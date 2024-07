La sospensione feriale dei termini processuali: guida pratica 2024

2. Materie escluse dalla sospensione feriale



Non tutti i termini processuali sono sospesi durante l’estate. Ecco alcune delle principali materie escluse:

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi non sono soggette alla sospensione feriale. Questo include anche i giudizi cautelari civili come sequestri e denunce di nuova opera.

Controversie in materia di lavoro: le controversie in materia di lavoro e previdenza sono escluse dalla sospensione. Questo riguarda sia le controversie di primo grado che quelle in appello e cassazione. Le cause di lavoro, essendo spesso urgenti e riguardando i diritti dei lavoratori, non possono essere ritardate dal periodo feriale.

Procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno: questi procedimenti, che riguardano la tutela di persone fragili, non sono soggetti alla sospensione feriale. La protezione dei diritti di queste persone non può essere interrotta.

Cause di alimenti: le cause relative agli alimenti, comprese le obbligazioni alimentari secondo il diritto eurounitario, non sono soggette alla sospensione feriale. Questo include anche le cause di mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori.

Fallimenti e concordati preventivi: le dichiarazioni e le revoche di fallimento, le impugnazioni dei creditori e le cause di omologazione del concordato preventivo non rientrano nella sospensione feriale. La gestione dei fallimenti deve proseguire senza interruzioni per garantire una risoluzione tempestiva.

Opposizioni a decreto ingiuntivo: mentre la sospensione feriale si applica generalmente ai termini per la notificazione e l’opposizione dei decreti ingiuntivi, ci sono eccezioni. Ad esempio, le opposizioni relative a crediti di lavoro non sono sospese.