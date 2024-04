Esame avvocato 2023-24: come prepararsi alla prova orale (materiale scaricabile)

2. Come mi preparo alla prova orale?



Per la preparazione, consigliamo i due volumi specifici per la preparazione dell’orale.

Entrambi i volumi presentano 50 tracce di casi pratici, e ogni traccia è seguita da un percorso guidato che risponde alle diverse fasi di svolgimento dell’esame:

• lettura e comprensione del quesito

• ricerca delle previsioni codicistiche, costituzionali e convenzionali

• analisi degli istituti fondamentali

• redazione di una bozza in dieci punti per la successiva discussione, che includa una proposta di soluzione al quesito, anche in punto di procedura.

Tutti i quesiti, suddivisi per area tematica, sono stati selezionati valorizzando i settori “ad alta probabilità” di assegnazione.