Riforma dei tributi indiretti: novità per successioni, donazioni e imposta di registro

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, introduce rilevanti modifiche nella normativa fiscale riguardante le imposte di registro, successioni e donazioni, di bollo e altri tributi indiretti. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 4 ottobre 2024 ma con applicazione dal 1° gennaio 2025, mira a semplificare le procedure e ad armonizzare le esenzioni, con l’obiettivo di razionalizzare e modernizzare il sistema tributario. Vediamo nel dettaglio le principali disposizioni. Il testo completo è scaricabile nel box allegati qui sotto.

1. Principio di Autoliquidazione per le Successioni

Una delle innovazioni più significative riguarda l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni per gli eredi sotto i 26 anni. Questi soggetti potranno anticipare le somme necessarie per il pagamento dell’imposta, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione del tributo.

2. Liberalità d’Uso e Donazioni Indirette

Il decreto chiarisce che le liberalità d’uso, assimilabili alle spese di educazione e mantenimento, saranno escluse dall’imposizione fiscale. Questo rappresenta una novità importante per quei trasferimenti di beni che avvengono nella quotidianità e che spesso ricadono in aree grigie della normativa fiscale. Inoltre, le donazioni indirette saranno soggette a tassazione solo nel caso in cui si superino determinate franchigie di valore o se accertate nel corso di un procedimento.

3. Novità per i Trust

Per quanto riguarda i trust, il decreto introduce la possibilità di scegliere il momento della tassazione. L’imposta potrà essere pagata al momento della costituzione del trust o in occasione del trasferimento dei beni al beneficiario finale. Le aliquote e le franchigie saranno definite in base al rapporto tra il disponente e il beneficiario, garantendo maggiore flessibilità nella gestione patrimoniale.

4. Trasferimenti d’Azienda e Partecipazioni Societarie

Un’ulteriore misura riguarda l’ampliamento delle esenzioni fiscali per i trasferimenti d’azienda o di partecipazioni societarie, soprattutto nei confronti di discendenti o coniugi. Il decreto prevede un’estensione del beneficio anche ai trasferimenti di partecipazioni che consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente o riguardanti società holding o immobiliari di gestione.

5. Agevolazioni per gli Eredi Giovani

Una specifica agevolazione è introdotta per gli eredi unici sotto i 26 anni. In presenza di beni immobili nell’asse ereditario, banche e intermediari finanziari potranno consentire lo svincolo anticipato delle attività ereditate, limitatamente alle somme necessarie per il pagamento delle imposte di successione, catastali, ipotecarie e di bollo.

6. Imposta di Registro

Il decreto interviene anche sull’imposta di registro, uniformando alcune procedure e semplificando i codici tributo. Una delle modifiche prevede che i trasferimenti di beni aziendali e immobiliari saranno trattati con regole più chiare e dirette, con un maggiore utilizzo della digitalizzazione delle procedure.

7. Imposta di Bollo

Anche l’imposta di bollo è stata aggiornata per ridurre gli oneri amministrativi. In particolare, il decreto introduce modalità di pagamento più flessibili, incluse soluzioni digitali per la gestione delle dichiarazioni e del versamento dell’imposta.

8. Altri Tributi Indiretti

Infine, il decreto tocca anche altri tributi indiretti, con interventi mirati per eliminare distorsioni fiscali e uniformare la tassazione ai requisiti dell’Unione Europea. Le modifiche riguardano sia i tributi ipotecari che catastali, con un’attenzione particolare alla modernizzazione delle modalità di pagamento e di gestione amministrativa.

