D.l. “Anticipi” 2024 in GU: misure in materia economica e fiscale

Rifinanziati il servizio civile universale e l’Ape sociale. 100 milioni di euro in favore del lavoro straordinario delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Disposizioni fiscali per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Il d.l. “Anticipi” è collegato alla Manovra di bilancio 2024, alla quale abbiamo dedicato l’articolo Manovra di bilancio 2025: bonus nascite, cuneo fiscale e pensioni

1. Il d.l. “Anticipi”, n.155/2024

Sulla G.U. del 19 ottobre è pubblicato il Decreto – Legge 19 ottobre 2024, n. 155, che reca “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”. Il testo, che deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge, è composto da 1 articoli e 1 allegato, ed è in vigore dal 20 ottobre.

2. Autorizzazioni di spesa

L’articolo 1 dispone tre rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

3. Ape sociale 2024

L’articolo 2 provvede a incrementare di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa per l’indennità APE sociale.

4. Grandi eventi

Per garantire organizzazione e svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l’articolo 3 provvedere a incrementare di 25 milioni di euro, per l’anno corrente, l’autorizzazione di spesa già prevista. Per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori oneri relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, viene maggiorata di 4 milioni di euro, per l’anno corrente, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno corrente in favore di Roma Capitale per le esigenze collegate allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica.

5. Straordinari Forze di polizia

Nell’anno corrente, per garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Dirigenti scolastici

Per perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l’a.s. 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato viene incrementato, per l’anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Tale incremento viene destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

7. PNRR

L’articolo 6 introduce misure urgenti finalizzate a rafforzare quelle già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, attuando la milestone M1C1-72-bis del PNRR. Viene introdotto l’obbligo, in capo alle p.a., di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, che contenga un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal MEF. Lo stesso Ministero, per permettere alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse occorrenti per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, tali trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia, entro 15 giorni dalle istanze formulate da dette amministrazioni tramite ReGis. Tali richieste devono attestare l’esigenza di liquidità per fronteggiare le erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il MEF potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

9. Norme fiscali

Il Capo II, composto dagli articoli 7 e 8, riguarda le disposizioni fiscali, novellando l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, di coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale. Coloro che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro il 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, come anche dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il testo adegua la disciplina sul ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia.

10. Somme per le autonomie territoriali

Il Capo III, composto dal solo articolo 9, riconosce alla Regione siciliana un contributo di euro 74.418.720 per l’anno corrente in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216/2023. L’attribuzione di tali risorse resta subordinata all’effettiva sottoscrizione dell’Accordo in materia di finanza pubblica. Inoltre, in attuazione della sentenza del TAR per il Lazio n. 9188/2023 viene attribuito nell’anno corrente alla Provincia autonoma di Trento l’importo di 5.491.000 euro, afferente al maggior gettito del bollo auto riservato allo Stato per il 2013, in virtù dell’articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296/2006.

