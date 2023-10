Concorso ufficio del processo 2023: 11000 posti in arrivo

Il Ministro Nordio annuncia un bando per oltre 11000 posti e assunzioni per il Concorso Ufficio del Processo. Sarà inoltre predisposta la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l’Ufficio per il processo attualmente in servizio.

Il decreto PNRR consentiva già di mettere a bando 8250 posti presso l’Ufficio del Processo in anticipo rispetto alla data prevista del settembre 2024.

Il decreto legge 80 del 2021 prevedeva, infatti, l’assunzione complessiva di 16.500 funzionari di questo nuovo organismo, l’ufficio del processo. I primi 8.171 addetti all’Ufficio per il processo sono stati assunti, dopo regolare concorso pubblico “semplificato” a febbraio 2022.

Il concorso verrà bandito nel 2023, e vi terremo informati dell’uscita dei bandi in questa pagina. Nel frattempo, vediamo le informazioni disponibili.

1. Quando arriverà il bando?

Il bando di concorso sarà pubblicato sulla piattaforma inPA e in questa sezione del portale web del Ministero, dove sarà consultabile cliccando su Concorsi, esami, selezioni e assunzioni. Quando sarà disponibile, ne daremo notizia su Diritto.it.

2. Come si svolge l’esame?

La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame, consistente in una prova scritta unica.

I titoli valutati saranno: laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, laurea specialistica in Giurisprudenza (LS 22) o Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (LS 102), laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).

Inoltre, come il precedente concorso potrebbero essere previste delle riserve di posti per i laureati in economia e commercio o in scienze politiche.

La prova scritta unica consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di 60 minuti, che verterà sulle materie di diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

3. Come ci si iscrive?

Per istruzioni su come inoltrare la domanda è necessario attendere l’uscita dei bandi sulla piattaforma inPA, o nella sezione Concorsi pubblici Ministero della Giustizia.

Per poter partecipare potrebbero inoltre essere necessari lo SPID e una PEC intestata. Per info su SPID, leggi l’articolo Guida all’identità digitale: tutto quello che c’è da sapere su SPID

4. Come mi preparo?

