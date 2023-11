Tema magistratura tributaria: un esempio in materia di eredità

Svolgimento del tema



L’eredità è spesso vista come un privilegio, un legame tangibile con le generazioni precedenti e una fonte potenziale di benessere. Tuttavia, non sempre ciò che viene lasciato da un defunto è puramente positivo o vantaggioso per gli eredi. In Italia, come in molte altre giurisdizioni, esiste una disposizione legale che tiene conto di questa complessità: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (art. 470 c.c.). A volte l’accettazione con beneficio di inventario non è facoltativa ma obbligatoria, come nel caso in cui gli eredi siano minori o interdetti (art. 471 c.c.), minori emancipati o inabilitati (art. 472 c.c.), persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società commerciali.

Innanzitutto, è fondamentale comprendere cosa significhi accettare un’eredità “con beneficio di inventario”. In sintesi, si tratta di un meccanismo che consente all’erede di proteggersi dai possibili debiti che potrebbero essere legati al patrimonio ereditario. In pratica, separa il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Questo significa che, se il defunto avesse debiti superiori ai beni lasciati in eredità, questi debiti non andrebbero a gravare sul patrimonio personale dell’erede.

Il procedimento richiede che l’erede dichiari presso il Tribunale la volontà di accettare l’eredità con beneficio di inventario (ci si può rivolgere anche

ad un notaio che provvederà a trasmettere l’atto in Tribunale). Successivamente, è necessario procedere con la stesura di un inventario dettagliato dei

beni e dei debiti dell’eredità.

Ma perché questa opzione è così importante? Il motivo principale risiede nella protezione che offre all’erede. Senza tale beneficio, l’erede si troverebbe a rispondere in modo illimitato dei debiti del defunto, mettendo a rischio il proprio patrimonio personale.

Tuttavia, sebbene questo meccanismo offra sicuramente una rete di sicurezza, comporta anche delle responsabilità. L’obbligo di redigere un inventario accurato e di gestire le complessità burocratiche può essere gravoso. Inoltre, accettando con beneficio di inventario, l’erede rinuncia anche alla possibilità di disporre liberamente dei beni ereditati fino al completamento delle procedure legali. In conclusione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario rappresenta una soluzione bilanciata tra diritti e doveri.

A prescindere dalla modalità con cui viene accettata l’eredità il chiamato all’eredità deve obbligatoriamente presentare all’Agenzia delle Entrate entro

12 mesi dal decesso del de cuius la denuncia di successione ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n. 346/1990. Sulla base della denuncia di successione vengono calcolate, se dovute, le imposte di successione. Quindi, anche nel caso in cui l’eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, gli eredi sono comunque tenuti a presentare la denuncia di successione entro i termini stabiliti dalla legge.

Alla luce di quanto sopra deve essere verificata la possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di liquidare, a mezzo di emissione di avviso di liquidazione, l’imposta di successione nei confronti dell’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario fino a che non risulti conclusa tutta la procedura.

Quanto precede deve trovare necessario coordinamento con le norme civilistiche dettate in materia di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Infatti, ai sensi dell’art. 490 c.c., il chiamato che abbia accettato l’eredità in via beneficiata gode di una limitazione di responsabilità in riferimento ai debiti del de cuius.

In altri termini, l’effetto giuridico conseguente a tale modalità di accettazione è l’assenza di confusione tra patrimonio dell’erede e patrimonio del de

cuius, con la conseguenza che l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari (ivi compresi quelli tributari) e dei legati oltre il valore dei beni a

lui pervenuti.

Ciò significa che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, pur non determinando il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti (anche tributari), fa tuttavia sorgere il diritto dell’erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ossia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius.

In questo senso la giurisprudenza di legittimità è granitica da anni. Basti pensare a Cass. n. 23961/2019 la quale afferma chiaramente che “accettare con beneficio d’inventario, in sostanza, determina la separazione del proprio patrimonio da quello del defunto. In questo modo … gli eredi non rischiano i propri beni, ma solo quelli che hanno ricevuto in successione”.

Quanto precede produce inevitabili conseguenze in tema di versamento dell’imposta di successione. Infatti, il chiamato all’eredità che abbia accettato con beneficio di inventario è sicuramente soggetto passivo dell’imposta di successione, avendo acquisito la qualità di erede, ma sarà tenuto a corrispondere l’imposta nei limiti dei valori ereditati acquistati.

Detto altrimenti, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario è tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti, con la conseguenza che, “ai fini della quantificazione del debito tributario, deve prima essere completata la procedura di formazione dell’inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, solo successivamente potendo quantificarsi l’imponibile e procedersi, quindi, alla liquidazione dell’imposta” (Cass. n. 13906/2008).

La Suprema Corte sempre sul tema ha affermato che il credito relativo all’imposta di successione sorge nei confronti dell’erede solo al termine del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ed in relazione a quanto residua a seguito della definitività dello stato di graduazione (cfr. tra le altre Cass., sent. n. 11458 dell’11 maggio 2018 e Cass., ord. n. 14847 del 15 luglio 2015).

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, l’imposta di successione non potrà essere richiesta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari (e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede da sottoporre pertanto a tassazione) perché sarà solo in quel momento che si avrà effettiva contezza dell’attivo ereditario e, dunque, del quantum della base imponibile ex art. 8, comma 1, TUS.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990, la base imponibile dell’imposta di successione è costituita dal valore globale dell’asse ereditario al netto delle passività.

La Suprema Corte ha, altresì, rilevato che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l’erario, che di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e l’imposta di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede da sottoporre pertanto a tassazione.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 510 c.c. l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri.

Appare ovvio come sussista una discrasia temporale e procedimentale tra l’accettazione con beneficio di inventario e l’accettazione pura e semplice di

una eredità data non solo dalla diversa solennità in termini di accettazione ma anche e soprattutto della incontrovertibile quantificazione finale del residuo attivo su cui computare e scomputare l’imposta di successione.

Fino ad allora la base imponibile resta incerta e l’imposta di successione non solo non è riscuotibile ma non è neanche determinabile, non essendo necessariamente sussistente un attivo ereditario superiore al passivo dalla quale scomputarla.

Secondo l’Agenzia delle Entrate è, di contro, pienamente ed indiscutibilmente legittima la notifica di una richiesta di pagamento dell’imposta di successione anche a fronte dell’accettazione con beneficio d’inventario da parte dei chiamati sulla base della denuncia di successione presentata per tre ordini di ragioni: