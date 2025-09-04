Esame avvocato 2025-2026: tutti i consigli per la preparazione

La preparazione per l’esame da avvocato rappresenta una sfida impegnativa e fondamentale per chi desidera intraprendere la carriera legale. Affrontare questo esame richiede non solo una solida conoscenza delle materie giuridiche, ma anche una strategia di studio ben definita, che tenga conto delle specificità delle prove scritte e orali.

Per informazioni pratiche sull’esame, consigliamo l’articolo: Esame Avvocato 2025-26: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova sessione

1. Volumi e materiali per l’esame da avvocato 2025-26

La Collana Esame Forense, ideata per la preparazione dell’esame da avvocato 2025/2026, offre un supporto completo e aggiornato per affrontare con successo la redazione di atti giudiziari nelle principali aree del diritto civile e penale. Ogni volume, curato dall’Avv. Marco Zincani, Direttore Scientifico di Formazione Giuridica, segue un percorso ragionato che analizza gli atti d’esame più frequenti, proponendo tracce dettagliate, esercizi guidati e schemi di inquadramento.

Aggiornata alle più recenti novità normative, inclusi i decreti correttivi cd. “Cartabia” e “mediazione”, la collana offre agli aspiranti avvocati strumenti pratici per comprendere le strutture logiche degli atti, integrando riferimenti essenziali di diritto sostanziale e processuale.

2. Comprendere il bando e le modalità d’esame

Il primo passo cruciale nella preparazione consiste nel familiarizzare con il bando d’esame. Il bando per l’esame da avvocato 2025-2026 è già stata pubblicata. È fondamentale comprendere le modalità d’esame, che includono una prova scritta e una prova orale, con una particolare attenzione alle scadenze e ai requisiti specifici.

Puoi ricevere aggiornamenti controllando regolarmente l’articolo: Esame Avvocato 2025-26: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova sessione, che viene costantemente aggiornato con tutte le novità, e unirti al gruppo Telegram dedicato, dove vengono inviati aggiornamenti e spunti per la preparazione!

3. La prova scritta: preparazione e strategie

La prova scritta è forse la parte più temuta dell’esame. Consiste nella redazione di un atto giudiziario su una materia a scelta (civile, penale o amministrativo), e richiede una preparazione specifica per gestire sia il contenuto sia il tempo a disposizione.



Pratica di redazione

La pratica costante nella redazione di atti è essenziale. Gli aspiranti avvocati devono essere in grado di strutturare un discorso chiaro e convincente, seguendo un ragionamento logico e giuridicamente fondato. Un buon esercizio è quello di simulare le prove scritte, cercando di completare gli atti entro le sette ore concesse, per migliorare la gestione del tempo e la qualità della scrittura.

Approfondimento delle materie

Lo studio delle materie giuridiche non può limitarsi alla teoria. È indispensabile comprendere anche la pratica applicativa delle norme. Questo significa non solo studiare i manuali, ma anche analizzare sentenze e casi pratici che possano fornire spunti utili per l’atto che verrà richiesto in sede d’esame.

Lettura critica e attenta delle tracce

Al momento dell’esame, è fondamentale leggere con estrema attenzione la traccia, comprendendo tutte le sfumature del caso giuridico proposto. Non bisogna avere fretta di iniziare a scrivere; dedicare il giusto tempo alla pianificazione del contenuto dell’atto è cruciale per evitare errori e omissioni.

4. La prova orale: conoscenza e capacità di argomentazione

La prova orale è suddivisa in tre fasi, ognuna delle quali richiede una preparazione approfondita. Gli argomenti spaziano dal diritto civile, penale e amministrativo, fino all’ordinamento forense, etica professionale e deontologia.



Studio approfondito delle materie

La preparazione per l’orale non può prescindere da uno studio sistematico e approfondito delle materie. È consigliabile creare schemi riassuntivi che facilitino il ripasso e aiutino a fissare i concetti chiave. La memorizzazione, però, non basta: è necessario anche comprendere e saper applicare le norme a casi concreti, visto che l’esame orale mira a testare la capacità di ragionamento critico e l’abilità di risolvere problemi giuridici complessi.

Simulazioni orali

Simulare l’esame orale con colleghi o tutor è un ottimo metodo per acquisire sicurezza e migliorare le capacità espositive. Durante queste simulazioni, è utile allenarsi a rispondere in maniera chiara e concisa, senza divagare e mantenendo sempre un filo logico nel discorso.

Conoscenza dell’ordinamento forense

Un aspetto spesso sottovalutato, ma di grande importanza, è la conoscenza dell’ordinamento forense e della deontologia professionale. È importante dimostrare di avere una comprensione profonda delle regole che disciplinano la professione, poiché questo sarà oggetto di valutazione durante l’esame orale.

5. Suggerimenti finali per una preparazione efficace

Riassumendo, ecco alcuni consigli pratici per affrontare con successo l’esame da avvocato: Pianificazione dello studio : organizza un piano di studio dettagliato, suddividendo le materie in modo equilibrato.

: organizza un piano di studio dettagliato, suddividendo le materie in modo equilibrato. Simulazioni : esegui regolarmente simulazioni sia per la prova scritta che per quella orale, per migliorare la gestione del tempo e rafforzare la tua capacità di argomentazione.

: esegui regolarmente simulazioni sia per la prova scritta che per quella orale, per migliorare la gestione del tempo e rafforzare la tua capacità di argomentazione. Ripasso costante : mantieni un ritmo costante di ripasso, utilizzando schemi riassuntivi e affrontando casi pratici.

: mantieni un ritmo costante di ripasso, utilizzando schemi riassuntivi e affrontando casi pratici. Attenzione ai dettagli : presta sempre grande attenzione alle tracce d’esame e alle domande orali, per evitare di tralasciare aspetti fondamentali del diritto.

: presta sempre grande attenzione alle tracce d’esame e alle domande orali, per evitare di tralasciare aspetti fondamentali del diritto. Tenere lo stress sotto controllo: la preparazione dell’esame da avvocato è un momento molto stressante nel tuo percorso professionale; prenditi le giuste pause dallo studio, non perdere ore di sonno e tieniti in salute! La preparazione per l’esame da avvocato richiede impegno e dedizione, ma con una strategia ben strutturata e una pratica costante, è possibile affrontare questa sfida con successo.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!