del danno, liquidato in 23 mila euro sulla base delle Tabelle di Milano.
I giudici hanno tenuto conto della pluralità dei commenti offensivi, della riconoscibilità della persona colpita, della professione esercitata dal danneggiato e della particolare gravità dell’accusa di avere diffuso fake news.
È stata considerata anche la diffusione non particolarmente ampia dei commenti, circoscritta ai visitatori della pagina web.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza conferma così un principio di particolare rilievo per blog, forum e spazi digitali: il gestore non deve controllare tutto in anticipo, ma, una volta informato della presenza di contenuti chiaramente diffamatori, deve intervenire senza ritardo.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
diritto europeo e internazionale
Diritto civile
Anna Frank, diritto d’autore e VPN: quando il geoblocking salva il sito

La Corte di giustizia UE stabilisce quando un geoblocking efficace esclude la comunicazione al pubbl…

Redazione 13/07/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto civile
Master in proprietà intellettuale: come gestire il valore immateriale – La recensione della settimana

Scopri il Master in proprietà intellettuale dedicato alla gestione degli asset immateriali: contratt…

Recensioni 08/07/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto civile
Avvocati, termine breve solo con notifica PEC all’incolpato: la svolta delle Sezioni Unite

La Cassazione a Sezioni Unite chiarisce che la sentenza CNF fa decorrere il termine breve solo se no…

Redazione 30/06/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto civile
Donazioni immobiliari, dal 18 giugno cambia tutto: cosa devono sapere notai, avvocati e banche

Dal 18 giugno 2026 cambia la circolazione dei beni donati: stop al vecchio regime se manca notifica …

Redazione 18/06/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;