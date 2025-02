Attività lavorative pericolose – Scheda di Diritto

Il concetto di attività lavorativa pericolosa è di fondamentale importanza nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Il diritto del lavoro e la normativa sulla prevenzione degli infortuni individuano una serie di attività che, per loro natura o per le condizioni in cui vengono svolte, comportano un rischio elevato per i lavoratori . L’ordinamento giuridico disciplina tali attività attraverso una serie di norme che impongono obblighi di prevenzione ai datori di lavoro e forniscono strumenti di tutela ai lavoratori esposti a pericoli. In particolare, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il Codice Civile (artt. 2043 e 2050 c.c.) regolano le responsabilità connesse a tali attività.

1. Definizione e criteri di individuazione



Un’attività lavorativa è considerata pericolosa quando comporta un rischio intrinseco per l’incolumità del lavoratore, sia per la natura delle operazioni svolte, sia per le condizioni ambientali in cui si opera.

Il D.Lgs. 81/2008, che rappresenta il riferimento normativo principale in materia di sicurezza sul lavoro, non fornisce una definizione univoca di “attività pericolosa”, ma elenca una serie di fattori di rischio che permettono di individuarle, tra cui:

Manipolazione di sostanze pericolose (es. materiali infiammabili, esplosivi, agenti chimici e biologici);

Utilizzo di macchinari ad alto rischio (es. presse, seghe circolari, gru, escavatori);

Lavori in quota (es. edilizia, ponteggi, impianti eolici);

Attività in ambienti confinati o sotterranei (es. gallerie, cisterne, miniere);

Lavori in ambienti con temperature estreme (es. fonderie, celle frigorifere);

Esposizione a radiazioni ionizzanti o campi elettromagnetici intensi;

Attività con rischio elettrico (es. manutenzione di linee elettriche ad alta tensione);

Lavorazioni in ambito marittimo o subacqueo (es. pesca industriale, piattaforme petrolifere).

La giurisprudenza ha spesso interpretato l’espressione “attività pericolosa” in modo ampio, ricomprendendo anche attività che, pur non rientrando in elenchi normativi specifici, comportano un rischio elevato per la sicurezza dei lavoratori.