Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18658/2026) affermano un principio destinato a incidere profondamente sulla tutela dei diritti fondamentali: chi ha subito un trattenimento illegittimo nei centri per il rimpatrio può chiedere il risarcimento anche senza aver prima impugnato il provvedimento. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- sentenza n. 18658 pub.09-06-2026 18658.pdf 407 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Una decisione destinata a fare giurisprudenza

Il massimo consesso civile della Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 9 giugno 2026, ha stabilito un principio innovativo in materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione, con peculiare riferimento al trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE). L’hub della decisione afferisce al rapporto tra due strumenti di tutela: da un lato il ricorso per contestare la legittimità del trattenimento, dall’altro l’azione risarcitoria per i danni subiti. Per i giudici della Suprema Corte tali rimedi sono autonomi e non è necessario esperire il primo per poter attivare il secondo. La pronuncia rafforza il principio di effettività della tutela dei diritti fondamentali, ponendo come focus la libertà personale. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

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2. Trattenimento prorogato senza contraddittorio

La vicenda origina dal ricorso di un cittadino del Ghana trattenuto nel 2010 in un centro di identificazione ed espulsione per oltre cinque mesi, a seguito di un decreto di espulsione. Durante il trattenimento due proroghe del trattenimento venivano concesse dal giudice senza garantire la partecipazione dell’interessato e del suo legale, violando in tal modo il principio del contraddittorio. Il Tribunale di Roma riconobbe il danno subito, condannando lo Stato al risarcimento. La decisione venne in seguito confermata dalla Corte d’Appello. Le amministrazioni statali interposero ricorso in Cassazione, sostenendo che il risarcimento non potesse essere riconosciuto senza previa impugnazione dei provvedimenti di proroga.

3. Tutela autonoma e piena

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso affermando il principio secondo cui l’azione risarcitoria non è subordinata alla previa impugnazione del provvedimento che ha causato la lesione. Per la Corte il sistema di tutela previsto dall’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo distingue tra: rimedi “preventivi”, diretti a contestare la legittimità del trattenimento; rimedi “compensativi”, preordinati a ottenere il risarcimento del danno. Tali strumenti operano su piani differenti e complementari. Pretendere l’esperimento del primo quale condizione per il secondo significherebbe indebolire la protezione della libertà personale. Le Sezioni Unite precisano tuttavia che il mancato esperimento dei rimedi impugnatori può assumere rilievo nella valutazione del danno e del nesso causale, ma non costituisce una condizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria.

4. Responsabilità dello Stato e garanzie procedurali

La Corte evidenzia inoltre che la responsabilità non va imputata al singolo giudice, bensì allo Stato nel suo complesso, quando il sistema non garantisce in modo adeguato diritti fondamentali quali contraddittorio e difesa. Nella fattispecie esaminata, la mancanza di udienza e di partecipazione dell’interessato ha determinato una violazione delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa che, secondo la Corte, incide sulla legittimità del titolo giustificativo del protrarsi del trattenimento e può fondare una pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato. Il trattenimento degli stranieri, pur essendo formalmente parte di una procedura amministrativa, comporta effetti analoghi a una detenzione e deve essere sottoposto a rigorosi controlli di legalità.

5. Più diritti per i cittadini stranieri

La pronuncia presenta un impatto significativo sul sistema giuridico italiano. Essa rafforza la tutela della libertà personale e semplifica l’accesso al risarcimento per le vittime di trattenimenti illegittimi, riconoscendo l’autonomia dell’azione civile rispetto ai rimedi processuali. Inoltre, apre la strada a un possibile aumento dei contenziosi, ma al contempo impone alle amministrazioni una maggiore attenzione al rispetto delle garanzie procedurali.

6. Un nuovo standard per i giudici italiani

La sentenza delle Sezioni Unite non si limita a risolvere una vicenda individuale, bensì stabilisce un vero e proprio standard interpretativo vincolante. D’ora in avanti la domanda di risarcimento non potrà essere dichiarata improponibile o inammissibile per il solo fatto che lo straniero non abbia previamente impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento. Resterà comunque necessario accertare nel merito la sussistenza dei presupposti della responsabilità e del danno lamentato. Il giudice civile potrà valutare, ai fini della domanda risarcitoria, la legittimità del trattenimento e dei provvedimenti che ne hanno consentito la prosecuzione, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia di annullamento ottenuta attraverso l’impugnazione del provvedimento di proroga.

7. Effetti immediati sui procedimenti amministrativi e di polizia

La decisione avrà conseguenze finanche sull’operato delle Questure e dei Giudici di Pace, chiamati a garantire che ogni proroga del trattenimento sia adottata con udienza effettiva, presenza del difensore e possibilità di partecipazione dello straniero. La Corte ribadisce che l’omessa osservanza delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa incide sulla legittimità del trattenimento e può comportare la responsabilità dello Stato per la lesione della libertà personale subita dall’interessato. Ciò impone alle amministrazioni un innalzamento degli standard procedurali e organizzativi, riducendo il rischio di contenziosi e assicurando una maggiore conformità ai principi della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

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