Concorso Agenzia Dogane 2024 per 564 posti: tutte le FAQ

È stato pubblicato su portale InPa e sul sito istituzionale di ADM il bando del nuovo Concorso Agenzia Dogane 2024 per il reclutamento di 564 Funzionari. Vediamo le 10 domande più comuni sul tema. Per approfondimenti sul bando, invece, rimandiamo all’articolo “Concorso Agenzia Dogane 2024, pubblicato bando per 564 funzionari: come partecipare”

1. Come mi preparo al Concorso Agenzia Dogane 2024?

Per la preparazione alla prova preselettiva si consiglia il volume “Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2024 564 posti – MANUALE completo per la prova preselettiva“, che propone nella prima parte una selezione di simulazioni di quiz di logica con risposta commentata e le videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo con le tecniche di risoluzione. Nella parte seguente il manuale presenta una trattazione teorica delle altre materie richieste per la prova. Per completare la propria preparazione i candidati potranno inoltre usufruire del simulatore di quiz online per potersi esercitare con i quiz dei concorsi precedenti e verificare la propria preparazione. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Inoltre, abbiamo dedicato un gruppo di Telegram allo studio collettivo, raggiungibile a questo link.

Consigliamo inoltre il nostro corso per la preparazione della preselettiva, strutturato in oltre 30 webinar: in ogni webinar i docenti illustreranno gli elementi principali di ogni argomento, mostrando alcuni esempi di quiz, le tecniche di approccio da adottare, forniranno suggerimenti di studio e chiariranno i dubbi più frequenti che gli iscritti formuleranno in merito alle discipline della prova preselettiva.

2. Quali lauree sono accettate per partecipare al Concorso Agenzia Dogane 2024?

Dipende dal codice di concorso a cui vuoi candidarti. Per i Codici ADM/FAMM e ADM/COM, è possibile partecipare con qualsiasi laurea di Primo Livello, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, e titoli equipollenti. Tuttavia, per il Codice ADM/ING, è richiesta l’Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e l’iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri.

3. Come si invia la domanda di partecipazione?

L’invio della domanda avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale InPA. Collegati alla pagina dedicata al concorso, seleziona il codice di interesse e accedi utilizzando SPID/CIE/CNS/eIDAS.

4. Ci sono costi associati alla partecipazione al concorso?

No, il bando del Concorso Agenzia Dogane 2024 non prevede tasse di concorso o quote di partecipazione. Dopo aver completato la domanda, basterà inviarla senza alcun pagamento.

5. È necessaria una PEC per la candidatura al Concorso?

Sì, durante l’invio della domanda dovrai indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato.

6. È prevista una prova preselettiva?

Sì, solo per i Codici ADM/FAMM e ADM/COM. Il profilo per ingegneri prevede una prova scritta e una prova orale. La preselettiva del consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla con 3 opzioni di risposta, di cui una sola esatta, da risolvere in 50 minuti.

Per la preparazione alla prova preselettiva si consiglia il volume specifico “Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2024 564 posti – MANUALE completo per la prova preselettiva“, e il nostro corso per la preparazione della preselettiva, strutturato in oltre 30 webinar.

7. Quali prove sono previste nel concorso oltre alla preselettiva?

Le prove, una scritta ed una orale, variano a seconda del codice di concorso scelto.

Per quanto riguarda lo scritto, per i codici ADM/FAMM e ADM/ING, consisterà in un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti; Per il codice ADM/COM consisterà in un test di 25 quesiti a risposta multipla e nella compilazione di un testo scritto di 4000 battute.

La prova orale, anch’essa distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dalla relativa famiglia professionale, e verterà su tutte o alcune delle materie previste dal bando per ogni codice.

8. Quali sono le materie oggetto delle prove?

Le materie delle prove scritte e orali variano a seconda del codice di concorso. Consulta la tabella fornita nel bando per un riepilogo completo delle materie richieste.

9. Per quali regioni posso partecipare?

Nella tabella che segue si fornisce un riepilogo di tutti gli ambiti territoriali con il relativo numero di posti disponibili, suddiviso per codice di concorso. È possibile partecipare per un solo ambito territoriale.

Codice concorso Numero posti Ambiti territoriali ADM/FAMM 487 (di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (85), Piemonte (60), Liguria (30), Valle d’Aosta (4), Veneto (60), Friuli Venezia Giulia (30), Emilia Romagna (55), Marche (15), Toscana (40), Umbria (15), Lazio (20), Roma – Strutture Centrali (60) ADM/COM 5 Roma – Strutture Centrali (5) ADM/ING 72 (di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (10), Piemonte (10), Liguria (5), Valle d’Aosta (1), Veneto (10), Friuli Venezia Giulia (5), Emilia Romagna (5), Marche (5), Toscana (5), Umbria (5), Lazio (5), Roma – Strutture Centrali (5)

10. Posso candidarmi per più di un profilo?

No, è possibile partecipare per un solo Codice Concorso. Se desideri cambiare il profilo, dovrai annullare la domanda precedentemente inviata e presentarne una nuova per il profilo desiderato.

