La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel caso Ubeda and Others v. Italy, deciso il 2 luglio 2026, per la risposta inadeguata delle autorità nazionali davanti a una vicenda di presunta violenza domestica e sessuale. Il caso riguarda una madre e i suoi due figli minori, collocati in una struttura protetta dopo la denuncia contro l’ex convivente e padre dei bambini.

Secondo la Corte, lo Stato italiano ha violato gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il primo vieta i trattamenti inumani o degradanti, il secondo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Al centro della decisione ci sono la lentezza dell’indagine penale, l’uso di argomentazioni stereotipate da parte della Procura e l’inerzia del Tribunale per i minorenni nella gestione dell’affidamento e delle misure di protezione. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

CEDU – Ubeda and Others v. Italy, deciso il 2-07-2026 CASE-OF-UBEDA-AND-OTHERS-v.-ITALY.pdf 314 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La denuncia e il trasferimento in struttura protetta

La vicenda nasce nell’aprile 2021, quando la donna presenta denuncia contro il padre dei figli, accusandolo di violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Nella denuncia vengono riferiti anche episodi di violenza sessuale, minacce, umiliazioni e violenza economica. Nel maggio 2021 la madre e i figli vengono collocati in una casa rifugio, dove resteranno fino al luglio 2024 .

La Corte riconosce che le autorità hanno reagito con una certa rapidità nella fase iniziale: il fascicolo è stato trasmesso alla Procura, è stata aperta un’indagine e la famiglia è stata messa al sicuro. Il problema, però, è quanto accaduto dopo. La misura protettiva, nata per evitare nuovi rischi, si è protratta per oltre tre anni senza una rivalutazione adeguata della sua proporzionalità. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Indagini lente e stereotipi sessisti

Uno dei passaggi più duri della sentenza riguarda la richiesta iniziale di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. In quella richiesta, l’episodio del coltello alla gola della donna era stato definito un “brutto scherzo”; le percosse ai figli erano state lette come misure disciplinari; e, rispetto alla violenza sessuale, si affermava la difficoltà di provare la consapevolezza del dissenso della donna, richiamando l’idea che sarebbe “normale” per un uomo superare una minima resistenza femminile.

Per la CEDU, simili argomentazioni riflettono una cultura “sessista e stereotipata” che deve essere evitata nelle aule giudiziarie. La Corte sottolinea che gli stereotipi di genere possono alimentare la vittimizzazione secondaria e impedire una comprensione corretta delle dinamiche della violenza domestica.

La Corte ha inoltre rilevato che il procedimento penale non ha rispettato i requisiti di un’indagine rapida, approfondita ed efficace. Il tempo trascorso ha inciso sulla possibilità concreta di accertare eventuali responsabilità e di garantire una tutela effettiva alle vittime.

3. La protezione che pesa sulle vittime

Altro nodo centrale è la permanenza prolungata nella casa rifugio. Secondo la Corte, la misura ha finito per imporre un peso maggiore alle presunte vittime rispetto al presunto autore delle violenze. Madre e figli sono rimasti per anni in una struttura soggetta a regole restrittive, mentre nei confronti dell’uomo non risultano adottate misure proporzionate, come un ordine restrittivo o altre forme di controllo.

La CEDU osserva che le autorità non hanno valutato alternative meno gravose: ad esempio l’assegnazione della casa familiare, la determinazione del mantenimento, l’autorizzazione al trasferimento in Francia o misure dirette nei confronti del presunto autore.

4. Il ruolo del Tribunale per i minorenni

La madre aveva chiesto al Tribunale per i minorenni l’affidamento esclusivo, la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, l’autorizzazione a trasferirsi in Francia e il mantenimento per i figli. La decisione sulla responsabilità genitoriale è arrivata solo dopo più di tre anni, mentre le altre richieste non sono state espressamente definite.

Secondo la Corte, anche il giudice minorile ha omesso di valutare adeguatamente le allegazioni di violenza domestica. Le decisioni risultavano scarne e, in parte, fondate su modelli prestampati, senza una reale analisi dell’impatto della vicenda sui minori.

5. I bambini e le conseguenze della lunga permanenza

Particolarmente grave, per la CEDU, è l’effetto della permanenza in struttura sui figli. Le relazioni dei servizi avevano evidenziato disagio, sofferenza e limitazioni nella vita quotidiana. I bambini erano rimasti per anni in una condizione di incertezza, senza una decisione definitiva sui rapporti con il padre, sul trasferimento in Francia e sul mantenimento.

La Corte afferma che il soggiorno prolungato nella casa rifugio ha inciso sul benessere psicologico e fisico dei minori e ha comportato una seria restrizione dei loro diritti e libertà fondamentali.

6. Il risarcimento disposto dalla CEDU

La Corte ha condannato l’Italia a versare 15mila euro a ciascun ricorrente per danno non patrimoniale, oltre a 15mila euro complessivi per costi e spese.

La sentenza richiama un principio essenziale: nei casi di violenza domestica, la protezione deve essere tempestiva, concreta e proporzionata. Non basta mettere al sicuro le vittime nell’immediato, se poi l’inerzia giudiziaria e amministrativa prolunga la loro sofferenza e lascia irrisolte le condizioni che impediscono di ricostruire una vita autonoma.

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