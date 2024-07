Congedo matrimoniale -Scheda di Diritto

Il congedo matrimoniale deve essere fruito in un unico periodo continuo e deve essere usufruito in prossimità della data del matrimonio. Alcuni CCNL possono prevedere una certa flessibilità.

9. Casistiche particolari



Secondo matrimonio: Il diritto al congedo matrimoniale spetta anche in caso di secondo matrimonio, a meno che il CCNL non preveda diversamente.

Matrimonio all’estero: In caso di matrimonio celebrato all’estero, il diritto al congedo matrimoniale è garantito previo riconoscimento del matrimonio in Italia.