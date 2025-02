L’infortunio sul lavoro – Scheda di Diritto

L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo che colpisce un lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa o in occasione della stessa. La normativa italiana prevede una disciplina dettagliata in materia, con l’obiettivo di tutelare il lavoratore e garantire il risarcimento del danno subito.

1. Definizione e caratteristiche



Secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), si considera infortunio sul lavoro qualsiasi evento traumatico avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, che determini l’incapacità temporanea o permanente del lavoratore.



Elementi costitutivi

Un evento può essere qualificato come infortunio sul lavoro se ricorrono i seguenti elementi: