Cybersecurity e Direttiva NIS 2: step di adeguamento per imprese e pubbliche amministrazioni – La recensione della settimana

Il corso “Cybersecurity e Direttiva NIS 2 – Step di adeguamento per imprese e pubbliche amministrazioni” si presenta come uno strumento completo e operativo, pensato per accompagnare imprese e PA nel percorso di adeguamento alla normativa europea, con uno sguardo attento alla realtà concreta delle organizzazioni.

1. Cosa troverai in “Cybersecurity e Direttiva NIS 2 – Step di adeguamento per imprese e pubbliche amministrazioni”

Il corso dedicato alla Direttiva NIS 2 rappresenta una guida strutturata e operativa per affrontare il nuovo scenario normativo europeo in materia di cybersecurity. Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2022/2555 e il recepimento nazionale tramite il D.Lgs. n. 138/2024, imprese e pubbliche amministrazioni si trovano ad affrontare obblighi nuovi, estesi a un numero maggiore di soggetti e accompagnati da un regime sanzionatorio più severo.

Il percorso si articola in tre sessioni tematiche: una prima parte normativa, con l’inquadramento della Direttiva NIS 2 e delle sue relazioni con GDPR, DORA e standard ISO/NIST;

una seconda sessione tecnica, incentrata su attacchi informatici, contromisure e gestione degli incidenti;

una terza e ultima fase dedicata alla governance della cybersecurity e all’attuazione concreta della compliance aziendale. I partecipanti non solo acquisiscono nozioni teoriche, ma si confrontano con checklist operative, esempi pratici, simulazioni di attacchi e case study, utili per misurare la propria organizzazione rispetto ai nuovi standard richiesti.

2. Punti di forza

Il principale punto di forza del corso è la combinazione di teoria normativa e approccio operativo, perfettamente bilanciata. Ogni sessione è affidata a un esperto del settore: Michele Iaselli cura l’inquadramento normativo, Francesco Capparelli analizza gli aspetti tecnici della sicurezza, mentre Giulia Finocchiaro guida la parte pratica sulla compliance e il risk management.

Il programma è stato costruito per fornire strumenti di lavoro immediatamente applicabili: l’analisi degli obblighi NIS 2 è dettagliata e aggiornata;

la checklist di conformità permette di autovalutare lo stato di preparazione dell’ente o dell’azienda;

sono illustrate in modo chiaro le misure minime richieste: firewall, autenticazione a due fattori, piano di risposta agli incidenti, ruoli interni;

vengono affrontati anche gli aspetti contrattuali legati ai fornitori e alla supply chain. Inoltre, la parte tecnica non si limita a nozioni astratte: il corso mostra come funziona un attacco informatico (ransomware, phishing, furto dati) e quali responsabilità legali può generare.

3. Perché seguire questo corso?

Seguire questo corso significa dotarsi di una mappa chiara per affrontare l’adeguamento alla NIS 2, con la consapevolezza che dal 2024 le imprese essenziali e importanti dovranno rispettare precisi obblighi tecnici, organizzativi e di notifica.

In particolare, il corso consente di: comprendere il perimetro normativo e le differenze rispetto alla NIS 1;

identificare i soggetti obbligati e i relativi obblighi di compliance;

costruire un piano d’azione per la conformità, evitando errori comuni;

valutare i rischi legali in caso di inadempimento;

implementare policy interne, ruoli organizzativi, strumenti tecnici e flussi di risposta agli incidenti. Il taglio pratico permette di passare dalla teoria all’azione, evitando approcci generici o eccessivamente tecnici che spesso rallentano i processi decisionali.

4. Chi dovrebbe seguirlo?

Il corso“Cybersecurity e Direttiva NIS 2 – Step di adeguamento per imprese e pubbliche amministrazioni” è consigliato a responsabili della sicurezza informatica (CISO), responsabili della protezione dei dati (DPO), IT manager, referenti compliance, amministratori di sistema, dirigenti e funzionari della PA, consulenti legali e informatici, membri del CdA e top management di aziende potenzialmente soggette alla NIS 2.

In particolare, è utile per: enti pubblici, strutture sanitarie, società di trasporto, aziende energetiche e finanziarie;

provider cloud, e-commerce, software house e fornitori ICT;

organizzazioni che gestiscono dati sensibili o servizi critici. La natura trasversale della NIS 2 impone infatti un coinvolgimento di diverse funzioni aziendali: tecnica, legale, organizzativa.

