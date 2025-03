Consiglio di Stato: la vessatorietà della clausola prescinde dalla gratuità del servizio

La mancata previsione di un corrispettivo non può assumere un valore in sé dirimente nell’ambito del giudizio di vessatorietà, il quale deve essere, invece, condotto a ben più largo spettro, specie ove ci si confronti con una fattispecie di squilibrio presunto. Lo ha stabilito la VI Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza dell’11 febbraio 2025, n. 1125. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

Consiglio di Stato -sez. VI- sentenza n.1125 dell’11-02-2025 1742457880514-1.pdf 2 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vessatorietà delle clausole accertata da AGCM

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato la vessatorietà di talune clausole predisposte da Apple e contenute nelle condizioni generali del contratto relativo al servizio iCloud, offerto in versione free per consentire di archiviare contenuti personali sui server della predetta società e di accedere a essi da tutti i devices compatibili in loro dotazione. L’Autorità aveva ritenuto che siano idonee a creare uno squilibrio tra i diritti delle controparti contrattuali le clausole del contratto iCloud relative: al diritto di Apple di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del servizio;

al servizio di back up;

alle limitazioni di responsabilità e le esclusioni di garanzia contrattuali. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

FORMATO CARTACEO Formulario commentato del nuovo processo civile Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022. Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. Per il giudice la vessatorietà prescinde dalla gratuità

Apple ha impugnato dinanzi al T.A.R. chiedendo l’annullamento il suddetto provvedimento. Anche l’appello è stato ritenuto infondato. Apple, tra gli altri motivi, ha lamentato che relativamente alla clausola in tema di modifiche unilaterali al contratto, il T.A.R. ha motivato la pronuncia di rigetto con riguardo al caso di servizio iCloud a titolo gratuito sulla base del solo argomento che la natura gratuita del servizio “non implica l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle clausole vessatorie” e che l’offerta del servizio gratuito è sorretta da “un interesse economico” del professionista. Detta statuizione sarebbe errata sotto una pluralità di aspetti in quanto il T.A.R. e l’A.G.C.M. avrebbero omesso di considerare la gratuità del servizio tra gli elementi da considerare e di cui “tenere conto” nell’ambito della valutazione richiesta dalla legge onde determinare se sussista o meno nella specie un “significativo squilibrio”.

2. Secondo Apple la gratuità del servizio vince la presunzione di vessatorietà

Per Apple il carattere free del servizio consentirebbe di vincere la presunzione di vessatorietà posta dall’art. 33 del Codice del consumo attraverso la valutazione di altri elementi, incluso il rapporto qualità/prezzo del servizio espresso nelle altre clausole dello stesso contratto, come richiesto dall’art. 34, comma 1. Ciò poiché, nel caso del servizio iCloud free offerto da Apple, tale rapporto sarebbe nel senso che il sacrificio/prezzo richiesto all’utente è pari a zero, mentre al contempo lo stesso gode della fruizione di un servizio di alta qualità sicché l’ipotetica bilancia di valutazione del rapporto contrattuale sarebbe visibilmente squilibrata a vantaggio dell’utente, indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto Apple a fornire il servizio gratuitamente. È stato osservato che il considerando 20 della Direttiva 93/13/CE include proprio il rapporto qualità/prezzo tra i parametri di valutazione della vessatorietà della clausola.

La difesa di Apple deduce anche che il T.A.R. avrebbe mancato di prendere in considerazione il profilo relativo alla durata indeterminata del servizio gratuito.

3. Il giudizio di vessatorietà deve essere condotto a largo spettro

Nel rigettare il gravame, il Consiglio di Stato ha osservato che, quanto all’ipotesi di servizio iCloud prestato in modo gratuito, lo squilibrio che ha a mente l’art. 33 è di tipo “normativo” (tra “diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”) e non squisitamente “economico”. Ne discende che la mancata previsione di un corrispettivo non può assumere un valore in sé dirimente nell’ambito del giudizio di vessatorietà, il quale deve essere, invece, condotto a ben più largo spettro, specie ove, come accade nel caso di specie, ci si confronti con una fattispecie di squilibrio presunto.



Potrebbero interessarti anche: Risarcimento per equivalente invece di riparazione diretta: clausola vessatoria?

Rca: non è vessatoria la clausola che indica il carrozziere presso cui riparare il danno

4. Lo squilibrio tra professionista e consumatore

In relazione alla vicenda, per i giudici non si può obliterare, da un lato, che la prestazione del servizio a titolo gratuito da parte di Apple risulta legata a un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale (cioè, la fidelizzazione del cliente ai prodotti a suo marchio nonché la possibilità di condurre politiche di marketing del tipo “freemium”). Da altra parte, è innegabile la sussistenza di un interesse parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su un servizio di sua utilità. In questa ottica, per gli stessi giudici, non ci si può esimere dall’osservare che la portata dello ius variandi disegnata dalla clausola in questione è amplissima (praticamente illimitata) e slegata dalla sussistenza di presupposti predeterminati (acausale). Ciò determina uno squilibrio profondo tra la posizione del professionista (alla cui piena disponibilità è rimesso il frammento del regolamento contrattuale relativo al servizio di che trattasi) e quella del consumatore (che versa in condizione di soggezione rispetto alle decisioni di controparte). Il rapporto qualità-prezzo (che sarebbe in tesi favorevole al consumatore in ragione della gratuità) non tiene a mente la circostanza che sul piano della “qualità” del servizio assume rilievo anche la stabilità delle condizioni a cui è reso il servizio (condizioni da cui dipende, in misura non trascurabile, la soddisfazione dell’interesse personale del consumatore).