Guida per richiesta di copie all’Archivio Notarile -PDF in allegato

Il Ministero della Giustizia ha recentemente pubblicato la sesta edizione della “Guida ai servizi degli Archivi Notarili” per l’anno 2024, disponibile in PDF nel box qui sotto. Questa guida è un riferimento prezioso per cittadini e professionisti che necessitano di accedere a documenti notarili, fornendo informazioni dettagliate su come richiedere copie di atti notarili e certificati, sia in formato cartaceo che digitale, e su come effettuare i pagamenti.

1. Struttura e funzioni degli Archivi Notarili

Gli Archivi Notarili, parte integrante del Ministero della Giustizia, sono responsabili della conservazione dei documenti notarili di notai che hanno cessato la loro attività. L’amministrazione centrale è situata a Roma, mentre uffici distrettuali sono distribuiti in tutto il paese, ciascuno corrispondente a un distretto notarile. Oltre alla conservazione dei documenti, gli Archivi Notarili svolgono funzioni ispettive e di controllo sull’attività notarile, garantendo la legalità e la correttezza degli atti redatti. La guida aiuta a districarsi tra le procedure necessarie alla navigazione di questa struttura.

2. Come richiedere atti e certificati (la guida a disposizione)

Quando un notaio termina la propria attività, tutti i suoi atti vengono trasferiti all’archivio notarile del distretto in cui operava. Per individuare dove è conservato un atto, si può utilizzare il sistema di ricerca “Archinota”, accessibile online sul sito del Ministero della Giustizia. In alternativa, è possibile contattare l’archivio notarile competente per ottenere informazioni dettagliate. Le richieste di copie di atti possono essere presentate anche via e-mail o PEC, utilizzando moduli specifici disponibili sul sito. È importante specificare il tipo di copia desiderata (integrale o per estratto) e il formato (cartaceo o digitale), nonché l’eventuale esigenza di una copia conforme per uso legale.

3. Costi e modalità di pagamento

Il costo per la ricerca di un atto notarile è di 6 euro. Il rilascio di copie autentiche comporta ulteriori costi: 18 euro per il diritto fisso, più un costo variabile per la scritturazione, calcolato a 1,50 euro per pagina, che raddoppia in caso di richiesta urgente. L’imposta di bollo, generalmente di 16 euro per foglio, si applica alle copie in forma esecutiva, con alcune esenzioni specifiche.

I pagamenti possono essere effettuati presso gli sportelli degli archivi tramite POS, oppure attraverso bonifico bancario o sistemi di pagamento online come PagoPa, che diventerà il metodo esclusivo nel prossimo futuro. È importante allegare le ricevute di pagamento alla richiesta per velocizzare la procedura.

