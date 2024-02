Concorso per l’Ufficio del Processo: come prepararsi alla prova

Il bando di concorso per l’Ufficio del Processo è previsto a breve: il concorso si profila come un’opportunità concreta per aspiranti candidati, con le assunzioni programmate entro giugno 2024. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti riguardanti l’uscita dei bandi, sia su questa pagina che sul nostro canale Telegram dedicato. Nel frattempo, esploriamo le informazioni disponibili e forniamo utili consigli su corsi e materiale di preparazione, con particolare raccomandazione al volume “Concorso Ufficio per il processo 2024 Ministero Giustizia Manuale per la preparazione”.

1. Le prove del concorso

La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame, consistente in una prova scritta unica.

I titoli valutati saranno: laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, laurea specialistica in Giurisprudenza (LS 22) o Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (LS 102), laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).

Inoltre, come il precedente concorso potrebbero essere previste delle riserve di posti per i laureati in economia e commercio o in scienze politiche.

La prova scritta unica consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di 60 minuti, che verterà sulle materie di diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

2. Testi consigliati per la preparazione della prova

Per la preparazione, il volume specifico “Concorso Ufficio per il processo 2024. Ministero Giustizia. Manuale per la preparazione. Con espansione online “ fornirà tutti gli elementi necessari, includendo una sezione teorica di Diritto pubblico e Ordinamento giudiziario, una dedicata alla lingua inglese con una nutrita selezione di quesiti a risposta multipla e risposta commentata e una parta dedicata alle applicazioni informatiche più diffuse. Nella sezione online sono inoltre disponibili gli aggiornamenti normativi, approfondimenti contenutistici e simulatore di quiz per continuare ad esercitarsi in vista della prova.

3. Corso di formazione per Ufficio del Processo

Questo percorso formativo è pensato per chi vuole studiare o approfondire i principali temi di Diritto Pubblico e Ordinamento Giudiziario per il concorso Ufficio per il Processo presso il Ministero della Giustizia.

E’ strutturato in 25 lezioni registrate: in ogni lezione il docente illustrerà gli elementi principali di ogni argomento, fornendo, con l’ausilio di mappe concettuali, le chiavi per una rapida ed efficace memorizzazione della materia.

4. Quiz scaricabile per la preparazione del concorso Ufficio del Processo

Per iniziare a testare la propria preparazione, nel box allegati qui sotto è possibile scaricare un test con soluzioni commentate in PDF.

