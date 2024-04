Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa 41 posti: come prepararsi

Il 26 Aprile 2024 sarà pubblicata la data della prova del concorso per la copertura di 41 posti per funzionari e assistenti per il potenziamento degli Uffici del processo. L’iscrizione al bando è scaduta il 20 Aprile 2024, alle ore 23:59. Vediamo qualche indicazione per la preparazione.

1. In cosa consiste il concorso Segretariato Giustizia Amministrativa 41 posti?

La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame.

La valutazione dei titoli fungerà anche da preselezione, infatti verrà effettuata prima della prova scritta. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, secondo l’Allegato 1 (scaricabile in PDF).

I candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30, saranno ammessi alla prova scritta. Se il numero di candidati con un punteggio di almeno 21/30 sarà inferiore a 10 volte il numero di posti messi a concorso, saranno inclusi gli altri candidati in ordine di punteggio.

La prova scritta consisterà in un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: funzionario amministrativo (cod. concorso “GA 100 PNRR”): diritto amministrativo sostanziale; diritto amministrativo processuale;

assistente informatico (cod. concorso “GA 400 PNRR”): elementi normativi sull’informatica nella Pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi; elementi di diritto amministrativo processuale.



2. Come prepararsi alla prova scritta del concorso Segretariato Giustizia Amministrativa 41 posti?

3. Cosa prevede il bando Segretariato Giustizia Amministrativa 41 posti?

I 41 posti previsti dal concorso sono suddivisi in 24 posti di funzionario amministrativo, giuridico, economico e di 17 posti di assistente informatico, a tempo pieno e determinato non rinnovabile (fino al 30 giugno 2026), presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Per rimanere aggiornato, unisciti al gruppo Telegram dedicato. Il bando in PDF è scaricabile dal box allegati. I due profili hanno diversi requisiti: Per il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, economico : laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004: L – 14 – Scienze dei servizi giuridici; L – 16 – Scienze politiche; L – 18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L – 33 – Scienze economiche; L – 36 – Scienze dell’amministrazione; laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004: LMG /01 – Giurisprudenza; LM – 56 – Scienze dell’economia; LM – 77 – Scienze economico – aziendali; LM – 63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM – 52 – Relazioni internazionali; LM – 62 – Scienze della politica; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.l. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;

: Per il profilo di assistente informatico : diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. Il diploma di liceo scientifico conseguito a seguito di iscrizione antecedente all’anno scolastico 2010/2011 è considerato titolo valido per la partecipazione al concorso. laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004: L-08 – Ingegneria dell’informazione; L-30 – Scienze e tecnologie fisiche; L-31 – Scienze e tecnologie informatiche; L-35 – Scienze matematiche; L-41 – Scienze statistiche; laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004: LM-17 – Fisica; LM-18 – Informatica; LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-29 – Ingegneria elettronica; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 – Matematica; LM-43 – Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-44 – Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione o in data science; diploma di laurea (DL) , ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.l. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;

:

