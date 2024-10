Utili extracontabili e presunzioni fiscali

La recente sentenza n. 26473/2024 della Corte di Cassazione si occupa della distribuzione presunta di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, chiarendo alcuni aspetti fondamentali riguardo alle presunzioni fiscali e all’onere della prova per i contribuenti. Per un’analisi più approfondita della sentenza in questione, puoi leggere : Presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società.



Per approfondire questo tema , il libro Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario offre un’analisi dettagliata e aggiornata su come affrontare efficacemente tali presunzioni nel contesto del processo tributario.



1. Il caso in esame: gli utili extracontabili

Il caso è iniziato con un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate contro un socio di minoranza di una società a responsabilità limitata, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2008. L’Agenzia sosteneva che il contribuente avesse ricevuto utili non dichiarati relativi all’anno d’imposta 2007. Secondo la legge, nelle società con pochi soci si presume che gli utili non registrati vengano distribuiti tra i soci in base alle loro quote.

Il contribuente ha contestato questa presunzione, affermando di non aver mai ricevuto utili extracontabili e di non essere stato coinvolto nella gestione della società. Questo aspetto di non coinvolgimento è importante per capire come un socio può difendersi in caso di accertamento fiscale.



2. Presunzione di distribuzione degli utili

La Corte di Cassazione ha confermato la validità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili per le società a ristretta base. Questa presunzione si basa sull’idea che, in una società con pochi soci, ci sia una maggiore probabilità che gli utili vengano distribuiti tra di loro. Le società di capitali con pochi soci tendono, nella pratica, a distribuire gli utili, a meno che non ci siano operazioni di accantonamento o reinvestimento chiaramente documentate.

Nel caso specifico, l’accertamento fiscale è stato supportato dalla mancanza della dichiarazione dei redditi e da prove documentali che attestavano ricavi non dichiarati. La Corte ha sottolineato che, per superare questa presunzione, il contribuente deve fornire prove concrete della propria estraneità alla gestione della società, dimostrando che non ha avuto alcun ruolo attivo nella distribuzione degli utili.



3. L’onere della prova

La sentenza chiarisce che spetta al contribuente dimostrare di non aver partecipato alla distribuzione degli utili. Nel caso in questione, il socio ha cercato di dimostrare la propria estraneità alla gestione, ma la Corte ha ritenuto che le prove presentate non fossero sufficienti. La semplice dichiarazione di non aver percepito utili, insieme a documentazione bancaria, non è bastata a superare la presunzione. È necessario, quindi, che il contribuente presenti una difesa ben documentata e supportata da evidenze tangibili.