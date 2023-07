Magistrato tributario, come cambia il concorso: le novità

1. Nuova disciplina



Il d.l. 22 giugno 2023, n. 75, che reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, in corso di esame parlamentare per la relativa conversione in legge, all’art. 18 contempla alcune nuove misure in materia di giustizia tributaria.