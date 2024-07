Presunzione di innocenza -Scheda di Diritto

2. Implicazioni pratiche



Carico della prova: L’onere di provare la colpevolezza dell’accusato ricade sull’accusa. Il giudice non può basare una condanna solo su supposizioni o sospetti, ma deve essere convinto della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Diritti dell’imputato: L’imputato ha il diritto di non essere trattato come colpevole durante il processo. Questo si riflette nella necessità di non applicare misure restrittive della libertà personale (come la detenzione preventiva) se non strettamente necessario e proporzionato.